Accélérez le développement et les tests cloud natifs des applications z/OS avec z/OS Virtual Server dans IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC). Il s'agit de votre propre espace protégé dans IBM Cloud avec la sécurité d'un cloud privé et l'agilité d'un cloud public.

BM Wazi aaS fournit également des fonctionnalités expérimentales pour permettre aux clients de commencer à explorer l'offre de distribution continue d'IBM Cloud grâce à des modèles d'intégration basés sur les pratiques DevSecOps. Le service offre une expérience utilisateur unifiée pour les applications z/OS et cloud natives dans le Cloud IBM pour créer et utiliser des chaînes d'outils, avec la sécurité et l'auditabilité en son cœur.