L’architecture orientée services (SOA) est une approche globale du développement de composants d’application qui tire profit des composants logiciels réutilisables, ou services. Dans l’architecture logicielle SOA, chaque service est composé du code et des intégrations de données nécessaires pour exécuter une fonction métier (par exemple, vérifier la solvabilité d’un client, se connecter à un site Web ou traiter une application de prêt immobilier).

Les interfaces de service fournissent un couplage faible, ce qui signifie qu’il est possible de les appeler avec peu ou pas de connaissances sur la façon dont l’intégration est mise en œuvre. Grâce à ce faible couplage et à la façon dont les services sont publiés, les équipes de développement gagnent du temps en réutilisant les composants pour d’autres applications au sein de l’entreprise. C’est à la fois un avantage et un risque. Parce que l’accès au bus de service d’entreprise (ESB) est partagé, tout problème est susceptible d’affecter également les autres services connectés.

Les données XML sont un élément clé des solutions reposant sur une architecture SOA. Les applications SOA basées sur XML peuvent être utilisées pour créer des services Web, par exemple.

La SOA est apparue à la fin des années 1990 et représente une étape importante dans l’évolution du développement et de l’intégration d’applications. Avant la création de la SOA, connecter une application monolithique aux données ou aux fonctions d’un autre système exigeait une intégration point à point complexe, que les développeurs devaient recréer pour chaque nouveau projet de développement. Exposer ces fonctions par le biais de l’architecture SOA élimine la nécessité de recréer à chaque fois l’intégration profonde.

La SOA propose quatre types de services différents :

Les services fonctionnels (c’est-à-dire les services d’entreprise), qui sont essentiels aux applications d’entreprise. Les services d’enterprise, qui servent à mettre en œuvre les fonctions. Les services d’application, qui sont utilisés pour développer et déployer des applications. Les services d’infrastructure, qui jouent un rôle essentiel dans les processus de back-end tels que la sécurité et l’authentification.

Chaque service comprend trois composants :

L’interface, qui définit la manière dont un fournisseur de services exécute les demandes du consommateur. Le contrat, qui définit les modalités d’interaction entre le fournisseur et le consommateur de services. La mise en œuvre, qui est le code du service.

Les services SOA peuvent être combinés pour créer des services et des applications de niveau supérieur.