Mise à jour : 5 juin 2024
Contributeurs : Matthew Finio, Amanda Downie
La sécurité des applications (AppSec) fait partie intégrante de l’ingénierie logicielle et de la gestion des applications. Elle permet non seulement de corriger les bogues mineurs, mais aussi d’empêcher l’exploitation des vulnérabilités graves au sein des applications. Bien plus qu’une simple technologie, la sécurité des applications (AppSec) est un processus continu essentiel à la cybersécurité, qui englobe des pratiques visant à empêcher l’accès non autorisé, les violations de données et la manipulation du code des logiciels applicatifs. Face à la complexité croissante des applications, l’AppSec s’avère de plus en plus indispensable et difficile à gérer. Cette évolution exige de nouvelles approches en matière de développement de logiciels sécurisés. Les pratiques de sécurité et DevOps doivent être appliquées en tandem, avec le soutien de professionnels ayant une compréhension approfondie du cycle de développement logiciel (SDLC).
La sécurité des applications vise essentiellement à protéger les données sensibles et le code des applications contre le vol et la manipulation. Il s’agit de mettre en œuvre des mesures de sécurité pendant les phases de développement et de conception, et de maintenir cette protection pendant et après le déploiement.
Allant des protections matérielles comme les routeurs aux défenses logicielles telles que les pare-feu applicatifs, ces mesures sont complétées par des procédures de test de sécurité régulières. Des méthodes supplémentaires, telles qu’une révision approfondie du code et les outils d’analyse, permettent d’identifier et de corriger les vulnérabilités dans le code base. Les mesures défensives, telles que les mécanismes d’authentification forts et les techniques de chiffrement, protègent contre l’accès non autorisé et les cyberattaques. Pratiqués régulièrement, les évaluations de sécurité et les tests d’intrusion garantissent une gestion proactive des vulnérabilités.
Les entreprises emploient diverses stratégies pour gérer la sécurité des applications selon leurs besoins. Leurs méthodes dépendent de facteurs tels que le coût, les compétences et les défis posés par chaque environnement (par exemple, la sécurité du cloud, la sécurité des applications mobiles et la sécurité des applications Web accessibles par la biais d’une interface de navigateur). Certaines entreprises choisissent de gérer la sécurité des applications en interne, ce qui permet un contrôle direct des processus et des mesures de sécurité personnalisées par les équipes internes.
Pour une gestion hors site, les entreprises confient la tâche de sécurisation des applications, partie intégrante des services de sécurité gérés (MSS), à un fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP). Le MSSP peut fournir un centre opérationnel de sécurité (SOC) sophistiqué, des solutions de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et l’accès à des compétences et outils de sécurité des applications spécialisés. Cela s’avère particulièrement utile pour les entreprises qui manquent de ressources et de compétences internes. Qu’elles soient gérées en interne ou externalisées, ces mesures de sécurité strictes sont indispensables pour protéger les applications face à l’évolution des cybermenaces et des vulnérabilités.
La sécurité des applications est essentielle pour toute entreprise qui traite des données client, car les violations de données présentent des risques importants. Mettre en œuvre un programme de sécurité des applications efficace est indispensable pour atténuer ces risques et réduire la surface d’attaque. Les développeurs s’efforcent de minimiser les vulnérabilités logicielles pour réduire le risque d’attaque qui pèse sur les données clients, le secret des affaires ou encore sur les informations confidentielles concernant les salariés.
Dans le paysage cloud actuel, les données sont réparties sur différents réseaux et se connectent à des serveurs distants. En plus de surveiller et de sécuriser les réseaux, il convient de protéger chaque application. Ciblées de plus en plus par les pirates informatiques, les applications doivent faire l’objet de tests de sécurité, et des mesures proactives doivent être appliquées. Adopter une approche proactive de la sécurité des applications permet aux entreprises de remédier aux vulnérabilités avant qu’elles n’affectent leurs opérations et leurs clients.
Négliger la sécurité des applications peut avoir de graves conséquences. Fréquentes, les violations de la sécurité peuvent entraîner un arrêt temporaire ou permanent de l’activité. Les clients comptent sur les entreprises pour protéger leurs informations sensibles et préserver leur confidentialité. Une application non sécurisée présente divers risques : vol d’identité, pertes financières, violation de la vie privée. Ces manquements minent la confiance des clients et nuisent à la réputation de l’entreprise. Investir dans des solutions de sécurité des applications efficaces s’avère essentiel pour faire face aux risques qui pèsent sur l’entreprise et ses clients.
La sécurité des applications englobe diverses fonctionnalités visant à les protéger contre les différentes menaces et vulnérabilités. En voici quelques exemples :
Authentification : mise en œuvre par les développeurs pour vérifier l’identité des utilisateurs accédant à l’application. L’authentification garantit que l’accès est réservé aux seules personnes autorisées. Parfois, il s’agit d’une authentification multifacteur, qui combine plusieurs éléments comme les mots de passe, les données biométriques et les jetons physiques.
