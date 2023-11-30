Qu'est-ce que l'atténuation des risques ?

Éviter les risques

La stratégie d'évitement des risques est une méthode d'atténuation des risques qui consiste à prendre des mesures pour éviter que le risque ne se produise. Cette approche peut obliger l'organisation à compromettre d'autres ressources ou stratégies. Ne pas faire d'investissement ou lancer une ligne de produits sont des exemples de ces activités, car elles évitent le risque de perte.

Atténuation des risques

Cette approche intervient après que l'organisation a achevé son analyse d'atténuation des risques et a décidé de prendre des mesures pour réduire la probabilité qu'un risque se produise ou son impact. Elle n'élimine pas le risque, mais l'accepte et s'attache à contenir les pertes et à faire tout son possible pour éviter que le risque ne s'étende. Les soins préventifs en sont un exemple dans le domaine de l'assurance maladie.

Transfert de risque

Le transfert de risque consiste à transférer le risque à un tiers, par exemple en souscrivant une police d'assurance pour couvrir certains risques tels que les dommages matériels ou corporels. Le risque est ainsi transféré de l'organisation à quelqu'un d'autre, dans de nombreux cas une compagnie d'assurance.

Acceptation des risques

Cette stratégie consiste à accepter la possibilité d'une récompense qui l’emporte sur le risque. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit permanente, mais pour une période donnée, elle peut être la meilleure stratégie pour donner la priorité à d'autres risques et menaces. Il est impossible d'éliminer tous les risques et c'est ce que l'on appelle le risque résiduel ou « reliquat ».