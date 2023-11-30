Qu'est-ce que l'atténuation des risques ?

Mise à jour : 7 mai 2024

Contributeurs : Teaganne Finn, Amanda Downie
Qu'est-ce que l'atténuation des risques ?

L'atténuation des risques est l'une des étapes clés du processus de gestion des risques. Il s'agit de la stratégie de planification et d'élaboration d'options visant à réduire les menaces qui pèsent sur les objectifs d'un projet et auxquelles une entreprise ou une organisation est souvent confrontée.

L'atténuation des risques est l'aboutissement des techniques et des stratégies utilisées pour minimiser les niveaux de risque et les ramener à des niveaux tolérables. En prenant des mesures pour neutraliser les menaces et les catastrophes, une organisation sera en position de force pour éliminer et limiter les revers.

L'objectif de l'atténuation des risques n'est pas d'éliminer les menaces. Il s'agit plutôt de planifier les catastrophes inévitables et d'atténuer leur impact sur la continuité des activités. Parmi les différents types de risques potentiels figurent les cyberattaques, les catastrophes naturelles comme les tornades ou les ouragans, l'incertitude financière, les responsabilités juridiques, les erreurs de gestion stratégique et les accidents.
Pourquoi l'atténuation des risques est-elle importante ?

Lorsque des risques courants se présentent, les circonstances peuvent les rendre préjudiciables à l'organisation. Si une organisation n'est pas équipée pour faire face au problème, un problème mineur peut se transformer en une catastrophe, laissant l'entreprise avec une charge financière importante. Dans le pire des cas, l'entreprise devra peut-être fermer ses portes.

La meilleure façon d'éviter cela est de mettre en place un plan d'atténuation des risques. Si un événement se produit, l'organisation dispose de plans d'urgence pour atténuer les dommages qu'elle subira. L'atténuation des risques se concentre sur le caractère inévitable de certaines catastrophes et est le plus souvent utilisée lorsqu'une menace est inévitable. L'objectif du plan d'atténuation des risques est de se préparer au pire et d'accepter le fait qu'une ou plusieurs des catastrophes énumérées peuvent se produire. Une fois cette prise de conscience effectuée, il incombe aux dirigeants de veiller à ce que le plan d'atténuation des risques soit en place et prêt à faire face à toute catastrophe éventuelle. 
Le processus d'atténuation des risques

Au plus haut niveau, l'atténuation des risques nécessite une équipe composée de personnes, de processus et de technologies qui permettent à une organisation d'évaluer ses risques et de créer un plan complet pour atténuer ces risques. Une équipe de gestion de projet serait la meilleure stratégie commerciale pour évaluer les risques. Une équipe de gestion de projet serait la meilleure stratégie commerciale pour évaluer les risques.

Le processus d'atténuation des risques n'est pas unique et ne sera pas le même d'une organisation à l'autre. Cependant, plusieurs étapes sont relativement standard lorsqu'il s'agit d'élaborer un plan complet d'atténuation des risques. Ces étapes comprennent la reconnaissance des risques récurrents, la hiérarchisation de certains risques et la mise en œuvre puis le suivi du plan établi.
Identifier le risque

La première étape de l'atténuation des risques est l'identification des risques, c'est-à-dire le processus qui consiste à comprendre quels sont les risques présents et à évaluer la menace qui pèse sur l'organisation, ainsi que sur les opérations et les employés. Il est important de prendre en compte une série de risques commerciaux, notamment les  menaces liées à la cybersécurité (par exemple, les risques liés aux données et les violations de données), les risques financiers, les catastrophes naturelles et d'autres événements potentiellement dommageables qui pourraient perturber l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Effectuer une évaluation des risques

Une fois que la liste des risques identifiés a été établie, l'étape suivante consiste, pour l'équipe chargée de l'atténuation des risques, à évaluer chacun d'entre eux et à les quantifier. Les niveaux de risque sont établis au cours de cette étape et impliqueront souvent la vérification des mesures, des processus et des contrôles mis en place pour réduire l'impact du risque.
Définir vos priorités en matière de risques

L'évaluation des risques compare la gravité de chaque risque possible et les classe en fonction de leur importance et de leurs conséquences. Il s'agit d'une étape essentielle, car les organisations doivent décider quels risques ont l'effet le plus préjudiciable sur l'organisation et son personnel. C'est également au cours de cette étape que l'organisation établira un niveau de risque acceptable pour les différents domaines. Cela permettra de créer un point de référence pour l'entreprise et de mieux préparer les ressources nécessaires à la continuité des activités.
Suivre les risques

