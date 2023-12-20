Qu'est-ce que la continuité des activités et la reprise après sinistre (BCDR) ?

Les DRP, comme les BCP, nécessitent une analyse de l'impact pour définir les rôles, responsabilités et améliorer le plan grâce à des tests réguliers. Les DRP sont plus réactifs, donc ils se concentrent sur l'analyse des risques et la sauvegarde et restauration des données. Les étapes 2 et 3 d'analyse des risques et d'inventaire des actifs du DRP ne sont pas nécessaires dans le processus de développement du BCP.

Voici un processus en cinq étapes couramment utilisé pour créer un plan de reprise après sinistre:

1. Conduire une analyse d'impact sur les activités

Comme pour le BCP, commencez par évaluer chaque menace possible pour votre entreprise et ses conséquences. Évaluez l'impact potentiel des menaces sur les opérations quotidiennes, les canaux de communication réguliers et la sécurité des employés. Pour une bonne analyse d'impact, il faut aussi penser à la perte de revenus, le coût du temps d'arrêt, les coûts de réputation (relations publiques), la perte de clients et d'investisseurs (à court et à long terme) et les éventuelles pénalités.

2. Analyser les risques

Les DRP ont besoin d'une évaluation des risques plus détaillée que les BCP, car ils se concentrent sur la récupération après une catastrophe. Lors de l'analyse des risques dans le cadre de la planification, évaluez la probabilité d'un risque et son impact potentiel sur votre entreprise.

3. Créer un inventaire des actifs

Un DRP efficace nécessite un inventaire précis des actifs de l'entreprise, leur fonction et leur état. Un inventaire régulier des actifs permet d'identifier le matériel, les logiciels, l'infrastructure informatique et tout ce que votre organisation pourrait posséder et qui est crucial pour vos opérations métier. Une fois vos actifs identifiés, vous pouvez les classer dans trois catégories : critique, important et secondaire.

Critique : ne classez un actif comme critique que s'il est indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise.

ne classez un actif comme critique que s'il est indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise. Important : attribuez ce libellé aux actifs que vous utilisez au moins une fois par jour et qui, s'ils sont perturbés, affecteraient les opérations métier (sans toutefois les interrompre totalement).

attribuez ce libellé aux actifs que vous utilisez au moins une fois par jour et qui, s'ils sont perturbés, affecteraient les opérations métier (sans toutefois les interrompre totalement). Secondaires : Ces actifs sont secondaires pour votre entreprise et ne sont pas essentiels à son activité principale.

4. Définir les rôles et les responsabilités

Comme dans le développement de votre BCP, il est essentiel de décrire clairement les rôles et responsabilités des membres de votre équipe. Assurez-vous que chacun dispose des ressources nécessaires pour accomplir ses missions en cas de sinistre. Sans cette étape importante, personne ne sait comment réagir en cas de catastrophe. Voici quelques rôles et responsabilités à prendre en compte lors de l’élaboration de votre DRP :

Rapporteur d'incident : personne responsable de maintenir à jour les coordonnées des parties concernées et de communiquer avec les dirigeants de l'entreprise ainsi que les parties prenantes en cas d'événements perturbateurs.

personne responsable de maintenir à jour les coordonnées des parties concernées et de communiquer avec les dirigeants de l'entreprise ainsi que les parties prenantes en cas d'événements perturbateurs. Superviseur du DRP : Assure la bonne exécution des tâches par les membres de l'équipe en cas d'incident.

Assure la bonne exécution des tâches par les membres de l'équipe en cas d'incident. Gestionnaire d'actifs : personne chargée de sécuriser et de protéger les actifs critiques en cas de catastrophe.

personne chargée de sécuriser et de protéger les actifs critiques en cas de catastrophe. Liaison avec les tiers : La personne qui assure la coordination avec les fournisseurs ou prestataires tiers engagés dans le cadre du DRP et qui informe régulièrement les parties prenantes sur l'avancement du plan.

5. Tester et affiner

Comme le BCP, le DRP doit être régulièrement testé et amélioré pour rester efficace. Entraînez-vous régulièrement et mettez le plan à jour en fonction de tout changement significatif. Par exemple, si votre entreprise acquiert un nouvel actif après la mise en place de votre DRP, il devra être intégré à votre plan pour garantir sa protection à l'avenir.