La norme PCI DSS s'applique à tout commerçant, prestataire de services ou autre organisation qui stocke, traite ou transmet des données de titulaires de cartes, ainsi qu'à toute organisation connectée aux systèmes qui stockent, traitent ou transmettent des données de titulaires de cartes. (Ces systèmes sont appelés l'environnement de données des titulaires de cartes, ou CDE.) La norme PCI DSS définit des contrôles de sécurité, des processus et des tests détaillés que les organisations doivent mettre en œuvre pour protéger les données des titulaires de cartes. Ces mesures de sécurité couvrent un large éventail de domaines fonctionnels au sein de l'environnement des données des titulaires de cartes, y compris les transactions de commerce électronique, les systèmes de point de vente, les points d'accès sans fil, les appareils mobiles, le cloud computing et les systèmes de stockage sur papier.

La conformité à la norme PCI DSS exige des commerçants et des prestataires de services qu'ils fassent des rapports annuels, ainsi que des rapports supplémentaires suite à des changements significatifs apportés à l'environnement CDE. La validation de la conformité implique également une évaluation continue de la posture de sécurité d'une organisation et des actions correctives continues pour combler toute lacune en matière de politique de sécurité, de technologie ou de procédures.

Les organisations et les prestataires de services peuvent être évalués par un auditeur de sécurité qualifié (QSA) qui délivre une attestation de conformité (AOC) lorsque l'évaluation est réussie.

La première version de la norme PCI DSS a été publiée en 2004 par les marques de cartes de paiement American Express, Discover, JCB International, MasterCard et Visa, qui ont collectivement formé le Conseil des normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI SSC) pour gérer les exigences techniques de la norme. En 2020, l'association de cartes bancaires UnionPay a rejoint le PCI SSC. La norme PCI DSS est périodiquement mise à jour pour tenir compte des dernières menaces de cybersécurité pesant sur les données des cartes de paiement, telles que le vol d'identité, la fraude et les violations de données.