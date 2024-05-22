Solutions IBM Cloud VPC

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) est un réseau défini par logiciel (SDN) hautement résilient et sécurisé sur lequel vous pouvez créer des clouds privés isolés pour vos opérations commerciales tout en conservant les avantages essentiels du cloud public. Vous choisissez vos ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau et nous vous fournirons une disponibilité et une évolutivité maximales, ainsi que diverses options rentables pour répondre aux besoins de votre charge de travail. IBM Cloud VPC est spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins en IaaS, PaaS et cloud hybride, avec des solutions pour VMware, SAP, IBM Z® et bien plus encore.
IBM Cloud VPC dispose d'un réseau mondial de six régions multizones et de 18 zones de disponibilité construites selon les spécifications pour l'accès rapide, la migration à faible coût, la faible latence et la sécurité certifiée.
Prenez en charge les plateformes hybrides ou multiclouds. Rationalisez les charges de travail dans l'ensemble de la pile IBM Cloud avec des solutions pour VMware, SAP, IBM Z et plus encore.
BM Cloud VPC est un réseau SDN privé offrant une sécurité intégrée, des normes de conformité réglementaire et de multiples solutions matérielles et logicielles pour l'informatique confidentielle.
Migrez les charges de travail VMware existantes vers IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC tout en conservant les outils existants avec des serveurs dédiés et natifs. Effectuez une mise à niveau vers NSX-T pour contrôler totalement votre espace IP et mettez à jour à votre rythme avec les plateformes de gestion de conteneurs Kubernetes ou Red Hat OpenShift.
Utilisez IBM Cloud Virtual Servers for VPC et les fonctions de mise en réseau VPC pour des dépenses prévisibles, peu ou pas du tout coûteuses d'ingestion et de déplacement des données, pour un coût total de possession plus faible sur lequel vous pouvez compter chaque mois.
Déployez en toute sécurité des données sensibles dans le cloud avec IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC et IBM Secure Execution for Linux Technology.
Mettez à l'échelle plusieurs tâches parallèles et réduisez les coûts grâce à des fonctionnalités de cloud hybride dynamique pour gérer les charges de travail et les coûts d'extraction avec l'infrastructure IBM Cloud VPC et le logiciel IBM Spectrum®.
Des instances de serveurs virtuels hautement évolutives, à un ou plusieurs locataires, reposant sur des processeurs Intel® Xeon® que vous pouvez lancer rapidement pour isoler et contrôle le réseau de manière optimale.
Confidentialité et protection complètes des données sur vos charges de travail conteneurisées contenant des données sensibles ou des adresses IP professionnelles.
Véritables serveurs dédiés, à locataire unique, avec des liaisons montantes de 100 Gbit/s, prêts en 10 minutes ou moins, reposant sur des CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 de 2e génération.
Volumes de stockage par blocs haute performance avec des options IOPS flexibles, la haute disponibilité et des options de chiffrement.
Stockage de fichiers zonal, basé sur NFS, que vous pouvez partager avec plusieurs serveurs virtuels dans plusieurs VPC.
Stockage cloud flexible, rentable et évolutif pour les données non structurées sans réplication.
Équilibreurs de charge d'application et de réseau pour distribuer le trafic et les demandes des clients entre les charges de travail et les serveurs.
Commencez à créer avec des ressources IBM Cloud VPC. Connectez-vous à votre compte IBM Cloud ou créez-en un aujourd'hui même.
Voir toutes les ressources VPC dans le catalogue IBM Cloud.
Vous avez une question et besoin d'une réponse rapide ? Entretenez-vous avec un spécialiste.