L’allocation fait référence à la planification, à l’organisation et à l’attribution des tâches, tandis que l’utilisation fait référence à la mesure stratégique de la performance globale des ressources.

L’allocation des ressources consiste pour les entreprises à allouer des ressources efficaces en fonction des objectifs qu’elles se sont fixés. Cela implique généralement que les chefs de projet attribuent des tâches spécifiques aux membres de l’équipe ou aux ressources du projet afin de répartir la charge de travail nécessaire à l’organisation et à la planification du projet. Une bonne gestion du calendrier d’un projet et de ses dépendances internes ou externes permet d’éviter les dérives et d’accroître la rentabilité.

Bien que de nombreuses entreprises utilisent encore des outils traditionnels d’allocation des ressources pour faire des prévisions (comme les feuilles de calcul), vous avez besoin d’un outil avancé de gestion des ressources et d’un logiciel de gestion de projet (PMS) pour prendre des décisions plus rapides, obtenir des informations sur la meilleure façon d’organiser les tâches et d’allouer efficacement les ressources conformément à la portée d’un projet.

L’utilisation des ressources diffère de l’allocation des ressources, car il s’agit d’un KPI qui mesure l’efficacité d’une équipe par rapport à la manière dont elle utilise ses ressources disponibles. En d’autres termes, l’utilisation des ressources crée des KPI qui mesurent les performances et les efforts en fonction du temps ou de la capacité disponibles.

L’utilisation optimale et l’allocation intelligente des ressources permettent aux chefs de projet de prévoir la disponibilité des ressources dans plusieurs catégories. Cette sensibilisation permet aux équipes de planifier stratégiquement les horaires de leur personnel et de prendre des mesures correctives en temps réel pour assurer le bon suivi des nouveaux projets.

L’allocation et l’utilisation des ressources sont des domaines de la gestion de projet qui, lorsqu’ils sont utilisés ensemble et complétés par un logiciel de gestion des ressources, peuvent soutenir la croissance, augmenter les bénéfices, améliorer la productivité et améliorer les résultats d’une entreprise.