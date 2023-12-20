Qu'est-ce que la continuité des activités et la reprise après sinistre (BCDR) ?

Date de publication : le 21 décembre 2023
Contributeurs : Mesh Flinders, Ian Smalley
La continuité des activités et la reprise après sinistre (BCDR) consistent en un plan de sauvegarde permettant aux organisations de fonctionner normalement en cas de catastrophe. La continuité des activités et la reprise après sinistre sont deux aspects complémentaires de la gestion de crise , mais ils présentent des nuances importantes.
Face à la hausse des coûts associés à la perte de données et aux temps d'arrêt , de nombreuses entreprises investissent davantage dans la gestion des crises. Selon un rapport récent de l'International Data Corporation, les dépenses mondiales des entreprises en cybersécurité devaient atteindre 219 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente.
Qu'est-ce qu'un plan de reprise après sinistre ?
Un plan de reprise après sinistre (DRP) est un plan de secours qui permet à une entreprise de se remettre sur pied rapidement en cas de catastrophe. Les DRP permettent aux entreprises de faire face à divers incidents majeurs, comme les pannes généralisées, les catastrophes naturelles, les attaques de ransomware et de logiciel malveillant, et bien d'autres.
Qu'est-ce qu'un plan de continuité des activités ?
Les plans de continuité des activités (BCP), tout comme les plans de reprise après sinistre (DRP) , sont essentiels pour permettre aux entreprises de reprendre leurs opérations normales en cas de catastrophe. Tandis que les plans de reprise après sinistre (DRP) se limitent aux systèmes informatiques, la gestion des continuité des activités englobe une plus grande variété d'éléments de préparation.
La plupart des organisations divisent la planification BCDR en deux processus distincts : la continuité des activités et la reprise après sinistre. Cette approche est efficace car, malgré les nombreuses étapes communes aux deux processus, il existe des différences significatives dans la façon dont les entreprises construisent, mettent en œuvre et testent les plans.
Les plans de continuité d'activité se distinguent par leur caractère proactif, visant à maintenir les activités opérationnelles avant, pendant et après une catastrophe. En revanche, les DRP sont réactifs, en se concentrant sur la manière de répondre et de se remettre d'un incident. Cette distinction doit orienter la conception de votre stratégie BCDR, les plans de continuité des activités se concentrant sur les processus et les rôles essentiels, et les plans de reprise après sinistre sur les actions de récupération post-incident.
Les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre reposent principalement sur deux éléments essentiels : l'objectif de délai de reprise et l'objectif de point de reprise.
Objectif de délai de reprise (RTO)
Le RTO est le délai maximal autorisé pour rétablir les activités normales après un événement imprévu. Définir un RTO raisonnable est l'une des premières étapes que les entreprises doivent franchir lors de la création de leur DRP.
Objectif de point de reprise (RPO)
Le RPO de votre entreprise correspond à la quantité de données que vous pouvez vous permettre de perdre en cas de catastrophe et de récupérer par la suite. Compte tenu de l'importance de la protection des données pour les entreprises modernes, certaines effectuent des copies régulières de leurs données dans un centre de données distant pour assurer la continuité en cas de cyberattaque. D'autres définissent un RPO de quelques minutes ou heures pour récupérer leurs données d'entreprise à partir d'un système de sauvegarde, ce qui leur permet de se remettre d'éventuelles pertes survenues pendant cette période.
1. Conduire une analyse d'impact sur les activités
Pour élaborer un BCP efficace, vous devez d'abord comprendre les différents risques auxquels votre organisation est exposée. L'analyse de l'impact sur les activités (BIA) est cruciale pour la gestion des risques et la résilience des entreprises. L'analyse de l'impact sur les activités (BIA) consiste à identifier et à évaluer les risques potentiels d'une catastrophe sur les opérations courantes. Une BIA efficace englobe un examen approfondi de toutes les menaces et vulnérabilités potentielles, internes et externes, ainsi que des plans de mitigation détaillés. La BIA doit également déterminer la probabilité d'occurrence d'un événement afin que l'organisation puisse établir des priorités en conséquence.
