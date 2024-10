Selon McKinsey (lien externe à ibm.com),le cloud computing peut rapporter 3 000 milliards de dollars aux organisations qui l’exploitent correctement. Le cloud est en passe de transformer les entreprises et les industries, de révolutionner la collaboration entre employés et parties prenantes, et de favoriser des initiatives de transformation numérique.

Ces dernières années, de nombreuses organisations ont investi massivement dans le cloud. Gartner avait prévu que les dépenses liées au cloud (lien externe à ibm.com) atteindraient près de 600 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2023. Plusieurs raisons expliquent l'engouement des entreprises pour les services cloud, notamment une meilleure efficacité, des économies de coûts, une évolutivité accrue, une flexibilité améliorée et un temps de mise sur le marché plus rapide.

Cependant, avec les incertitudes économiques récentes, certaines entreprises envisagent de ralentir leurs investissements dans le cloud. Par conséquent, les budgets informatiques, tout comme les budgets opérationnels globaux, sont en baisse. En outre, de nombreuses entreprises peinent à exploiter pleinement le potentiel du cloud en raison de coûts initiaux élevés, souvent dus à des inefficacités ou à des dépassements de budget liés à la migration Lift & Shift d’applications (lien externe à ibm.com) ou à une sous-estimation des coûts de transfert de données. Certaines entreprises augmentent également leurs dépenses cloud en provisionnant plus de ressources que nécessaire pour leurs activités quotidiennes. Ainsi, de nombreuses organisations rapportent des hausses annuelles de 20 à 30 % des coûts liés au cloud (lien externe à ibm.com) en raison de ces mauvaises estimations.

Passer d'une infrastructure sur site à une infrastructure cloud n'est pas toujours facile, et cela ne permet pas toujours de réduire les coûts immédiatement. Avec les bons conseils et une gestion optimisée des coûts, une migration vers le cloud devrait toutefois réduire les coûts informatiques globaux (lien externe à ibm.com), tout en augmentant l'efficacité opérationnelle et en améliorant les services informatiques.

Comme pour les autres dépenses informatiques, les coûts liés au cloud peuvent rapidement devenir incontrôlables et mettre en péril le retour sur investissement si des solutions de gestion adéquates ne sont pas mises en place. Les organisations ne doivent pas renoncer à leurs objectifs cloud face aux difficultés initiales. Les dirigeants doivent se rappeler que si tant d'entreprises adoptent le cloud, c'est pour une bonne raison. Les centres de données sur site entraînent des coûts significatifs liés à la main-d'œuvre, aux licences, à la maintenance des systèmes et aux infrastructures physiques.

Une stratégie cloud globale et intelligente, bien exécutée, coûte souvent moins cher que des centres de données sur site et peut générer une valeur significative, tant pour les entreprises établies que pour les startups.

Voici six moyens d'améliorer la gestion des coûts cloud, d'optimiser les dépenses liées au cloud et de maximiser la valeur tirée des budgets cloud.