Solutions IBM Cloud VPC

Créer le cloud privé haute performance dont vous avez besoin et conserver les avantages du cloud public que vous souhaitez
Explorer le catalogue IBM Cloud VPC
Illustration montrant le lien entre un utilisateur d'ordinateur portable, sa bibliothèque de fichiers, le cloud et IBM Security.
Qu'est-ce qu'IBM Cloud VPC ?

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) est un réseau défini par logiciel (SDN) hautement résilient et sécurisé sur lequel vous pouvez créer des clouds privés isolés pour vos opérations commerciales tout en conservant les avantages essentiels du cloud public. Vous choisissez vos ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau et nous vous fournirons une disponibilité et une évolutivité maximales, ainsi que diverses options rentables pour répondre aux besoins de votre charge de travail. IBM Cloud VPC est spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins en IaaS, PaaS et cloud hybride, avec des solutions pour VMware, SAP, IBM Z® et bien plus encore.
La relocalisation des données simplifiée

IBM Cloud VPC dispose d'un réseau mondial de six régions multizones et de 18 zones de disponibilité construites selon les spécifications pour l'accès rapide, la migration à faible coût, la faible latence et la sécurité certifiée.
Le cloud comme vous l'entendez, à votre rythme

Prenez en charge les plateformes hybrides ou multiclouds. Rationalisez les charges de travail dans l'ensemble de la pile IBM Cloud avec des solutions pour VMware, SAP, IBM Z et plus encore.
Sécurité sans compromis

BM Cloud VPC est un réseau SDN privé offrant une sécurité intégrée, des normes de conformité réglementaire et de multiples solutions matérielles et logicielles pour l'informatique confidentielle.

Cas d'utilisation sur IBM Cloud VPC

VMware Hadoop Financier Calcul hautes performances (HPC)

Voir toutes les solutions IBM Cloud VPC dans le catalogue IBM Cloud
IBM Cloud® Virtual Servers for VPC

Des instances de serveurs virtuels hautement évolutives, à un ou plusieurs locataires, reposant sur des processeurs Intel® Xeon® que vous pouvez lancer rapidement pour isoler et contrôle le réseau de manière optimale.
IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers for VPC

Confidentialité et protection complètes des données sur vos charges de travail conteneurisées contenant des données sensibles ou des adresses IP professionnelles.
IBM Cloud® Bare Metal Servers for VPC

Véritables serveurs dédiés, à locataire unique, avec des liaisons montantes de 100 Gbit/s, prêts en 10 minutes ou moins, reposant sur des CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 de 2e génération.
IBM Cloud® Block Storage for VPC

Volumes de stockage par blocs haute performance avec des options IOPS flexibles, la haute disponibilité et des options de chiffrement.
IBM Cloud® File Storage for VPC

Stockage de fichiers zonal, basé sur NFS, que vous pouvez partager avec plusieurs serveurs virtuels dans plusieurs VPC.
IBM Cloud® Object Storage

Stockage cloud flexible, rentable et évolutif pour les données non structurées sans réplication.
Équilibreurs de charge IBM Cloud®

Équilibreurs de charge d'application et de réseau pour distribuer le trafic et les demandes des clients entre les charges de travail et les serveurs.
IBM Cloud® Direct Link

Connectez les ressources sur site à vos ressources cloud à moindre coût en bénéficiant de performances réseau constantes et d'une capacité évolutive, sans l'internet public.

Appliquez le code VPC1000 lors de la mise à disposition pour bénéficierde 1 000,00 USD à utiliser pour vos ressources de calcul, de stockage et de réseau.

Calculer le coût de vos ressources VPC sur IBM Cloud VPC Payez à l'utilisation grâce à des options de facturation flexibles, notamment des serveurs horaires, des options de stockage hiérarchisé et la facturation continue. Vos ressources IBM Cloud VPC sont tarifées séparément et sont incluses dans le total de vos frais IBM Cloud VPC. Les niveaux de service sont joints à votre compte et non à vos VPC.
Documentation IBM Cloud VPC
Découvrez comment démarrer sur VPC grâce à des instructions détaillées, des notes d'édition, des schémas d'architecture et bien plus encore.
Centre d'architecture IBM Cloud VPC
Explorez des tutoriels, suivez un cours, consultez des diagrammes de référence et plus encore.
Créer un compte

Commencez à créer avec des ressources IBM Cloud VPC. Connectez-vous à votre compte IBM Cloud ou créez-en un aujourd'hui même.

 S'inscrire maintenant
Explorer le catalogue IBM Cloud VPC

Voir toutes les ressources VPC dans le catalogue IBM Cloud.

 Explorer le catalogue Initiation à IBM Cloud VPC

Vous avez une question et besoin d'une réponse rapide ? Entretenez-vous avec un spécialiste.