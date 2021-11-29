PostgreSQL et MySQL : quelle est la différence ?

PostgreSQL et MySQL s’appuient toutes deux sur SQL (Structured Query Language), le langage standard pour l’interaction avec les systèmes de gestion. SQL permet de relier des tables à l’aide de quelques lignes de code source avec une structure simple que la plupart des employés non techniques peuvent apprendre rapidement.

Avec SQL, les analystes n’ont pas besoin de savoir où réside la table de commande sur le disque, comment effectuer la recherche pour trouver une commande spécifique ou comment connecter les tables de commande et de client. La base de données compile la requête et détermine les points de données corrects.

MySQL et PostgreSQL prennent tous deux en charge JavaScript Object Notation (JSON) pour stocker et transporter les données, bien que PostgreSQL prenne également en charge JSONB, la version binaire de JSON qui élimine la duplication des clés et les espaces blancs superflus.

Les deux bases de données offrent un support communautaire robuste en plus des mécanismes de support traditionnels.