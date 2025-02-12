De l’amélioration de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à des analyses plus poussées en passant par l’expérience client, l’IA a un impact sur tous les domaines de la vente au détail. Elle peut améliorer l’expérience en ligne et en magasin pour les clients et les employés.
Les détaillants adoptent les technologies d’IA parce qu’elles peuvent produire des résultats tangibles. En fait, les dirigeants estiment que la contribution de l’IA à la croissance du chiffre d’affaires de la vente au détail augmentera de 133 % entre 2023 et 2027, selon une étude de l’ IBM Institute for Business Value 1.
De nombreux responsables d’entreprises du secteur de la vente au détail comprennent l’importance de l’IA, puisque près de 9 dirigeants sur 10 affirment disposer de structures organisationnelles, de politiques et de processus clairs en matière de gouvernance de l’IA. Moins d’un quart des entreprises mettent pleinement en œuvre et examinent en permanence les outils de gouvernance de l’IA, ce qui met en péril la confiance dans la marque.
En outre, les entreprises pourraient ne pas être préparées d’une autre manière. Par exemple, l’Institute for Business Value prévoit que seulement 31 % de ses effectifs ont besoin de se reconvertir ou d’acquérir de nouvelles compétences dans le même délai, ce qui sous-estime le soutien nécessaire au processus.
De nombreuses entreprises commencent leur transition vers l’IA en se concentrant sur l’intégration de quelques fonctions. Les dirigeants sont d’accord sur la manière dont l’IA révolutionne leur travail dans plusieurs domaines. Par exemple, les dirigeants de l’étude de l’IBM Institute for Business Value pour l’IA ont déclaré avoir identifié trois domaines dans lesquels ils faisaient déjà des progrès en utilisant l’IA : la prévision de la demande (88 %), les centres d’assistance RH (87 %), le support informatique et la résolution des problèmes (84 %).
Par exemple, le détaillant allemand Edeka a collaboré avec IBM en utilisant les plateformes IBM® Watson Discovery et IBM watsonx.ai pour traiter des documents manuels et techniques afin de créer une base de connaissances que l’équipe informatique peut utiliser pour rationaliser la résolution des problèmes. Se concentrer sur les améliorations individuelles est un bon début, mais les détaillants plus avancés doivent agir rapidement pour établir une stratégie complète en matière d’IA. En agissant rapidement, vous avez la possibilité de prendre des décisions plus judicieuses quant aux domaines dans lesquels investir et sur la manière de tirer pleinement parti des avantages de l’IA.
Les organisations ne peuvent maximiser la valeur de leurs investissements dans l’IA que si elles vont au-delà des gains ponctuels et des projets pilotes pour intégrer la technologie dans différents domaines de l’entreprise.
Les dirigeants prévoient que la part de leur budget informatique consacrée à l’IA augmentera de 19 % au cours de l’année prochaine, ce qui signifie que les dépenses informatiques consacrées à l’IA seront de 1,04 %.
Il est intéressant de noter que les dépenses liées à l’IA en dehors du budget informatique devraient augmenter de 52 % (2,28 % en pourcentage des revenus). Au total, 3,32 % des revenus pourraient être dédiés aux dépenses en IA l’année prochaine. Pour une entreprise pesant un milliard de dollars, cela équivaut à 33,2 millions de dollars de dépenses totales en matière d’IA. Les entreprises doivent se demander si elles investissent suffisamment dans l’IA et prendre des décisions budgétaires appropriées.
L’étude de l’IBM Institute for Business Value a révélé que les trois principaux domaines d’investissement prévus étaient le marketing et l’expérience client, la sécurité informatique et les finances. Les domaines les moins ciblés pour les investissements sont les magasins, le développement de produits, la production et la fabrication.
Négliger la possibilité d’utiliser l’IA pour améliorer l’expérience en magasin pourrait être un échec pour les détaillants. L’IA peut personnaliser les expériences d’achat telles que la tarification dynamique et les recommandations personnalisées. Elle peut également aider les détaillants à mieux planifier l’utilisation de leurs biens immobiliers. Environ 60 % des clients souhaitent utiliser les technologies de l’IA lorsqu’ils font des achats, pour la recherche de produits (86 %), trouver des offres (79 %) et obtenir une réponse à leurs questions (82 %).
