Solutions IBM Cloud VPC

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) est un réseau défini par logiciel (SDN) hautement résilient et sécurisé sur lequel vous pouvez créer des clouds privés isolés pour vos opérations commerciales tout en conservant les avantages essentiels du cloud public. Vous choisissez vos ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau et nous vous fournirons une disponibilité et une évolutivité maximales, ainsi que diverses options rentables pour répondre aux besoins de votre charge de travail. IBM Cloud VPC est spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins en IaaS, PaaS et cloud hybride, avec des solutions pour VMware, SAP, IBM Z® et bien plus encore.