Autorisation : une fois authentifiés, les utilisateurs sont autorisés à accéder à certaines fonctionnalités selon leur identité (gestion des identités et des accès). La fonction d’autorisation vérifie les privilèges des utilisateurs par rapport à une liste prédéfinie d’utilisateurs autorisés, afin de garantir le contrôle des accès.
Chiffrement : appliqué pour protéger les données sensibles lors de leur transmission ou de leur stockage dans l’application. Particulièrement important dans les environnements cloud, le chiffrement masque les données, empêchant tout accès non autorisé et toute interception.
Journalisation : indispensables pour suivre l’activité des applications et identifier les failles de sécurité, les fichiers journaux des applications répertorient les interactions des utilisateurs. La journalisation fournit un enregistrement horodaté des fonctionnalités consultées et des identités, fort utile pour l’analyse post-incident.
Tests : essentiels pour valider l’efficacité des mesures de sécurité. Grâce à diverses méthodes de test telles que l’analyse statique du code et l’analyse dynamique, les vulnérabilités sont identifiées et traitées afin de garantir des contrôles de sécurité stricts.
La sécurité des applications apporte de nombreux avantages aux entreprises, notamment :
Réduction des perturbations : les problèmes de sécurité peuvent perturber l’activité de l’entreprise. Sécuriser les applications permet de réduire le risque d'interruption et les temps d’arrêt coûteux.
Détection précoce des problèmes : renforcer la sécurité des applications permet d’identifier les vecteurs d’attaque et les risques courants pendant la phase de développement, afin d’y remédier avant le lancement. Une fois les applications déployées, la solution de sécurité permet d’identifier les vulnérabilités et d’alerter les administrateurs en cas de problème.
Confiance client renforcée : les applications connues pour être sécurisées et fiables contribuent à accroître la confiance des clients dans la marque et favorisent la fidélisation.
Conformité renforcée : les mesures de sécurité des applications aident les entreprises à répondre aux exigences réglementaires et de conformité relatives à la sécurité des données, comme le RGPD, la loi HIPAA et la norme PCI DSS. Cela permet d’éviter les sanctions, les amendes et les problèmes juridiques liés à la non-conformité.
Réduction importante des coûts : investir dans la sécurité des applications pendant le processus de développement permet de réaliser des économies à long terme. Il est généralement plus rentable de résoudre les problèmes de sécurité à ce stade que post-déploiement. En outre, renforcer la sécurité des applications permet d’éviter les coûts financiers associés aux violations de données (investigations, frais de justice, amendes pour non-conformité).
Prévention des cyberattaques : les applications font souvent l’objet de cyberattaques par logiciel malveillant, ransomware, injection SQL ou encore par script intersites. Les mesures de sécurité des applications permettent aux entreprises de prévenir ces attaques ou de minimiser leur impact.
Protection des données sensibles : la mise en place de mesures de sécurité efficaces permet de garantir la confidentialité et l’intégrité des données sensibles (informations sur les clients, dossiers financiers, propriété intellectuelle), en empêchant l’accès non autorisé, leur modification ou encore le vol.
Réduction des risques : éliminer les vulnérabilités augmente les chances de neutraliser les attaques. Les mesures proactives telles que la révision de code, les tests de sécurité et la gestion des correctifs, réduisent le risque d’incident et minimisent l’impact en cas de violation.
Image de marque renforcée : une faille de sécurité peut éroder la confiance des clients. En priorisant la sécurité des applications, les entreprises démontrent leur engagement à protéger les données de leurs clients et à tenir leurs promesses, ce qui favorise la fidélisation et améliore le taux d’acquisition.
Le processus de sécurité des applications comporte plusieurs étapes essentielles qui visent à identifier, à corriger et à prévenir les vulnérabilités.
Cette phase initiale consiste à identifier les risques qui pèsent sur la sécurité de l’application grâce à une modélisation approfondie des menaces. Il s’agit notamment d’évaluer les fonctionnalités de l’application, le processus de traitement des données et les vecteurs d’attaque. Sur la base de cette évaluation, un plan de sécurité est élaboré pour définir les mesures à prendre contre les risques identifiés.
Au cours de la phase de conception et de développement, les mesures de sécurité sont intégrées à l’architecture de l’application et aux pratiques de codage. Les équipes de développement suivent les directives de codage sécurisé et les bonnes pratiques en matière de sécurité des applications pour minimiser le risque d’introduire des vulnérabilités dans le code base. Parmi ces mesures, citons la validation des entrées, les mécanismes d’authentification, une gestion appropriée des erreurs et la mise en place de pipelines de déploiement sécurisés.
