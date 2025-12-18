Astra DB et HCD étendent les capacités de la base de données NoSQL IBM watsonx.data® grâce à la prise en charge des vecteurs, renforçant ainsi les fonctions de génération augmentée de récupération (RAG) et d’intégration de connaissances.Conçues pour offrir une évolutivité élastique et des performances prévisibles, ces solutions prennent en charge des workloads critiques avec une latence quasi nulle.

Astra DB, classé « Leader » par Forrester, fournit des capacités de recherche vectorielle NoSQL dans le cloud. Construit sur Apache Cassandra, il offre la rapidité, la fiabilité et le support multi-modèle nécessaires aux workloads d’IA modernes – tabulaires, de recherche ou de graphe. Ces capacités permettent d’effectuer des recherches complexes et sensibles au contexte dans des formats de données variés pour des applications d’IA générative.

Vous recherchez une solution sur site ou en cloud privé ? Hyper-converged Database est conçue pour les organisations gérant leurs ressources de base de données en local ou dans un cloud privé. Ces technologies sont fournies via DataStax avec l’édition Premium d’IBM watsonx.data.