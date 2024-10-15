Qu’est-ce que le VM sprawl ?

Les machines virtuelles ont été introduites pour la première fois au cours de la période informatique très fertile qui s'est déroulée entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Les machines virtuelles ont été développées à la suite d'expériences de virtualisation menées principalement par International Business Machines (IBM).

La technologie de virtualisation permet à des logiciels virtuels d'imiter avec succès la fonctionnalité du matériel physique, comme les serveurs, le stockage et les réseaux. Les représentations virtuelles peuvent être exécutées sur une seule machine physique, ce qui multiplie considérablement la fonctionnalité qu'une entreprise peut tirer d'un système informatique unique.

L'objectif principal d'IBM au cours de cette période était de trouver des moyens d'améliorer la performance de sa gamme historique d'ordinateurs mainframe. Cet effort a notamment consisté à développer des solutions de partage de temps. IBM a démontré pour la première fois que la virtualisation pouvait fonctionner en dévoilant son système de recherche CP-40 en 1967. Ses fonctionnalités comprenaient des commandes conviviales, des commandes de système de fichiers, le mappage des enregistrements à des blocs de taille uniforme et des fichiers qui pouvaient être créés simplement en écrivant dans ces fichiers.

D'autres améliorations se sont poursuivies au cours des cinq années suivantes, aboutissant à l'introduction révolutionnaire en 1972 de ce qui est aujourd'hui considéré comme la première machine virtuelle au monde. Le VM/370 a marqué le début des mainframes IBM System/370 et a été le premier à prendre en charge l'utilisation de la mémoire virtuelle. L'ère des machines virtuelles, capables d'offrir toutes les fonctionnalités d'un ordinateur dans un environnement virtuel, a commencé.