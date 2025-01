HTOP Hotels

Integra (lien externe à ibm.com) est un cabinet de conseil spécialisé en technologie et stratégie comptant plus de 35 ans d’expérience, dont la vocation est d’écouter pour créer du progrès en intégrant la technologie et la connaissance. Avec une équipe professionnelle de plus de 800 personnes, sa proposition de valeur couvre six domaines de services axés sur les besoins des clients : Stratégie, Talents, Services et systèmes informatiques, Business solutions, Services de données et Marketing numérique. Integra est un partenaire de premier plan des plus grandes entreprises technologiques (IBM, Microsoft, Salesforce, Lenovo, Sage et Fortinet, entre autres) et stratégiques (Management Excellence Club et Denison). Le groupe a reçu le prix de l’entreprise familiale de l’année en Aragon, le prix du partenaire innovant de l’année décerné par IBM et le prix du partenaire Microsoft de l’année en matière de durabilité, entre autres.