Les risques peuvent changer et les niveaux de risque aussi, en fonction de différents facteurs. La phase de suivi du plan d'atténuation des risques est une étape importante en raison de l'évolution constante des risques. En surveillant le risque, une organisation peut déterminer quand la gravité augmente et quand elle diminue, puis agir en conséquence. Il est important que l'organisation dispose d'indicateurs solides pour suivre les risques. Ce suivi permet à l'organisation de rester en conformité avec les différentes réglementations et exigences de conformité.
Mettre en place un plan d'atténuation des risques

Une fois que les risques ont été évalués et classés par ordre de priorité, il est temps de mettre en œuvre le plan. Au cours de cette étape, toutes les mesures appropriées doivent être mises en place dans l'ensemble de l'organisation. Les employés doivent être informés et formés à tous les aspects du plan d'atténuation des risques. Des tests et des analyses doivent être effectués régulièrement pour s'assurer que le plan est à jour et conforme à la réglementation.

Au cours de cette étape, et plus tard, des ajustements pourraient s'avérer nécessaires. Il est important de procéder à des changements lorsque l'équipe apprend quelque chose de nouveau ou lorsque les priorités changent. Une évaluation constante de la stratégie de gestion des risques révélera les vulnérabilités et améliorera le processus de prise de décision.
Stratégies d'atténuation des risques

Tout comme le processus d'atténuation des risques, la stratégie­- ou l'approche - utilisée par une organisation pour établir un plan d'atténuation des risques varie en fonction de l'organisation. Toutefois, il existe des techniques courantes pour faire face aux risques. 

Éviter les risques

La stratégie d'évitement des risques est une méthode d'atténuation des risques qui consiste à prendre des mesures pour éviter que le risque ne se produise. Cette approche peut obliger l'organisation à compromettre d'autres ressources ou stratégies. Ne pas faire d'investissement ou lancer une ligne de produits sont des exemples de ces activités, car elles évitent le risque de perte.

Atténuation des risques

Cette approche intervient après que l'organisation a achevé son analyse d'atténuation des risques et a décidé de prendre des mesures pour réduire la probabilité qu'un risque se produise ou son impact. Elle n'élimine pas le risque, mais l'accepte et s'attache à contenir les pertes et à faire tout son possible pour éviter que le risque ne s'étende. Les soins préventifs en sont un exemple dans le domaine de l'assurance maladie.

Transfert de risque

Le transfert de risque consiste à transférer le risque à un tiers, par exemple en souscrivant une police d'assurance pour couvrir certains risques tels que les dommages matériels ou corporels. Le risque est ainsi transféré de l'organisation à quelqu'un d'autre, dans de nombreux cas une compagnie d'assurance.

Acceptation des risques

Cette stratégie consiste à accepter la possibilité d'une récompense qui l’emporte sur le risque. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit permanente, mais pour une période donnée, elle peut être la meilleure stratégie pour donner la priorité à d'autres risques et menaces. Il est impossible d'éliminer tous les risques et c'est ce que l'on appelle le risque résiduel ou « reliquat ».
Bonnes pratiques en matière d'atténuation des risques

L'élaboration d'un plan d'atténuation des risques nécessite de nombreux éléments mobiles et une coordination à l'échelle de l'organisation. Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes pratiques concernant l'approche et l'exécution d'un plan d'atténuation des risques.

Informer les parties prenantes 

La communication des risques au sein de l'organisation est un aspect important de la planification de l'atténuation des risques. Une communication ouverte dans l'ensemble de l'organisation est vitale non seulement pour l'organisation, mais aussi pour tous les employés concernés. Un risque clé ayant un impact organisationnel important doit être communiqué clairement et suivi dans tous les services.  

Instaurer une solide culture du risque 

La culture du risque commence au niveau de la direction. La culture du risque est l'ensemble des valeurs et des croyances relatives au risque qui sont partagées par un groupe d'individus. Pour qu'une organisation se conforme totalement à la réglementation, la culture du risque doit émaner des chefs d'entreprise et de la direction et être communiquée clairement. L'importance de la conformité doit être affirmée dès le plus haut niveau et présente dans toute l'organisation. 

Mettre en place des outils de gestion des risques

Veiller à ce que des contrôles et des indicateurs solides soient mis en place pour surveiller les risques. Des outils de gestion, comme un cadre d'évaluation des risques, peuvent contribuer à la surveillance continue. Un RAF fonctionne en surveillant les risques élevés et faibles et fournit des rapports aux parties prenantes techniques et non techniques concernées.

Procéder à des évaluations régulières des risques

Il est important de tenir à jour le profil de risque de l'organisation. Les dirigeants des organisations ont besoin des données et des rapports les plus récents pour prendre des décisions éclairées et mettre en place des plans d'action solides afin de contrôler les risques.
