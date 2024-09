Qu’est-ce que la gestion des coûts liés au cloud ?

Associant idéalement information, gouvernance, prévision de l’usage, logiciels et surveillance continue en temps réel, la gestion des coûts liés au cloud est un aspect essentiel de la stratégie de cloud management.

Il va de soi, la première étape consiste à informer et à former les parties prenantes au sujet des coûts du cloud. Il est particulièrement important que les personnes impliquées dans le provisionnement, le déploiement et l’exploitation des services cloud comprennent l’impact financier de leurs décisions. Pour favoriser la réduction des dépenses au sein des équipes, il convient de mettre en place des programmes de formation financière (ateliers, webinaires, études de cas/analyse des cas d’utilisation, etc.) sur des sujets tels que les modèles tarifaires du cloud et les outils de gestion des coûts.

Les outils de gestion financière du cloud s’avèrent eux aussi indispensables pour identifier les aspects à optimiser afin de réduire les dépenses. Les outils tels que la plateforme IBM Turbonomic apportent des informations sur les modèles d’usage et les tendances en matière de coûts, fournissent des recommandations pour réduire les dépenses et proposent des fonctionnalités d’allocation, de prévision et d'optimisation des coûts (et des ressources).

Des processus tels que l’équilibrage de charge, le bon dimensionnement et la mise à l’échelle automatique favorisent une utilisation plus efficace des ressources cloud, ainsi que l’optimisation des dépenses associées :