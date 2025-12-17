Qu’est-ce que la prévision de la demande ?

Le processus de prévision de la demande améliore la précision des prévisions en temps réel, aide les entreprises à gérer leurs niveaux de stock et guide les décisions métier fondées sur les données. Les organisations visionnaires se tournent vers les outils d’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML), l’analyse prédictive et l’automatisation dans leur approche de prévision de la demande.

L’utilisation de ces technologies émergentes incite les entreprises à réfléchir de manière proactive à la chaîne d’approvisionnement et à prévoir avec plus de précision les besoins des clients. L’approche de la prévision change et évolue à mesure que d’autres secteurs des entreprises sont influencés par l’IA, notamment l’analyse pilotée par l’IA, l’intelligence commerciale et la gestion des stocks alimentée par l’IA.

Un récent rapport de l’Institute for Business Value d’IBM met en lumière le rôle crucial que l’IA va jouer dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement dans les années à venir. Dans les faits, 64 % des directeurs de chaîne d’approvisionnement (CSCO) interrogés affirment que l’IA générative transforme complètement les workflows de leur chaîne d’approvisionnement. Le rapport prévoit également que les assistants numériques augmenteront le volume des prises de décisions de 21 % d’ici 2026.

« Il ne s’agit pas seulement d’expliquer comment les matériaux passeront d’un point A à un point B. Il s’agit également de mesurer le coût de chaque décision de l’entreprise et de s’assurer que ces coûts sont pris en compte dès le départ », indique le rapport.