Balises
Analyses

PostgreSQL et MySQL : quelle est la différence ?

Vue aérienne de deux bateaux à moteur formant un cercle de vagues et de bulles avec leurs moteurs sur une mer turquoise

Similitudes et différences dans les utilisations, les avantages, les fonctionnalités et les caractéristiques de PostgreSQL et MySQL.

PostgreSQL et MySQL sont des bases de données relationnelles qui organisent les données dans des tables. Ces tables peuvent être liées (ou mise en relation) en fonction des données communes à chacune. Les bases de données relationnelles permettent à votre entreprise de mieux comprendre les relations entre les données disponibles et d’obtenir de nouvelles informations pour prendre de meilleures décisions ou identifier de nouvelles opportunités.

 

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

En quoi PostgreSQL et MySQL sont-elles similaires ?

PostgreSQL et MySQL s’appuient toutes deux sur SQL (Structured Query Language), le langage standard pour l’interaction avec les systèmes de gestion. SQL permet de relier des tables à l’aide de quelques lignes de code source avec une structure simple que la plupart des employés non techniques peuvent apprendre rapidement.

Avec SQL, les analystes n’ont pas besoin de savoir où réside la table de commande sur le disque, comment effectuer la recherche pour trouver une commande spécifique ou comment connecter les tables de commande et de client. La base de données compile la requête et détermine les points de données corrects.

MySQL et PostgreSQL prennent tous deux en charge JavaScript Object Notation (JSON) pour stocker et transporter les données, bien que PostgreSQL prenne également en charge JSONB, la version binaire de JSON qui élimine la duplication des clés et les espaces blancs superflus.

Les deux bases de données offrent un support communautaire robuste en plus des mécanismes de support traditionnels.

AI Academy

La gestion des données est-elle le secret de l’IA générative ?

Découvrez pourquoi des données de haute qualité sont essentielles pour une utilisation réussie de l’IA générative.
Accéder à l’épisode

Qu’est-ce que PostgreSQL ?

PostgreSQL, également connu sous le nom de Postgres, est une base de données relationnelle open source réputée pour sa fiabilité, sa flexibilité et sa prise en charge des normes techniques ouvertes. PostgreSQL prend en charge les types de données non relationnelles et relationnelles. On l’appelle l’une des bases de données relationnelles les plus conformes, stables et matures disponibles aujourd’hui et elle peut facilement traiter des requêtes complexes.

Les fonctionnalités de PostgreSQL sont les suivantes :

  • Récupération d’un instantané (ou PITR pour Point-In-Time Recovery) pour restaurer les bases de données à un moment donné.
  • Journal d’écriture anticipée (WAL) qui enregistre toutes les modifications dans la base de données à l’aide d’outils tels que pgBackrest.
  • Procédures d’archivage pour créer et conserver des sous-programmes personnalisés.

Comment utilise-t-on PostgreSQL ?

PostgreSQL est une solution universelle pour de nombreuses entreprises à la recherche de moyens rentables et efficaces d’améliorer leurs systèmes de gestion de bases de données (SGBD). Il est suffisamment extensible et polyvalent pour prendre rapidement en charge tout un éventail de cas d’utilisation spécialisés avec un écosystème d’extensions puissant, couvrant des efforts tels que les types de données de séries temporelles et l’analyse géospatiale. Construit comme une solution de base de données open source, PostgreSQL est complètement libre de restrictions de licence, de potentiel d’enfermement propriétaire ou du risque de déploiement excessif. PostgreSQL est géré à l’aide d’un système de gestion de base de données relationnelle et objet (ORDBMS).

PostgreSQL offre la solution idéale aux administrateurs de bases de données d’entreprise responsables de la gestion des protocoles de traitement des transactions en ligne (OLTP) pour les activités commerciales, y compris le commerce électronique, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les grands livres financiers. Il est également idéal pour gérer l’analytique des données reçues, créées et générées.

Avantages de PostgreSQL

Voici quelques-uns des principaux avantages de PostgreSQL :

  • Performances et évolutivité, y compris la prise en charge géospatiale et la simultanéité illimitée, ainsi qu’une analyse approfondie et approfondie des données de plusieurs types.
  • Prise en charge des accès concurrents grâce au contrôle des accès concurrents multiversion (MVCC), qui permet l’exécution simultanée des opérations d’écriture et de lecture.
  • Prise en charge approfondie du langage en raison de sa compatibilité et de sa prise en charge de plusieurs langages de programmation, notamment Python, Java, JavaScript, C/C++ et Ruby.
  • La continuité des activités, avec une haute disponibilité des services grâce à des méthodes de réplication asynchrones ou synchrones entre les serveurs.
  • Une plus grande flexibilité et une innovation rentable grâce à la technologie de gestion des bases de données open source.

Qu’est-ce qu’une base de données MySQL ?

MySQL — un système de base de données relationnelles open source rapide, fiable, évolutif et facile à utiliser — est conçu pour gérer des applications de production à forte charge de travail et essentielles. Il s’agit d’une base de données commune et facile à démarrer avec une faible utilisation de mémoire, de disque et de processeur, gérée par un système de gestion de base de données relationnelle (RDMS). MySQL Community Edition est une version téléchargeable gratuite soutenue par une communauté en ligne active.

Les fonctionnalités de MySQL incluent toutes les commandes standard SQL ainsi que les transactions et la conformité ACID (qui signifie atomicité, cohérence, isolation et durabilité).

Les deux bases de données relationnelles les plus courantes sont MySQL et Oracle. MySQL n’est pas synonyme de SQL Server, un produit sous licence Microsoft qui n’est pas compatible avec MAC OS X.

