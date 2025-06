Qu'est-ce que la planification de la capacité ?

L'objectif de la planification des capacités d'outils est de s'assurer qu'une entreprise dispose de l'outillage et de l'équipement nécessaires pour assurer la livraison de ses produits et services. Pour les fabricants, la planification des capacités d'outillage implique généralement la maintenance des machines. Dans d'autres secteurs, cela peut impliquer l'achat et la maintenance des outils de travail que les membres de l'équipe utilisent au quotidien pour mener à bien leurs missions. Il s'agit d'une vaste catégorie qui peut inclure des ordinateurs, des routeurs, des terminaux de point de vente, de l'équipement, des véhicules, etc. La planification des capacités d'outils suppose l'achat d'outillage dont l'entretien ou la modification peut être réalisé le plus efficacement possible afin de répondre à des exigences précises.

Dans le contexte des entreprises offrant des services numériques, la planification de la capacité des outils englobe l’approvisionnement en ressources cloud, serveurs physiques, machines virtuelles (VM) et l’infrastructure informatique indispensable à la fourniture de services. La planification de la capacité peut réduire la prolifération du cloud et des machines virtuelles, deux phénomènes qui résultent de l’acquisition incontrôlée de ressources virtuelles et peuvent entraîner une augmentation des coûts.