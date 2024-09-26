Qu’est-ce que l’architecture monolithique ?

L’architecture monolithique est un modèle traditionnel de développement de logiciels dans lequel une base de code unique exécute plusieurs fonctions métier. Dans un système d’exploitation monolithique, le noyau dirige toutes les fonctionnalités. L’architecture monolithique est souvent comparée aux microservices. Ils fournissent des services similaires, mais utilisent une architecture différente.
Pour comprendre l’architecture monolithique, il faut visualiser l’autre signification du terme. Lorsque nous envisageons la conception de bâtiments réels, nous faisons référence à une architecture monolithique pour décrire des structures taillées dans des formations rocheuses massives. Une signification associée au mot clé « monolithique » se rapporte au fait que sa substance est en une seule pièce, ce qui rend sa composition complètement uniforme. Plusieurs bâtiments joints peuvent être créés à partir d’une même formation, tous partageant la même base rocheuse.
Cette analogie traduit bien notre discussion sur l’ingénierie logicielle. Dans ce contexte, une architecture monolithique remplit des fonctions métier (c’est-à-dire, crée différents bâtiments) qui varient, mais partagent une seule base de code (ou base rocheuse).
Pendant des décennies, l’architecture monolithique a complètement dominé le développement logiciel comme modèle logiciel traditionnel. Désormais, cependant, toute discussion pertinente sur l’architecture monolithique doit envisager sa grande alternative, à savoir les microservices, qui sont de plus en plus souvent utilisés.
Dans les logiciels monolithiques, tout le code requis pour une application est conservé dans un emplacement central. Ceci offre un avantage supplémentaire pour les développeurs, car le système est conçu pour n’accepter que les communications dans un seul format. Le système n’est pas facturé pour la traduction des communications provenant de différents services. Cela facilite l’exécution des processus de développement tels que DevOps.
Les applications monolithiques contiennent généralement les composants suivants :
En examinant l’architecture monolithique plus en détail, nous pouvons constater qu’elle offre plusieurs avantages significatifs :
Avec l’utilisation d’une architecture monolithique, nous voyons que ce qui semble être une force (sa rigidité) peut aussi être considéré comme une faiblesse :
L’architecture de microservices est un style d’architecture cloud natif dans lequel une application est composée de nombreux composants plus petits et faiblement couplés. Les applications de microservices ont leur propre pile technologique (une collection de technologies qui unissent leurs forces pour effectuer un travail particulier).
L’un des principaux avantages métier des microservices, c’est qu’ils peuvent facilement mettre à jour le système pour refléter de nouvelles parties de l’application sans affecter l’ensemble de l’application. Cela peut se traduire par des économies considérables en termes de temps et de main-d’œuvre.
L’architecture orientée événements (EDA), qui est parfois utilisée en conjonction avec les microservices, est une alternative proche à l’architecture de microservices. Dans l’EDA, les changements d’état sont représentés sous forme d’événements et sont planifiés dans le système. L’EDA offre un couplage lâche et un traitement en temps réel, ce qui en fait une option intéressante.
Les microservices sont prêts à une croissance constante et acceptent le changement technologique. Voici leurs principaux avantages :
Bien que les microservices offrent de nombreux avantages, leur complexité globale sous-tend certains des problèmes que leur utilisation crée :
L’avènement des microservices a transformé le développement de logiciels en une ethnie entre l’architecture de microservices émergente et l’approche monolithique traditionnelle de l’architecture logicielle.
Un rapide coup d’œil à cette compétition pourrait suggérer que les microservices sont l’architecture supérieure puisqu’ils représentent le développement le plus récent. Toutefois, cette hypothèse pourrait dénoter un manque de clairvoyance. Il existe encore de nombreuses situations informatiques qui tirent avantage de la simplicité du modèle d’architecture monolithique.
En outre, ces deux architectures logicielles présentent des avantages et des inconvénients. Les entreprises ont tout intérêt à étudier les deux types de plateformes et à prendre en compte leurs besoins en matière de développement d’applications avant d’adopter un système ou l’autre.
En termes de domaines de comparaison directs, l’architecture monolithique et les microservices diffèrent sur de nombreux points clés :
Il est essentiel de savoir quand utiliser un style d’architecture, ainsi que de comprendre le système le plus adapté en fonction de vos besoins. Voici les meilleures utilisations d’un système monolithique :
Les microservices se prêtent à de nombreux projets, y compris les applications les plus complexes :
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez comment connecter le niveau de données de votre architecture aux niveaux d'application conteneurisés à l'aide de FlashSystem et de Red Hat OpenShift, en garantissant les performances, la résilience et l'évolutivité.
Obtenez des conseils détaillés sur la conception, la mise en œuvre et le réglage des systèmes de stockage IBM DS8A00. Apprenez à rationaliser les E/S, à assurer une haute disponibilité et à renforcer la reprise après sinistre dans les environnements essentiels.
Découvrez l’architecture et les concepts derrière IBM Storage Ceph. Apprenez à concevoir une couche de données évolutif et auto-réparation qui prend en charge les Workload, consolide le stockage et réduit les coûts des applications.
Informations IDC sur la façon dont les systèmes de fichiers parallèles améliorent le débit et la fiabilité dans la couche données pour les applications multiniveaux à forte demande.
Découvrez comment l’analytique de la couche données peut éclairer la logique d’application et les expériences frontales pour une prise de décision plus intelligente.
Découvrez des exemples réels d'adoption de l'IA générative dans des secteurs comme la finance et la chaîne d’approvisionnement. Découvrez comment ces systèmes s'appuient sur une architecture moderne à plusieurs niveaux.
Service entièrement géré et à locataire unique pour le développement et la livraison d’applications Java.
Utilisez les logiciels et outils DevOps pour créer, déployer et gérer des applications cloud natives sur de nombreux appareils et environnements.
Le développement d’applications cloud implique de les créer une fois, de les itérer rapidement et de les déployer n’importe où.
Les services de conseil en développement d’applications IBM Cloud proposent des conseils d’expert et des solutions innovantes pour rationaliser votre stratégie cloud. Faites équipe avec les experts en cloud et développement d’IBM pour moderniser, faire évoluer et accélérer vos applications, et obtenez des résultats transformateurs pour votre entreprise.