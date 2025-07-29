Qu’est-ce qu’une donnée en temps réel ?

Aujourd’hui, les données historiques et les informations datées, même celles collectées la veille, ne suffisent plus pour éclairer la prise de décision.1

Or, dans les approches traditionnelles de traitement de données, c’est exactement ce que les entreprises sont souvent obligées de faire : traiter par lots pour obtenir des informations axées sur les données. Grâce au traitement par lots, les tâches sont regroupées à certains intervalles pour être exécutées par lots à des moments précis (par exemple, pendant la nuit).

Si le traitement par lots est très efficace sur les tâches non soumises à des contraintes de temps, comme les rapports de routine, il ne permet pas aux entreprises d’obtenir des informations immédiates. Par exemple, une banque qui s’appuie uniquement sur le traitement de données par lots dans le cadre de son programme de détection des fraudes peut n’être informée d’une transaction financière suspecte que bien après la survenue d’une perte importante.

Le développement de technologies à faible latence, capables de traiter les données instantanément (ce que l’on appelle aujourd’hui « données en temps réel »), a permis aux entreprises d’accélérer leur réponse face à l’évolution des conditions, ainsi que la mise en œuvre de leurs projets de Business Intelligence.

Reprenons l’exemple de la fraude : le traitement des données en temps réel permet l’analyse en temps réel (également appelée « analytique en temps réel ») des transactions financières, afin d’alerter les banques dès qu’une activité suspecte est menée. Les banques peuvent ainsi intervenir promptement, prévenir les pertes importantes et protéger les actifs de leurs clients.

L’adoption croissante de l’intelligence artificielle amplifie davantage l’importance des données en temps réel. Les workflows alimentés par l’IA et par le machine learning intègrent généralement des données à jour et de qualité.

Par exemple, les modèles de diagnostic pilotés par l’IA nécessitent des données actuelles sur les patients pour détecter les maladies, tandis que les chatbots de commerce électronique sont dotés d’informations d’inventaire en temps réel pour répondre efficacement aux questions des acheteurs sur la disponibilité des produits.

L’IA agentique, en particulier, exploite les données en temps réel pour favoriser une prise de décision autonome. Par exemple, les entreprises de transport peuvent utiliser l’IA agentique pour ajuster automatiquement les itinéraires de livraison en fonction des conditions de circulation en temps réel.