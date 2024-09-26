Qu’est-ce que l’architecture monolithique ?

Pour comprendre l’architecture monolithique, il faut visualiser l’autre signification du terme. Lorsque nous envisageons la conception de bâtiments réels, nous faisons référence à une architecture monolithique pour décrire des structures taillées dans des formations rocheuses massives. Une signification associée au mot clé « monolithique » se rapporte au fait que sa substance est en une seule pièce, ce qui rend sa composition complètement uniforme. Plusieurs bâtiments joints peuvent être créés à partir d’une même formation, tous partageant la même base rocheuse.

Cette analogie traduit bien notre discussion sur l’ingénierie logicielle. Dans ce contexte, une architecture monolithique remplit des fonctions métier (c’est-à-dire, crée différents bâtiments) qui varient, mais partagent une seule base de code (ou base rocheuse).

Pendant des décennies, l’architecture monolithique a complètement dominé le développement logiciel comme modèle logiciel traditionnel. Désormais, cependant, toute discussion pertinente sur l’architecture monolithique doit envisager sa grande alternative, à savoir les microservices, qui sont de plus en plus souvent utilisés.