Qu’est-ce que la planification et l’analyse financières (FP&A) ?

Aujourd’hui, seulement 6 % des équipes FP&A ont recours à l’intelligence artificielle et au machine learning.1 Cependant, les analystes prévoient que ces technologies joueront un rôle important dans l’avenir de la planification et de l’analyse financières.

L’intelligence artificielle et le machine learning automatisent et améliorent la précision de diverses fonctions FP&A, telles que la collecte et la préparation des données, l’analyse des données, la modélisation, les prévisions et la planification. Ces capacités permettent aux responsables financiers de consacrer davantage de temps aux stratégies et aux tactiques.

Le nombre de postes dans le domaine de la FP&A et le besoin de candidats possédant des certifications en gestion financière devraient augmenter dans les années à venir. Les analystes FP&A joueront de plus en plus le rôle de partenaires commerciaux de plusieurs services au sein d’une organisation.

À l’avenir, les analystes FP&A devraient également s’impliquer davantage dans les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les équipes FP&A fournissent des informations sur l’impact financier des initiatives de durabilité et sur l’impact environnemental des activités de l’entreprise.