2. Concevoir des réponses
Une fois votre BIA terminée, la prochaine étape dans la construction de votre BCP consiste à planifier des réponses efficaces à chacune des menaces que vous avez identifiées. Chaque menace requiert une stratégie de reprise après sinistre adaptée, de sorte que chacune de vos réponses doit comporter un plan détaillé décrivant comment l'organisation identifiera une menace spécifique et y réagira.
3. Identifier les rôles et les responsabilités clés
Cette étape détermine la façon dont les membres clés de votre équipe répondront à une crise ou à un événement perturbateur. Il définit les attentes et les ressources pour chaque membre de l'équipe pour qu’ils puissent remplir leur rôle. Cette étape du processus permet d'évaluer la manière dont les individus communiquent en cas d'incident. Certaines menaces paralysent des réseaux essentiels, comme la connectivité cellulaire ou Internet. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des plans de secours pour la communication.
4. Tester et mettre à jour votre plan
Pour que votre plan BCDR soit réalisable, vous devez constamment le mettre en pratique et l’affiner. Des tests et des formations réguliers des employés permettent un déploiement efficace en cas de catastrophe réelle. Simulez des situations réelles comme des cyberattaques, des incendies, des inondations, des erreurs humaines et autres pour que les équipes soient bien préparées et confiantes dans leurs rôles.
Les DRP, comme les BCP, nécessitent une analyse de l'impact pour définir les rôles, responsabilités et améliorer le plan grâce à des tests réguliers. Les DRP sont plus réactifs, donc ils se concentrent sur l'analyse des risques et la sauvegarde et restauration des données. Les étapes 2 et 3 d'analyse des risques et d'inventaire des actifs du DRP ne sont pas nécessaires dans le processus de développement du BCP.
Voici un processus en cinq étapes couramment utilisé pour créer un plan de reprise après sinistre:
1. Conduire une analyse d'impact sur les activités
Comme pour le BCP, commencez par évaluer chaque menace possible pour votre entreprise et ses conséquences. Évaluez l'impact potentiel des menaces sur les opérations quotidiennes, les canaux de communication réguliers et la sécurité des employés. Pour une bonne analyse d'impact, il faut aussi penser à la perte de revenus, le coût du temps d'arrêt, les coûts de réputation (relations publiques), la perte de clients et d'investisseurs (à court et à long terme) et les éventuelles pénalités.
2. Analyser les risques
Les DRP ont besoin d'une évaluation des risques plus détaillée que les BCP, car ils se concentrent sur la récupération après une catastrophe. Lors de l'analyse des risques dans le cadre de la planification, évaluez la probabilité d'un risque et son impact potentiel sur votre entreprise.
3. Créer un inventaire des actifs
Un DRP efficace nécessite un inventaire précis des actifs de l'entreprise, leur fonction et leur état. Un inventaire régulier des actifs permet d'identifier le matériel, les logiciels, l'infrastructure informatique et tout ce que votre organisation pourrait posséder et qui est crucial pour vos opérations métier. Une fois vos actifs identifiés, vous pouvez les classer dans trois catégories : critique, important et secondaire.
4. Définir les rôles et les responsabilités
Comme dans le développement de votre BCP, il est essentiel de décrire clairement les rôles et responsabilités des membres de votre équipe. Assurez-vous que chacun dispose des ressources nécessaires pour accomplir ses missions en cas de sinistre. Sans cette étape importante, personne ne sait comment réagir en cas de catastrophe. Voici quelques rôles et responsabilités à prendre en compte lors de l’élaboration de votre DRP :
5. Tester et affiner
Comme le BCP, le DRP doit être régulièrement testé et amélioré pour rester efficace. Entraînez-vous régulièrement et mettez le plan à jour en fonction de tout changement significatif. Par exemple, si votre entreprise acquiert un nouvel actif après la mise en place de votre DRP, il devra être intégré à votre plan pour garantir sa protection à l'avenir.