Associer révision de code et tests complets permet d’identifier et de corriger les vulnérabilités présentes dans le code des applications. Cela implique à la fois une analyse statique du code pour détecter les failles du code source, et des tests dynamiques pour simuler les attaques en s’appuyant sur divers scénarios et évaluer la résilience de l’application face aux tentatives d’exploitation.
Des tests sont effectués pour évaluer l’efficacité des contrôles de sécurité mis en œuvre et identifier les vulnérabilités restantes. Pour se faire, on associe principalement red teaming et fonctionnalités telles que les tests d’intrusion, l’analyse des vulnérabilités et l’évaluation des risques pesant sur la sécurité. Ces tests permettent d’identifier les faiblesses des dispositifs de défense de l’application et de garantir sa conformité aux normes et réglementations en matière de sécurité.
Une fois l’application prête à être déployée, une surveillance et une maintenance continues sont nécessaires pour garantir en permanence sa sécurité. Il s’agit notamment de mettre en place des mécanismes de journalisation et de surveillance pour accélérer la détection, ainsi que la réponse aux incidents de sécurité. Des mises à jour et des correctifs de sécurité sont appliqués régulièrement pour éliminer les vulnérabilités découvertes et faire face aux menaces émergentes.
Des tests de sécurité des applications (AST) sont menés dans le cadre du processus de développement logiciel pour garantir l’absence de vulnérabilités dans chaque version, nouvelle ou mise à jour, de l’application logicielle. Voici quelques-uns des outils et tests de sécurité des applications :
Test statique de sécurité des applications (SAST) : ce type d’AST s’appuie sur des solutions qui analysent le code source de l’application sans exécuter le programme. Le SAST permet d’identifier les vulnérabilités, les erreurs de codage et les faiblesses du code base de l’application, et ce dès le début du cycle de développement. Les développeurs peuvent ensuite résoudre ces problèmes avant le déploiement.
Test dynamique de sécurité des applications (DAST) : contrairement au SAST, les outils DAST évaluent les applications au cours de leur exécution. Ils fournissent des informations sur la posture de sécurité des applications dans l’environnement de production. En simulant divers scénarios d’attaque, ils permettent d’identifier les vulnérabilités telles que les erreurs de validation des entrées, les failles du mécanisme d’authentification et les problèmes de configuration susceptibles d’être exploitées par les pirates.
Test interactif de sécurité des applications (IAST) : la méthodologie IAST combine et améliore le SAST et le DAST. Tests dynamiques et tests interactifs sont associés pour inspecter l’application à l'aide des entrées et actions des utilisateurs dans un environnement contrôlé et supervisé. Les vulnérabilités sont signalées en temps réel.
Top 10 de l’OWASP : le Top 10 de l’OWASP est la liste des dix risques de sécurité les plus critiques qui pèsent sur les applications Web. Dressée par l’Open Web Application Security Project (OWASP), une association internationale à but non lucratif œuvrant à l’amélioration de la sécurité logicielle, la liste fournit des conseils régulièrement mis à jour pour aider développeurs, professionnels de la sécurité et entreprises à faire face aux vulnérabilités les plus fréquentes et les plus graves, susceptibles d’entraîner une violation de la sécurité.
Autoprotection des applications à l’exécution (RASP) : les solutions RASP protègent les applications en cours d’exécution. Elles surveillent et scrutent leur comportement à la recherche de signes d’activité suspecte ou malveillante. Elles détectent les attaques et y réagissent en temps réel ; certaines formes de RASP bloquent les actions malveillantes détectées.
Analyse de composition logicielle (SCA) : les outils SCA identifient et gèrent les composants open source et les bibliothèques tierces utilisés dans l’application. Ils analysent les dépendances et évaluent leur posture de sécurité, y compris les vulnérabilités connues et les problèmes de licence et de conformité.
Outils SDL (cycle de développement sécurisé) : les outils SDL intègrent la sécurité dans le processus de développement. Ils fournissent aux développeurs des directives et des contrôles automatisés pour s’assurer que les questions de sécurité sont prises en compte tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC).
Pare-feux applicatifs Web (WAF) : conçus pour protéger les applications Web et leurs API, les WAF filtrent et surveillent le trafic HTTP entre l’application et Internet au niveau de la couche application. Ils détectent et bloquent les attaques Web courantes telles que l’injection SQL, les scripts intersites (XSS) et la falsification des requêtes intersites (CSRF). Cela permet de réduire les risques de violation de données et d’accès non autorisé.
Parallèlement au chiffrement, aux mécanismes d’authentification et aux cadres de test de sécurité, ces outils et technologies permettent de protéger les applications contre un large éventail de menaces et de vulnérabilités. Les entreprises combinent souvent ces tests et outils dans le cadre de leur stratégie de sécurité des applications.
