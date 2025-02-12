De l’amélioration de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à des analyses plus poussées en passant par l’expérience client, l’IA a un impact sur tous les domaines de la vente au détail. Elle peut améliorer l’expérience en ligne et en magasin pour les clients et les employés.

Les détaillants adoptent les technologies d’IA parce qu’elles peuvent produire des résultats tangibles. En fait, les dirigeants estiment que la contribution de l’IA à la croissance du chiffre d’affaires de la vente au détail augmentera de 133 % entre 2023 et 2027, selon une étude de l’ IBM Institute for Business Value 1.

De nombreux responsables d’entreprises du secteur de la vente au détail comprennent l’importance de l’IA, puisque près de 9 dirigeants sur 10 affirment disposer de structures organisationnelles, de politiques et de processus clairs en matière de gouvernance de l’IA. Moins d’un quart des entreprises mettent pleinement en œuvre et examinent en permanence les outils de gouvernance de l’IA, ce qui met en péril la confiance dans la marque.

En outre, les entreprises pourraient ne pas être préparées d’une autre manière. Par exemple, l’Institute for Business Value prévoit que seulement 31 % de ses effectifs ont besoin de se reconvertir ou d’acquérir de nouvelles compétences dans le même délai, ce qui sous-estime le soutien nécessaire au processus.