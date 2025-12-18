Étendre les capacités de watsonx avec DataStax pour exploiter les données d’entreprise et créer des applications d’IA fiables et prêtes pour la production
DataStax apporte à watsonx des capacités avancées – incluant Astra DB, HCD et Langflow – permettant aux entreprises de gérer en continu des données non structurées, multimodales et en temps réel pour l’IA à grande échelle.
Le résultat : une infrastructure ouverte, prête pour l’IA, déployable partout – sur site, en environnement hybride ou multicloud – tout en simplifiant l’exécution de workloads d’IA et d’applications sécurisées, gouvernées et prêtes pour la production.
Automatisez l’ingestion, l’enrichissement et la recherche de données non structurées afin de réduire les frictions et d’accélérer le déploiement et la mise à l’échelle des workloads d’IA et des applications d’entreprise.
Sécurisez l’accès aux données et leur gouvernance grâce à des outils de niveau entreprise, reposant sur une infrastructure éprouvée et l’innovation open source. L’intégration native à watsonx assure chiffrement intégré, contrôles d’accès et orchestration rationalisée des données non structurées.
En complément de watsonx, exécutez et faites évoluer des workloads d’IA fiables sur n’importe quel cloud ou environnement sur site. Bénéficiez d’outils open source et low-code pour offrir rapidité, flexibilité et efficacité aux applications modernes.
Réduisez le coût total de possession et simplifiez les opérations d’IA en automatisant la gestion des données non structurées, ce qui contribue à diminuer les coûts liés aux bases de données cloud.
Astra DB et HCD étendent les capacités de la base de données NoSQL IBM watsonx.data® grâce à la prise en charge des vecteurs, renforçant ainsi les fonctions de génération augmentée de récupération (RAG) et d’intégration de connaissances.Conçues pour offrir une évolutivité élastique et des performances prévisibles, ces solutions prennent en charge des workloads critiques avec une latence quasi nulle.
Astra DB, classé « Leader » par Forrester, fournit des capacités de recherche vectorielle NoSQL dans le cloud. Construit sur Apache Cassandra, il offre la rapidité, la fiabilité et le support multi-modèle nécessaires aux workloads d’IA modernes – tabulaires, de recherche ou de graphe. Ces capacités permettent d’effectuer des recherches complexes et sensibles au contexte dans des formats de données variés pour des applications d’IA générative.
Vous recherchez une solution sur site ou en cloud privé ? Hyper-converged Database est conçue pour les organisations gérant leurs ressources de base de données en local ou dans un cloud privé. Ces technologies sont fournies via DataStax avec l’édition Premium d’IBM watsonx.data.
Langflow est un outil open source qui compte plus de 100 000 étoiles GitHub L’outil permet aux développeurs de créer et de déployer des applications d’IA multi-agent et de génération augmentée de récupération via une interface low-code intuitive.
Langflow s’intègre nativement avec IBM watsonx Orchestrate comme couche intermédiaire afin de simplifier le développement d’applications d’IA. Grâce à une infrastructure de confiance, des outils modulaires et l’innovation open source, IBM et DataStax offrent une base solide pour aider les entreprises à exploiter leurs données non structurées de manière sécurisée et à grande échelle.
Développé en Python et conçu pour fonctionner avec différents modèles, API et bases de données, Langflow simplifie le développement de l’IA générative en réduisant la complexité et en facilitant la transition du prototype à la production.
Les données d’entreprise sont majoritairement non structurées, et leur exploitation est essentielle pour faire passer l’IA à l’échelle. Ensemble, Langflow et Astra DB réduisent les obstacles au développement de l’IA générative en permettant aux équipes d’accéder, d’orchestrer et d’opérationnaliser les données non structurées plus efficacement. L’environnement low-code de Langflow simplifie la création d’applications, tandis qu’Astra DB offre des capacités avancées de vecteurs et de graphes de connaissances, avec une haute disponibilité intégrée, une évolutivité linéaire et la prise en charge multi-modèle. Associés à watsonx.data et watsonx Orchestrate, ces outils permettent d’accélérer le délai de mise en valeur, donnant aux entreprises un chemin plus rapide vers des solutions d’IA construites à partir de leurs propres données.
L’open source est la base du portefeuille IA watsonx, ainsi qu’une valeur partagée avec DataStax, reconnu pour son rôle majeur dans Cassandra, Langflow, OpenSearch et d’autres technologies ouvertes.
Avec plus de 100 000 étoiles GitHub, Langflow connaît une adoption rapide en raison de sa capacité à simplifier le développement de l’IA générative à grande échelle.
Des dizaines de milliers de développeurs utilisent Langflow pour réduire la complexité et accélérer chaque étape du pipeline d’IA générative, de l’orchestration au déploiement.
Astra DB offre des performances en temps réel avec une latence quasi nulle. La solution est conçue pour la recherche vectorielle à haute vitesse et les workloads d’IA.
