Déployez des workloads de Virtual Servers dans plus de 60 centres de données IBM Cloud à travers 6 régions et 19 zones de disponibilité dans le monde. Conçu pour l’accès local, la faible latence et la sécurité certifiée, IBM Cloud propose différentes options pour le placement et l’exécution de vos données et workloads. Grâce à la conception de la zone de disponibilité, les applications et les bases de données sont hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives.