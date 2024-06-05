Maximiser la valeur analytique des applications SaaS grâce à l’IA

Bien qu’efficaces pour certaines entreprises, les méthodes traditionnelles d’analyse des données SaaS (comme le fait de s’appuyer uniquement sur des analystes de données humains pour agréger les points de données) sont parfois insuffisantes pour traiter les quantités massives de données produites par les applications SaaS. Elles peuvent également avoir du mal à tirer parti de pleinement les capacités prédictives de l’analyse des applications.

L’introduction des technologies d’IA et de ML peut toutefois permettre une observabilité plus nuancée et une automatisation des décisions plus efficace. Les analyses analytiques générées par l’IA et le ML améliorent :

1. Informations sur les données et rapports

L’analyse d’application aide les entreprises à suivre les indicateurs clés de performance (KPI), tels que les taux d’erreur, le temps de réponse, l’utilisation des ressources, les taux de fidélisation des utilisateurs et les taux de dépendance, entre autres indicateurs clés afin d’identifier les problèmes de performance et les goulots d’étranglement et de créer une expérience utilisateur plus fluide. Les algorithmes d’IA et de ML améliorent ces fonctionnalités en traitant plus efficacement les données uniques de l’application.

Les technologies d’IA peuvent également révéler et visualiser des modèles de données pour faciliter le développement de fonctionnalités.

Si, par exemple, une équipe de développement souhaite savoir quelle fonctionnalité d’application a le plus d’impact sur la rétention, elle peut utiliser le traitement automatique du langage naturel (NLP) piloté par l’IA pour analyser les données non structurées. Les protocoles NLP classeront automatiquement les contenus générés par les utilisateurs (tels que les avis des clients et les tickets d’assistance), résumeront les données et donneront des informations sur les fonctionnalités qui incitent les clients à revenir sur l’application. L’IA peut même utiliser le NLP pour suggérer de nouveaux tests, algorithmes, lignes de code ou des fonctions d’application entièrement nouvelles afin d’augmenter la fidélisation.

Grâce aux algorithmes d’IA et de ML, les développeurs SaaS bénéficient également d’une observabilité granulaire dans l’analyse de l’application. Les programmes d’analyse alimentés par l’IA peuvent créer des tableaux de bord en temps réel, entièrement personnalisables, qui fournissent des informations de dernière minute sur les indicateurs clés de performance. Et la plupart des outils de machine learning génèrent automatiquement des résumés de données complexes, ce qui permet aux cadres et autres décideurs de comprendre plus facilement les rapports sans avoir à examiner eux-mêmes les données brutes.

2. Analyse prédictive.

Analyse prédictive permet de prévoir les événements futurs en fonction des données historiques. Les modèles d’IA et de ML, tels que l’analyse de régression, les réseaux neuronaux et les arbres de décision, améliorent la précision de ces prévisions. Une application de commerce électronique, par exemple, peut prédire quels produits seront populaires pendant les fêtes en analysant l’historique des données d’achat des saisons précédentes.

La plupart des outils d’analyse SaaS, notamment Google Analytics, Microsoft Azure et IBM Instana, offrent des fonctionnalités d’analyse prédictive qui permettent aux développeurs d’anticiper les tendances du marché et des utilisateurs et de modifier leur stratégie d’affaire en conséquence

L’analyse prédictive est tout aussi utile pour obtenir des informations sur les utilisateurs.

Les fonctionnalités d’IA et de ML permettent aux logiciels d’analyse SaaS d’exécuter des analyses complexes des interactions des utilisateurs au sein de l’application (modèles de clics, chemins de navigation, utilisation de fonctionnalité et durée de la session, parmi d’autres indicateurs), ce qui aide les équipes à anticiper le comportement des utilisateurs.

Par exemple, si une entreprise souhaite mettre en œuvre des protocoles de prédiction du désabonnement pour identifier les utilisateurs à risque, elle peut utiliser des fonctions d’IA pour analyser la réduction de l’activité et les modèles de commentaires négatifs, deux indicateurs d’engagement des utilisateurs qui précèdent souvent le désabonnement. Une fois que le programme a identifié les utilisateurs à risque, les algorithmes de machine learning peuvent suggérer des interventions personnalisées pour les réengager (un service d’abonnement pourrait offrir des réductions ou des contenus exclusifs aux utilisateurs montrant des signes de désengagement).

