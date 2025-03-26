Conformité IBM Cloud : HIPAA

La loi américaine Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA) a établi des exigences en matière d'utilisation, de divulgation et de stockage sécurisé des données de santé protégées (PHI) et a été mise à jour en 2009 via l'amendement Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH).
Les entités couvertes qui sont soumises à la loi HIPAA, y compris les médecins, les hôpitaux, les compagnies d'assurance maladie et leurs partenaires accrédités, sont tenues d'implémenter et de gérer un ensemble de contrôles techniques, administratifs et physiques conçus pour protéger les données de santé protégées (PHI).
Rapports et autre documentation
Les clients peuvent créer des environnements et des applications prêts HIPAA à l'aide d'IBM Cloud.
Lorsque des entités couvertes par le client choisissent de gérer les PHI lors de l’utilisation des services IBM Cloud, IBM est le partenaire accrédité de cette entité couverte. IBM peut également être le partenaire accrédité d'un fournisseur tiers qui est lui-même partenaire accrédité de l'entité couverte. IBM Cloud a mis en place des politiques et des procédures visant à démontrer sa conformité avec les obligations de l'HIPAA en tant que partenaire accrédité, y compris dans les cas où les PHI résident dans IBM Cloud.
Les clients IBM soumis à la loi HIPAA qui souhaitent utiliser les produits IBM Cloud pour les données réglementées HIPAA doivent conclure un accord de partenariat accrédité (BAA) avec IBM, qui définit les responsabilités détenues par l'entité couverte, par IBM et celles qui sont partagées. Les clients IBM Cloud Catalog peuvent configurer un compte IBM Cloud pour utiliser des services prêts HIPAA et, au cours de ce processus, un client doit accepter un BAA IBM. Les BAA IBM peuvent également être obtenus en contactant un représentant commercial IBM. Le BAA IBM Cloud est disponible sur la page IBM SLA terms BAA.
IBM Cloud exige également des BAA avec ses fournisseurs habilités en tant que partenaires accrédités IBM, établissant les même garanties pour les données réglementées par la loi HIPAA.
Lorsqu'un client configure un compte IBM Cloud pour utiliser des services prêts HIPAA, ces services sont identifiés dans IBM Cloud Catalog pour aider les clients à savoir s'ils ont ou non sélectionné une offre HIPAA.
Les descriptions de service IBM (SD) indiquent si une offre donnée détient l'état « prêt HIPAA ».
Les services IBM Cloud prêts HIPAA sont répertoriés ci-dessous.
IBM Cloud Activity Tracker (via Mezmo)
IBM Cloud Activity Tracker Event Routing
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Block Storage for VPC
IBM Cloud Databases for Datastax
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise
IBM Cloud Databases for MongoDB Standard
IBM Cloud Databases for MySQL
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions (Dedicated)
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Cloud Logs
IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Logs Routing
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Metrics Routing
IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud - Load Balancer for VPC: Application Load Balancer and Network Load Balancer
IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway
IBM Cloud Virtual Server for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Dedicated Host for VPC
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Log Analysis (via Mezmo)
IBM Power Virtual Server on IBM Cloud
IBM Wazi as a Service
