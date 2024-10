Qu’est-ce qu’une passerelle d’API ?

Les passerelles d’API peuvent être déployées dans le cloud, sur site et dans des environnements hybrides ; elles sont un composant important de la gestion des API et de la sécurité des API. Les passerelles d’API aident les organisations à fournir une expérience cohérente, sécurisée et satisfaisante aux utilisateurs d’API.

La gestion des API est le processus évolutif de création, de publication et de gestion des API au sein d’une entreprise. Les passerelles d’API améliorent et rationalisent les tâches de gestion telles que le routage des requêtes, l’équilibrage des charges et la gestion des erreurs. Elles améliorent également l’observabilité des API en consignant les appels d’API dans des journaux et en permettant l’utilisation d’outils d’analytique intégrés.

La sécurité des API fait référence aux pratiques et aux procédures qui protègent les API contre les abus, les attaques malveillantes et les menaces de cybersécurité . Les passerelles d’API permettent d’appliquer les protocoles de sécurité des API et peuvent être utilisées pour gérer l’authentification, l’autorisation et d’autres contrôles des accès (en confirmant les clés API ou en s’intégrant à des protocoles d’autorisation tels que l’OAuth, par exemple), la limitation du débit (pour se protéger contre les attaques par déni de service distribué) et le chiffrement (conformément aux politiques de sécurité des API d’une organisation).

Les passerelles d’API offrent des fonctions supplémentaires pour améliorer l’efficacité au sein d’une entreprise, ce qui permet d’assurer des performances élevées et une haute disponibilité pour les applications et les services back-end. Par exemple, les passerelles d’API peuvent être utilisées pour la mise en cache, un processus dans lequel les données couramment référencées sont stockées localement et qui permet d’améliorer le temps de réponse et de réduire la charge sur les serveurs. Les passerelles peuvent également compresser les réponses volumineuses dans des fichiers plus petits, ce qui permet de réduire la consommation de bande passante.



Enfin, elles offrent des capacités de limitation du débit, qui fixe une limite à la fréquence à laquelle un client peut envoyer une requête à un service dans un laps de temps donné. Cela favorise la stabilité, empêche la surcharge des serveurs et contribue à garantir que les clients ont un accès égal aux API.

Les passerelles d’API et leurs capacités aident à équilibrer le trafic API et les workloads à mesure que l’organisation évolue. En centralisant ces fonctions, les passerelles d’API contribuent à rationaliser la manière dont une entreprise développe, déploie et gère les API. Les passerelles contribuent à améliorer les performances, l’évolutivité et la disponibilité des applications et des services et permettent aux développeurs de se concentrer davantage sur la logique cœur de métier plutôt que sur l’administration des API.