Par exemple, Kroger a introduit le traitement par lots dynamique activé par l’IA dans son processus de retrait en magasin. La solution trie 200 000 bacs par seconde pour créer le chariot de ramassage le plus efficace et identifier l’itinéraire le plus efficace pour se déplacer dans le magasin. Cette approche a permis de réduire de 10 % le nombre d’étapes et le délai de collecte dans ses magasins gérant le plus de volumes.
L’utilisation de l’IA a créé une ère agentique, où employés et consommateurs commencent à utiliser les agents IA pour naviguer dans le monde. Certains employés s’inquiètent sans doute de l’impact que l’IA pourrait avoir sur leur travail. Mais la plupart d’entre eux reconnaissent que l’IA joue un rôle fondamental dans leur carrière.
Quatre-vingt-seize pour cent des cadres déclarent que leurs employés utilisent l’IA et l’IA générative de manière modérée ou significative au travail. Cette tendance s’accentuera à mesure qu’ils utiliseront des agents IA pour poser des questions, rappeler des informations et demander à l’agent d’effectuer des tâches.
De même, les employés s’attendent à ce que leurs employeurs les forment à mieux utiliser l’IA. En effet, une enquête distincte menée par l’IBM Institute for Business Value auprès des employés a révélé que plus des deux tiers d’entre eux rejoindraient une autre entreprise si celle-ci leur offrait une formation technologique.
Cependant, la plupart des entreprises estiment que l’IA complète leur travail et ne se contente pas d’automatiser les tâches précédemment effectuées par les employés. Comme l’auteur du rapport « embedding AI in your brand’s DNA », « les leaders des secteurs savent que de nombreux domaines définissant la marque exigent de l'intuition humaine, de la créativité, de l'intelligence émotionnelle et de l'expertise qui peuvent être complétées par l'IA ».
Les marques qui tentent d’intégrer l’IA par elles-mêmes risquent de ne pas respecter les bonnes pratiques ou de ne pas intégrer les technologies les plus récentes et les plus performantes dans leurs systèmes. L’étude de l’IBM Institute for Business Value a révélé que 65 % des organisations travaillent en partenariat2 (ou prévoient de le faire) avec des organisations stratégiques, afin de construire un grand modèle linguistique pour les initiatives d’IA générative. Cela permet de s’assurer que les entreprises ont accès aux derniers développements de modèles, plateformes et outils afin d’intégrer véritablement l’IA dans l’ensemble de l’organisation. Des partenaires comme IBM peuvent fournir des technologies et solutions d’IA et de cloud hybride qui aident les détaillants à améliorer leurs opérations, promouvoir la durabilité et offrir une expérience client fluide à travers l’environnement omnicanal.
Les détaillants sont responsables de nombreux types de données, qu’il s’agisse des informations de paiement, de l’historique des achats ou des données sensibles des clients.
Malgré toute la valeur que l’IA peut produire, elle peut également créer un grand malaise chez les employés et les clients si elle est déployée de manière incorrecte ou incohérente. Les détaillants ont besoin de politiques de gouvernance bien établies pour définir comment ils traitent, stockent et accèdent à ces données. Cette gouvernance doit également inclure des mesures de sécurité avancées afin de protéger ces données en prévenant les violations de la sécurité et en résolvant rapidement toute attaque réussie.
Les dirigeants s’inquiètent également de la capacité de l’IA à générer des informations trompeuses, à violer la confidentialité, à nuire à l’équité et à favoriser les biais. En fait, plus de deux tiers des consommateurs admettent qu’ils évitent les recommandations alimentées par l’IA parce qu’elles sont biaisées ou stéréotypées. Les entreprises doivent être transparentes avec toutes les parties prenantes sur la manière dont elles utilisent l’IA et dans quels scénarios. Ils doivent également expliquer comment ils éliminent ou atténuent les biais. Enfin, ils doivent expliquer aux consommateurs en quoi l’IA qu’ils utilisent leur apporte des avantages, soit en termes de qualité de service, soit de réduction des coûts.
Les détaillants doivent adopter l’IA pour rationaliser leurs opérations et apporter plus de valeur à leurs parties prenantes, y compris les partenaires, les employés et les clients. Mais il faut des niveaux d’investissement et une vision stratégique adéquats pour tirer le meilleur parti de cette technologie émergente. Pour en savoir plus, consultez le rapport de l’Institute for Business Value de l’IBM rapport et contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont IBM peut vous aider à utiliser l’IA pour améliorer l’efficacité et générer plus de revenus.
