En quoi consistent les renseignements sur les menaces ?

Les communautés de partage d’informations sont des forums, des associations professionnelles et d’autres communautés où les analystes partagent entre eux des expériences de première main, des idées, des données sur les menaces et d’autres renseignements.

Aux États-Unis, de nombreux secteurs d’infrastructures critiques (tels que les industries de la santé, des services financiers, du pétrole et du gaz) exploitent des centres de partage et d’analyse de l’information (ISAC) spécifiques à leur secteur. Ces ISAC se coordonnent entre eux par l’intermédiaire du National Council of ISACs (NSI).

À l’échelle internationale, la plateforme de renseignements open source MISP Threat Sharing prend en charge un certain nombre de communautés de partage d’informations organisées autour de différents sites, secteurs et sujets. MISP a reçu le soutien financier de l’OTAN et de l’Union européenne.