L’analyse approfondie des données sur le comportement des utilisateurs permet également aux entreprises d’identifier de manière proactive les problèmes d’utilisation des applications. Et lors de perturbations inattendues (comme celles causées par une catastrophe naturelle), l’IA et l’analyse SaaS offrent une visibilité des données en temps réel qui permet aux entreprises de fonctionner, voire de s’améliorer, en période difficile.

3. Personnalisation et optimisation de l’expérience utilisateur.

Les technologies de machine learning font souvent partie intégrante d’une expérience client personnalisée dans les applications SaaS.

En utilisant les préférences des clients (thèmes, mises en page et fonctions préférés), les tendances historiques et les données d’interaction des utilisateurs, les modèles de ML dans SaaS peuvent adapter dynamiquement le contenu que les utilisateurs voient en fonction des données en temps réel. En d’autres termes, les applications SaaS alimentées par l’IA peuvent automatiquement mettre en œuvre une conception d’interface adaptative afin de fidéliser les utilisateurs grâce à des recommandations et à des expériences de contenu personnalisées.

Les applications d’actualités, par exemple, peuvent mettre en évidence des articles similaires à ceux que l’utilisateur a déjà lus et appréciés. Les plateformes d’apprentissage en ligne peuvent recommander des cours ou des étapes d’intégration en fonction de l’historique d’apprentissage et des préférences de l’utilisateur. Les systèmes de notification peuvent également envoyer des messages ciblés à chaque utilisateur au moment où il est le plus susceptible d’interagir, ce qui rend l’expérience globale plus pertinente et plus agréable.

Au niveau de l’application, l’IA peut analyser les données de parcours utilisateur pour comprendre les chemins de navigation typiques que les utilisateurs empruntent dans l’application et rationaliser la navigation pour l’ensemble de la base d’utilisateurs.

4. Optimisation du taux de conversion et marketing.

Les outils d’analyse IA permettent aux entreprises d’optimiser les taux de conversion, que ce soit via des soumissions de formulaires, des achats, des inscriptions ou des abonnements.

Les programmes d’analyse basés sur l’IA peuvent automatiser les analyses de l’entonnoir (qui identifient l’endroit de l’entonnoir de conversion où les utilisateurs décrochent), les tests A/B (où les développeurs testent plusieurs éléments de conception, la fonctionnalité ou les chemins de conversion pour voir lequel est le plus performant) et l’optimisation des boutons d’appel à l’action afin d’augmenter les conversions.

Les informations issues de l’IA et du ML aident également à améliorer le marketing des produits et à augmenter la rentabilité globale de l’application, deux composants essentiels pour maintenir les applications SaaS.

Les entreprises peuvent utiliser l’IA pour automatiser les tâches de marketing fastidieuses (telles que la génération de leads et le ciblage publicitaire), maximisant ainsi à la fois le ROI publicitaire et les taux de conversation. Grâce aux fonctionnalités de ML, les développeurs peuvent suivre l’activité des utilisateurs pour segmenter plus précisément et vendre des produits à la base d’utilisateurs (avec des primes de conversion, par exemple).

5. Optimisation de la tarification.

La gestion de l’infrastructure informatique peut s’avérer coûteuse, en particulier pour une entreprise qui gère un vaste réseau d’applications cloud natives. Les fonctionnalités d’IA et de ML aident à minimiser les dépenses cloud (et le gaspillage cloud) en automatisant les responsabilités liées aux processus SaaS et en rationalisant les workflows.

À l’aide d’analyses prédictives générées par l’IA et d’outils d’observabilité financière en temps réel, les équipes peuvent anticiper les fluctuations de l’utilisation des ressources et allouer les ressources du réseau en conséquence. L’analyse SaaS permet également aux décideurs d’identifier les actifs sous-utilisés ou problématiques, ce qui permet d’éviter les dépenses excessives ou insuffisantes et de libérer du capital pour l’innovation et l’amélioration des applications.