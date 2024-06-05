La sécurité des applications (AppSec) fait partie intégrante de l’ingénierie logicielle et de la gestion des applications. Elle permet non seulement de corriger les bogues mineurs, mais aussi d’empêcher l’exploitation des vulnérabilités graves au sein des applications. Bien plus qu’une simple technologie, la sécurité des applications (AppSec) est un processus continu essentiel à la cybersécurité, qui englobe des pratiques visant à empêcher l’accès non autorisé, les violations de données et la manipulation du code des logiciels applicatifs. Face à la complexité croissante des applications, l’AppSec s’avère de plus en plus indispensable et difficile à gérer. Cette évolution exige de nouvelles approches en matière de développement de logiciels sécurisés. Les pratiques de sécurité et DevOps doivent être appliquées en tandem, avec le soutien de professionnels ayant une compréhension approfondie du cycle de développement logiciel (SDLC).

La sécurité des applications vise essentiellement à protéger les données sensibles et le code des applications contre le vol et la manipulation. Il s’agit de mettre en œuvre des mesures de sécurité pendant les phases de développement et de conception, et de maintenir cette protection pendant et après le déploiement.

Allant des protections matérielles comme les routeurs aux défenses logicielles telles que les pare-feu applicatifs, ces mesures sont complétées par des procédures de test de sécurité régulières. Des méthodes supplémentaires, telles qu’une révision approfondie du code et les outils d’analyse, permettent d’identifier et de corriger les vulnérabilités dans le code base. Les mesures défensives, telles que les mécanismes d’authentification forts et les techniques de chiffrement, protègent contre l’accès non autorisé et les cyberattaques. Pratiqués régulièrement, les évaluations de sécurité et les tests d’intrusion garantissent une gestion proactive des vulnérabilités.

Les entreprises emploient diverses stratégies pour gérer la sécurité des applications selon leurs besoins. Leurs méthodes dépendent de facteurs tels que le coût, les compétences et les défis posés par chaque environnement (par exemple, la sécurité du cloud, la sécurité des applications mobiles et la sécurité des applications Web accessibles par la biais d’une interface de navigateur). Certaines entreprises choisissent de gérer la sécurité des applications en interne, ce qui permet un contrôle direct des processus et des mesures de sécurité personnalisées par les équipes internes.

Pour une gestion hors site, les entreprises confient la tâche de sécurisation des applications, partie intégrante des services de sécurité gérés (MSS), à un fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP). Le MSSP peut fournir un centre opérationnel de sécurité (SOC) sophistiqué, des solutions de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et l’accès à des compétences et outils de sécurité des applications spécialisés. Cela s’avère particulièrement utile pour les entreprises qui manquent de ressources et de compétences internes. Qu’elles soient gérées en interne ou externalisées, ces mesures de sécurité strictes sont indispensables pour protéger les applications face à l’évolution des cybermenaces et des vulnérabilités.