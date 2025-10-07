Après avoir identifié les risques auxquels leur entreprise est confrontée, déterminé la probabilité et la gravité de chaque risque et effectué une analyse d’impact sur l’entreprise, les dirigeants peuvent suivre un processus simple en trois étapes pour élaborer leur plan de sauvegarde.

Identifier les déclencheurs qui mettront leur plan en action : par exemple, si un ouragan approche, à quel moment faut-il déclencher le plan d’urgence ? Quand il se trouve à 80 ou 160 km ? Ils devront prendre des décisions claires pour que les équipes chargées de l’exécution sachent quand commencer leur travail.

Concevoir une réponse appropriée : la menace pour laquelle l’entreprise s’est préparée est arrivée. Les équipes devront savoir exactement ce que l’on attend d’elles pour que l’entreprise puisse récupérer rapidement. Elles auront besoin d’instructions claires et accessibles, de protocoles faciles à suivre et d’un moyen de communiquer entre elles.

Déléguer les responsabilités de manière claire et équitable : comme toute autre initiative, la réussite de la planification d’urgence repose sur une gestion de projet efficace. Dans le cas d’une menace existentielle telle qu’une catastrophe naturelle, toutes les personnes impliquées dans l’aide au rétablissement de l’entreprise doivent connaître leur rôle et avoir reçu une formation appropriée pour l’exécuter. Par exemple, en cas d’incendie, il ne serait pas juste d’attendre d’employés non formés à la lutte contre les incendies qu’ils éteignent le feu. Cependant, avec une formation adéquate, ils peuvent compter les personnes ou aller d’étage en étage pour vérifier que tout le monde a été évacué.