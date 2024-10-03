IBM Wazi en tant que service

Développement et test cloud natifs pour z/OS on IBM Cloud®
Bénéficiez d'un accès à la demande au développement et au test z/OS en quelques minutes

Accélérez le développement et les tests cloud natifs des applications z/OS avec z/OS Virtual Server dans IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Il s'agit de votre propre espace protégé dans IBM Cloud avec la sécurité d'un cloud privé et l'agilité d'un cloud public.

I

BM Wazi aaS fournit également des fonctionnalités expérimentales pour permettre aux clients de commencer à explorer l'offre de distribution continue d'IBM Cloud grâce à des modèles d'intégration basés sur les pratiques DevSecOps.  Le service offre une expérience utilisateur unifiée pour les applications z/OS et cloud natives dans le Cloud IBM pour créer et utiliser des chaînes d'outils, avec la sécurité et l'auditabilité en son cœur.

Mise sur le marché accélérée

Accélérez la mise sur le marché grâce à un développement et à des tests rapides rendus possibles via un accès à la demande à un environnement z/OS en moins de 5 minutes.
Innovation en toute liberté

Innovez plus rapidement pour répondre aux besoins métier en constante évolution en utilisant un système z/OS qui inclut les derniers et meilleurs logiciels.
Amélioration de la qualité et de la conformité du logiciel

Améliorez la qualité et l'auditabilité des logiciels en rendant les flux de travail plus efficaces, grâce à des tests et avec des suivis en amont, en automatisant vos tests et en prenant en compte la sécurité plus tôt dans le cycle de vie du développement.
Productivité accrue

Aidez les développeurs et les programmeurs système en éliminant les temps d'attente et en facilitant le déploiement d'un système z/OS avec Wazi Image Builder à l'aide d'images standard ou personnalisées.
Meilleure évolutivité

Activez la mise à l'échelle horizontale et verticale à la demande en fonction des besoins de votre entreprise et ne payez que ce que vous utilisez avec une infrastructure disponible en tant que service dans un modèle de consommation flexible.
Déploiement souple

Déployez des images de test et de développement fournies par IBM sur le serveur virtuel z/OS, ou apportez une image personnalisée pour les applications et les composants connexes à déployer sur le serveur virtuel z/OS dans VPC.
Développement et tests

Tirez parti de la puissance et de la sécurité d'IBM Cloud avec un accès en libre-service aux systèmes z/OS et créez des images standard ou personnalisées à partir de votre propre partition logique. Démarrez le développement et les tests en quelques minutes sans dépendre des opérations.

Test sur l'infrastructure

Surmontez les problèmes de processus interrompus, de sécurité insuffisante et autres qui vous empêchent de tester rapidement les mises à niveau logicielles. Accélérez les tests avec une instance de serveur virtuel (VSI) z/OS et Wazi image Builder.
Innovation et montée en compétence

Accélérez l'innovation en facilitant l'entrée pour les nouveaux développeurs z/OS et réduisez leur besoin en compétences spécialisées en leur offrant un accès facile aux logiciels préinstallés et personnalisés disponibles sous d'images provenant d'une banque d'images.
Sécuriser les applications z/OS avec les pratiques DevSecOps

Démarrez avec IBM Cloud Continuous Delivery et expérimentez des chaînes d'outils sécurisées.

Composants d'IBM Wazi as a Service Serveur virtuel de développement et de test z/OS dans IBM Cloud VPC

Lancez un système de développement et de test z/OS dans IBM Cloud Virtual Private Cloud en quelques minutes seulement. Gérez les ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau basées sur des machines virtuelles dans un espace privé et sécurisé que vous définissez.

 Comment gérer un compte IBM Cloud (3:54) Wazi Image Builder

Créez des images personnalisées à partir de votre partition logique sur site à l'aide de Wazi Image Builder. Wazi Image Builder comprend une interface utilisateur Web avec un accès basé sur les rôles et des API REST pour rationaliser le processus de création.

 Voir comment créer un environnement source (2:21) Découvrir comment créer un environnement cible (1:43) Modèles z/OS pour la distribution continue

Utilisez des modèles z/OS qui étendent IBM Continuous Delivery Service pour automatiser les générations dans des chaînes d'outils DevSecOps sécurisées.

L'approche d'IBM en matière de cloud hybride avec Wazi as a Service reconnaît le besoin essentiel des entreprises, à savoir moderniser l'expérience des développeurs mainframe.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
En tirant parti des solutions et des accélérateurs de cloud Tata Consultancy Services (TCS) ainsi que de la sécurité et de la fiabilité d'IBM Cloud, nous aidons nos clients à accélérer leurs parcours de modernisation du cloud hybride et leur transformation métier.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
Une nouvelle ère de modernisation avec IBM Z et IBM Cloud
Découvrez comment IBM Wazi as a Service tiendra la promesse du cloud hybride sans compromis grâce à la construction, au test, à l'extension et à la sécurité.
Explorez nos vidéos de formation pour en savoir plus sur l'utilisation d'IBM Wazi as a Service, IBM Z DevOps et le développement cloud natif.
Communauté de développement cloud natif
Rejoignez notre communauté de développement natif cloud pour Z DevOps et contribuez à la priorisation des besoins.
IBM Z et Cloud Modernization Stack
Utilisez le meilleur de l'innovation mainframes et cloud pour lancer la modernisation de vos applications avec une approche standardisée de l'automatisation informatique sur IBM Z.
Démarrer rapidement
Découvrez comment nos tutoriels, exemples et flux de travail IBM Wazi as a Service peuvent vous aider à mettre en place un environnement de développement en quelques minutes seulement.
Développement et test z/OS dans IBM Cloud

Rejoignez-nous pour découvrir comment un système z/OS à la demande fonctionnant sur du matériel Z réel et IBM Cloud™ peut vous aider à accélérer la mise sur le marché et à améliorer la qualité des logiciels.

