Qu’est-ce que la prévision de la demande par l’IA ?

Les outils d’IA et d’autres capacités technologiques (notamment les algorithmes de machine learning, l’analyse prédictive et l’automatisation) peuvent contribuer à améliorer la précision et l’efficacité des efforts de prévision. Les organisations peuvent s’appuyer sur la prévision de la demande par l’IA pour optimiser leurs stocks, améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou prendre des décisions en matière de production, de tarification et de planification stratégique.

Cette approche de la planification de la demande va au-delà des méthodes de prévision traditionnelles en exploitant de vastes jeux de données et des analyses plus sophistiquées pour s’adapter à l’évolution des conditions du marché et du comportement des consommateurs. Elle permet aux entreprises de réagir rapidement aux perturbations, de minimiser les ruptures de stock, de réduire les excédents et de conserver un avantage concurrentiel.