MariaDB, souvent confondue avec MySQL, est une branche open source de MySQL qui est plus rapide et offre plus de moteurs de stockage (12), mais dont les fonctionnalités sont limitées. Le moteur de stockage utilisé par MySQL et MariaDB est InnoDB. InnoDB fournit des fonctionnalités standard conformes à ACID. Contrairement à MySQL, MariaDB ne prend pas en charge le masquage des données ou les colonnes dynamiques.

Comment utilise-t-on MySQL ?

MySQL est couramment utilisé comme base de données Web pour stocker divers types d’informations, d’un seul point de données informatif à une liste complète de produits ou de services pour une entreprise. Il s’agit du composant fondamental de LAMP (Linux Operating System, Apache HTTP Server, MySQL RDBMS et langage de programmation PHP), un modèle de pile logicielle qui facilite la création d’API, d’applications Web et de sites Web.

MySQL Workbench est une plateforme SQL visuelle unique et intégrée, utilisée pour la création, le développement, la conception et la gestion des bases de données MySQL.

Les avantages de MySQL

MySQL offre de nombreux avantages sur le marché, notamment les suivants :

  • Sécurité des données inégalée par rapport aux autres plateformes de gestion de bases de données grâce à l’utilisation de Secure Socket Layer (SSL). Cela permet de garantir l’intégrité des données, ce qui en fait une base de données populaire pour les applications Web.
  • Haute performance, car le framework de moteur de stockage de MySQL prend en charge les applications exigeantes avec des index partiels à grande vitesse, des index en texte intégral et des caches mémoire uniques, pour une performance supérieure des bases de données.
  • Évolutivité et capacité de croissance illimitée du stockage dans un faible encombrement.
  • Cadre des exigences flexible open source avec prise en charge du traitement transactionnel, bien que pas aussi flexible que les bases de données non relationnelles telles que NoSQL.

PostgreSQL et MySQL : quelles sont les différences ?

Il existe de nombreuses différences entre PostgreSQL et MySQL. Les différences en termes de caractéristiques, de fonctionnalités et d’avantages sont les suivantes :

  • Type de base de données
    • MySQL : relationnelle
    • PostgreSQL : objet-relationnelle
  • Langages de programmation
    • MySQL : C/C++
    • PostgreSQL : C
  • Prise en charge de CASCADE
    • MySQL : Non
    • PostgreSQL : Oui
  • Interface utilisateur
    • MySQL : interface graphique de Workbench
    • PostgreSQL : PgAdmin
  • Complexité des procédures prise en charge
    • MySQL : syntaxes SQL et procédures stockées
    •  PostgreSQL : procédures avancées et procédures stockées
  • Type d’index pris en charge
    • MySQL : arbre de recherche binaire (B-Tree)
    • PostgreSQL : beaucoup, y compris GIN et Hash
  • Chiffrement entre le client et le serveur
    • MySQL : protocole TLS (Transport Layer Security)
    • PostgreSQL : SSL
  • Prise en charge des données XML
    • MySQL : Non
    • PostgreSQL : Oui
  • Prise en charge de la vue matérialisée et de l’héritage des tables
    • MySQL : Non
    • PostgreSQL : Oui
  • Prise en charge des types de données avancés
    • MySQL : Non
    • PostgreSQL : Oui – hstore et tdtaa défini par l’utilisateur
  • Prise en charge du contrôle des accès concurrents multiversion (MVCC)
    • MySQL : Non
    • PostgreSQL : Oui

En résumé, les utilisations de PostgreSQL et MySQL sont distinctes, et le choix dépend des objectifs et des ressources de l’entreprise. En général, PostgreSQL est un système de gestion de base de données plus robuste et avancé, qui convient bien à une entreprise qui doit effectuer rapidement des requêtes complexes dans un grand environnement. Cependant, MySQL est une solution idéale pour une entreprise plus contrainte par le budget et l’espace.

PostgreSQL, MySQL et IBM

Pour de nombreux développeurs, la nécessité de gérer la haute disponibilité, la surveillance et la mise à l’échelle des bases de données d’entreprise peut avoir un impact considérable sur la disponibilité personnelle, ce qui leur fait perdre du temps qu’ils pourraient consacrer à la création de nouvelles API, applications et services.

IBM Cloud Databases for PostgreSQL est une offre de base de données entièrement gérée qui prend en charge la gestion des bases de données et permet aux développeurs de se consacrer à la création de nouveaux produits innovants.

IBM est spécialisée dans les bases de données open source et s’engage activement auprès de la vaste communauté de développeurs qui les soutiennent. En collaborant régulièrement avec des développeurs open source et en travaillant ensemble pour créer des solutions évolutives et durables pour votre entreprise, vous pouvez développer votre entreprise en toute confiance, en sachant que vous êtes toujours soutenu par les meilleurs développeurs de bases de données, qui travaillent tous dans le même but.

Ressources

Gestion des données pour une IA et des analyses à l’échelle

Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
La différence par les données

Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Favoriser l’adoption de l’IA avec des données prêtes pour l’IA

Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Le data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA

Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Publications d’IBM Research sur la gestion des données

Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Gartner predicts 2024: How AI will impact analytics users

Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Solutions connexes
IBM StreamSets

Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.

 Découvrir StreamSets
IBM watsonx.data

watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.

 Découvrir watsonx.data
Services de conseil pour les données et les analyses

Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.

 Découvrir les services d’analytique
Passez à l’étape suivante

Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.

 Découvrir les solutions de gestion des données Découvrir watsonx.data