Chaque entreprise a des besoins spécifiques en matière de BCDR. Voici quelques exemples de plans efficaces pour des entreprises de différentes tailles et secteurs d'activité :
Plan de gestion de crise
Un plan de gestion de crise, également appelé plan de gestion des incidents, est un plan détaillé pour la gestion d'un incident spécifique. Il détaille les actions à suivre en cas de crise spécifique : panne de courant, cyberattaque ou catastrophe naturelle.
Plan de communication
Un plan de communication définit la gestion des relations publiques (RP) en cas de catastrophe. Les responsables de l'entreprise travaillent généralement avec des spécialistes de la communication pour créer des plans de communication qui complètent les actions de gestion de crise et permettent de maintenir l'activité de l'entreprise.
Plan de reprise pour un centre de données
Un plan de reprise d'activité pour un centre de données s'assure de sa sécurité et de sa capacité à fonctionner à nouveau après un incident imprévu. Parmi les menaces courantes qui pèsent sur le stockage de données , on peut citer la surcharge de travail du personnel, qui peut entraîner des erreurs humaines, des cyberattaques, des pannes d'électricité et des difficultés à respecter les exigences en matière de conformité.
Plan de reprise d'activité pour les réseaux
Les plans de reprise d'activité pour les réseaux aident les organisations à se remettre d'une interruption des services réseau, notamment l'accès Internet, les données cellulaires, les réseaux locaux et les réseaux étendus. En raison du rôle crucial que jouent les services réseau dans les opérations métier, les plans de reprise d'activité pour les réseaux doivent définir clairement les étapes, les rôles et les responsabilités nécessaires pour restaurer rapidement et efficacement les services après une compromission du réseau.
Plan de reprise d'activité virtualisé
Un plan de reprise virtualisé repose sur des instances de Virtual Machine (VM) qui peuvent être opérationnelles en quelques minutes après une interruption. Les Virtual machines sont des représentations, ou des émulations, d’ordinateurs physiques qui permettent la reprise des applications critiques grâce à la haute disponibilité, c'est-à-dire la capacité d'un système à fonctionner en continu sans interruption.
La planification BCDR aide les organisations à mieux comprendre les menaces auxquelles elles sont confrontées et à mieux se préparer à y faire face. Le défaut de planification BCDR peut avoir de graves conséquences pour les entreprises, notamment la perte de données, les temps d’arrêt, les sanctions financières et les atteintes à leur réputation. La planification BCDR efficace est essentielle pour maintenir la continuité des activités et restaurer rapidement les services en cas de perturbation. Les entreprises qui ont mis en place une planification BCDR efficace profitent de nombreux avantages cruciaux :
Lorsqu’un incident imprévu perturbe les activités habituelles, il peut coûter des centaines de millions de dollars. En outre, les cyberattaques médiatisées peuvent avoir des conséquences graves pour les entreprises, notamment une perte de confiance de la part des clients et des investisseurs. Les plans BCDR permettent aux organisations de rétablir leurs activités rapidement et efficacement après un incident imprévu.
Selon le récent rapport d’IBM sur le coût des violations de données, le coût moyen d’une violation de données en 2023 était de 4,45 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport aux trois années précédentes. Les plans BCDR efficaces permettent aux entreprises de réduire les coûts liés aux incidents en assurant la continuité des activités et en accélérant la récupération par la suite. Grâce à un plan BCDR efficace, vous pouvez réduire les coûts d'assurance cyber en minimisant les risques. Un plan BCDR solide est souvent une condition pour obtenir une assurance, notamment en matière de cyber sécurité.
Les violations de données personnelles peuvent entraîner des sanctions financières importantes, notamment en cas de fuite d'informations sensibles des clients. Les violations de données dans les secteurs réglementés de la santé et des finances personnelles peuvent entraîner des sanctions financières particulièrement sévères. En minimisant la durée et la gravité des violations de données grâce à une réponse rapide et une reprise efficace, les entreprises peuvent réduire considérablement les pénalités financières.
