Qu’est-ce que le VM sprawl ?

La prolifération des machines virtuelles (VM) fait référence à une expansion excessive et incontrôlée des machines virtuelles au sein d'une infrastructure virtuelle.
Les machines virtuelles sont simples à créer et à implémenter, ce qui peut facilement entraîner une surcroissance de VM qui perdent leur utilité avec le temps et l’inactivité. La prolifération des machines virtuelles implique souvent une perte de main-d’œuvre et de ressources.
Les machines virtuelles fonctionnent comme des versions numérisées d'un ordinateur physique. Dans la plupart des cas, une VM peut exécuter les mêmes fonctions informatiques qu'un ordinateur physique. Cela inclut l’exécution de systèmes d’exploitation (OS) et de divers programmes, la gestion du stockage des données et la connexion aux réseaux informatiques. Une VM accomplit ces tâches en s’appuyant sur des composants virtuels, contrairement à des ressources « réelles » comme les serveurs physiques.
Les services de machines virtuelles sont considérés comme « gérés » ou « en libre-service », selon le degré d'implication que l'utilisateur souhaite prendre dans la gestion de la création et de l'utilisation des machines virtuelles. L'imitation des machines virtuelles est si experte qu'elles peuvent même être synchronisées pour fonctionner avec la même précision chronologique que les applications en temps réel.
Les machines virtuelles ont été introduites pour la première fois au cours de la période informatique très fertile qui s'est déroulée entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Les machines virtuelles ont été développées à la suite d'expériences de virtualisation menées principalement par International Business Machines (IBM).
La technologie de virtualisation permet à des logiciels virtuels d'imiter avec succès la fonctionnalité du matériel physique, comme les serveurs, le stockage et les réseaux. Les représentations virtuelles peuvent être exécutées sur une seule machine physique, ce qui multiplie considérablement la fonctionnalité qu'une entreprise peut tirer d'un système informatique unique.
L'objectif principal d'IBM au cours de cette période était de trouver des moyens d'améliorer la performance de sa gamme historique d'ordinateurs mainframe. Cet effort a notamment consisté à développer des solutions de partage de temps. IBM a démontré pour la première fois que la virtualisation pouvait fonctionner en dévoilant son système de recherche CP-40 en 1967. Ses fonctionnalités comprenaient des commandes conviviales, des commandes de système de fichiers, le mappage des enregistrements à des blocs de taille uniforme et des fichiers qui pouvaient être créés simplement en écrivant dans ces fichiers.
D'autres améliorations se sont poursuivies au cours des cinq années suivantes, aboutissant à l'introduction révolutionnaire en 1972 de ce qui est aujourd'hui considéré comme la première machine virtuelle au monde. Le VM/370 a marqué le début des mainframes IBM System/370 et a été le premier à prendre en charge l'utilisation de la mémoire virtuelle. L'ère des machines virtuelles, capables d'offrir toutes les fonctionnalités d'un ordinateur dans un environnement virtuel, a commencé.
Parce qu’elles ne nécessitent pas le même niveau de dépenses d’investissement, les VM permettent souvent de réaliser des économies considérables. L’utilisation de VM permet souvent d’éviter l’acquisition de serveurs physiques coûteux et d’autres équipements, ce qui limite le prix des VM. En outre, les VM peuvent gérer efficacement les workloads, en particulier s’il s’agit de types de workload traditionnels, hérités et monolithiques.
Pour coordonner leur activité, les machines virtuelles travaillent en étroite collaboration avec les hyperviseurs. Alors que les machines virtuelles sont des fichiers qui reproduisent certains aspects de l'informatique physique, les hyperviseurs sont les logiciels qui exécutent et gèrent leurs fonctionnalités. Les hyperviseurs permettent l'exécution simultanée de différents systèmes d'exploitation sur différentes machines virtuelles. Les machines virtuelles fonctionnent également de manière efficace avec les centres de données, en les aidant à transmettre des services cloud par le biais de serveurs virtualisés qui utilisent du matériel physique.
La prolifération des machines virtuelles, comme de nombreuses situations regrettables, devient déstabilisante après avoir été fondée sur les meilleures intentions. Le service informatique d'une entreprise est chargé de développer une machine virtuelle pour une utilisation très spécifique, généralement ponctuelle et urgente. Cette machine virtuelle est construite et mise en opération. Tout va bien.
Mais le temps passe. La situation commerciale qui a justifié la création de la machine virtuelle est peut-être toujours d’actualité, mais l’urgence qui l’entourait s’est définitivement dissipée (ou calmée). Quelle que soit la cause de leur inactivité, dès que les machines virtuelles inutilisées commencent à prendre la poussière, elles commencent à devenir des reliques (et aussi utiles qu'un outil matériel acheté pour un projet domestique et plus jamais utilisé). En fin de compte, ces machines virtuelles ne sont plus qu'un simple encombrement.
Les raisons suivantes expliquent pourquoi la prolifération des machines virtuelles se produit :
Certains peuvent se demander ce qu’est la prolifération des machines virtuelles. Certes, certaines machines virtuelles inactives sont peut-être inutilisées, mais est-ce une raison pour tirer la sonnette d'alarme ? Il s’avère que, oui, il existe un nombre suffisant de raisons pour lesquelles la prolifération des machines virtuelles est préoccupante :
Il existe des techniques de gestion simples qui permettent de limiter le nombre de machines virtuelles d'une entreprise à un niveau gérable.
Les entreprises intelligentes surveillent et régulent la création et la gestion de leurs machines virtuelles. Une politique efficace de gouvernance des VM traite de questions telles que la planification des capacités (qui régule le nombre maximal de nouvelles VM autorisées), l’optimisation des performances des VM et la gestion du cycle de vie des VM.
Une fois qu’une VM a été identifiée pour suppression, le processus de mise hors service commence. La machine virtuelle sortante est supprimée du service. Ensuite, les données contenues dans cette VM sont sécurisées. Enfin, le matériel et le logiciel de la VM sont supprimés.
Les entreprises doivent respecter les mesures de protection des données pour sécuriser les machines virtuelles qui méritent un stockage permanent. Cela inclut des outils de surveillance qui identifient l'utilisation de l'espace disque et des mesures de sécurité qui garantissent un contrôle d'accès approprié.
À l'ère néo-moderne, même les opérations informatiques les plus soigneusement conçues sont sujettes à des situations d'urgence. Cela nécessite un plan de reprise après sinistre efficace pour les machines virtuelles, qui peut être mis en œuvre dans le pire des cas.
Une fois les politiques de gouvernance en place, les entreprises doivent s’assurer que tous les membres du personnel concernés sont formés à l’infrastructure informatique et aux plans de sauvegarde convenus. La politique de gouvernance doit être clairement communiquée à toutes les équipes informatiques et aux administrateurs.
Un autre moyen de lutter contre la prolifération des machines virtuelles est de la confronter directement à des outils et à des technologies de virtualisation conçus pour aider à gérer l'utilisation des machines virtuelles et à réduire les effets de cette prolifération. Ces outils de gestion incluent les suivants :
