PostgreSQL et MySQL : quelle est la différence ?

PostgreSQL et MySQL sont des bases de données relationnelles qui organisent les données dans des tables. Ces tables peuvent être liées (ou mise en relation) en fonction des données communes à chacune. Les bases de données relationnelles permettent à votre entreprise de mieux comprendre les relations entre les données disponibles et d’obtenir de nouvelles informations pour prendre de meilleures décisions ou identifier de nouvelles opportunités.
PostgreSQL et MySQL s’appuient toutes deux sur SQL (Structured Query Language), le langage standard pour l’interaction avec les systèmes de gestion. SQL permet de relier des tables à l’aide de quelques lignes de code source avec une structure simple que la plupart des employés non techniques peuvent apprendre rapidement.
Avec SQL, les analystes n’ont pas besoin de savoir où réside la table de commande sur le disque, comment effectuer la recherche pour trouver une commande spécifique ou comment connecter les tables de commande et de client. La base de données compile la requête et détermine les points de données corrects.
MySQL et PostgreSQL prennent tous deux en charge JavaScript Object Notation (JSON) pour stocker et transporter les données, bien que PostgreSQL prenne également en charge JSONB, la version binaire de JSON qui élimine la duplication des clés et les espaces blancs superflus.
Les deux bases de données offrent un support communautaire robuste en plus des mécanismes de support traditionnels.
PostgreSQL, également connu sous le nom de Postgres, est une base de données relationnelle open source réputée pour sa fiabilité, sa flexibilité et sa prise en charge des normes techniques ouvertes. PostgreSQL prend en charge les types de données non relationnelles et relationnelles. On l’appelle l’une des bases de données relationnelles les plus conformes, stables et matures disponibles aujourd’hui et elle peut facilement traiter des requêtes complexes.
Les fonctionnalités de PostgreSQL sont les suivantes :
PostgreSQL est une solution universelle pour de nombreuses entreprises à la recherche de moyens rentables et efficaces d’améliorer leurs systèmes de gestion de bases de données (SGBD). Il est suffisamment extensible et polyvalent pour prendre rapidement en charge tout un éventail de cas d’utilisation spécialisés avec un écosystème d’extensions puissant, couvrant des efforts tels que les types de données de séries temporelles et l’analyse géospatiale. Construit comme une solution de base de données open source, PostgreSQL est complètement libre de restrictions de licence, de potentiel d’enfermement propriétaire ou du risque de déploiement excessif. PostgreSQL est géré à l’aide d’un système de gestion de base de données relationnelle et objet (ORDBMS).
PostgreSQL offre la solution idéale aux administrateurs de bases de données d’entreprise responsables de la gestion des protocoles de traitement des transactions en ligne (OLTP) pour les activités commerciales, y compris le commerce électronique, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les grands livres financiers. Il est également idéal pour gérer l’analytique des données reçues, créées et générées.
Voici quelques-uns des principaux avantages de PostgreSQL :
MySQL — un système de base de données relationnelles open source rapide, fiable, évolutif et facile à utiliser — est conçu pour gérer des applications de production à forte charge de travail et essentielles. Il s’agit d’une base de données commune et facile à démarrer avec une faible utilisation de mémoire, de disque et de processeur, gérée par un système de gestion de base de données relationnelle (RDMS). MySQL Community Edition est une version téléchargeable gratuite soutenue par une communauté en ligne active.
Les fonctionnalités de MySQL incluent toutes les commandes standard SQL ainsi que les transactions et la conformité ACID (qui signifie atomicité, cohérence, isolation et durabilité).
Les deux bases de données relationnelles les plus courantes sont MySQL et Oracle. MySQL n’est pas synonyme de SQL Server, un produit sous licence Microsoft qui n’est pas compatible avec MAC OS X.
MariaDB, souvent confondue avec MySQL, est une branche open source de MySQL qui est plus rapide et offre plus de moteurs de stockage (12), mais dont les fonctionnalités sont limitées. Le moteur de stockage utilisé par MySQL et MariaDB est InnoDB. InnoDB fournit des fonctionnalités standard conformes à ACID. Contrairement à MySQL, MariaDB ne prend pas en charge le masquage des données ou les colonnes dynamiques.
MySQL est couramment utilisé comme base de données Web pour stocker divers types d’informations, d’un seul point de données informatif à une liste complète de produits ou de services pour une entreprise. Il s’agit du composant fondamental de LAMP (Linux Operating System, Apache HTTP Server, MySQL RDBMS et langage de programmation PHP), un modèle de pile logicielle qui facilite la création d’API, d’applications Web et de sites Web.
MySQL Workbench est une plateforme SQL visuelle unique et intégrée, utilisée pour la création, le développement, la conception et la gestion des bases de données MySQL.
MySQL offre de nombreux avantages sur le marché, notamment les suivants :
Il existe de nombreuses différences entre PostgreSQL et MySQL. Les différences en termes de caractéristiques, de fonctionnalités et d’avantages sont les suivantes :
En résumé, les utilisations de PostgreSQL et MySQL sont distinctes, et le choix dépend des objectifs et des ressources de l’entreprise. En général, PostgreSQL est un système de gestion de base de données plus robuste et avancé, qui convient bien à une entreprise qui doit effectuer rapidement des requêtes complexes dans un grand environnement. Cependant, MySQL est une solution idéale pour une entreprise plus contrainte par le budget et l’espace.
