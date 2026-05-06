L’approvisionnement en eau potable de communautés de toutes tailles est une tâche complexe. Les services publics de distribution d’eau doivent entretenir l’ensemble du réseau, de la source au robinet, y compris le stockage, les canalisations, les centres d’épuration et les centres de distribution.
Cependant, comme l’explique Eyal Brill, PDG de Decision Makers, Ltd., « La plupart des services de distribution de l’eau dans le monde sont de petites organisations qui n’ont pas d’infrastructure informatique. Ils n’ont pas d’experts informatiques. Ils ne peuvent pas se permettre d’investir massivement dans les systèmes informatiques. »
Pourtant, l’informatique recèle un énorme potentiel pour contribuer au bon fonctionnement des services des eaux. C’est pourquoi le Dr Brill a lancé Decision Makers, une entreprise familiale qui vise à apporter les avantages de la technologie moderne à un secteur essentiel pour la population.
L’entreprise aide les services des eaux à détecter une qualité d’eau anormale due à des pannes d’équipement, des accidents, voire des actes malveillants. Decision Makers emploie la technologie du machine learning non supervisé, qui repose sur l’idée que les situations anormales créent des signes bien avant que les problèmes ne deviennent incontrôlables. Decision Makers analyse les données des compagnies des eaux et tire la sonnette d’alarme en cas d’anomalie, de la même manière que les sociétés de cartes de crédit surveillent les comptes pour détecter les fraudes.
Les données sont collectées toutes les 5 minutes
Un système d’alimentation en eau de taille moyenne comprend 262 capteurs
Comme les données nécessaires sont déjà collectées à différents points des réseaux existants, l’étape suivante est simple. « Ce que nous disons à nos clients, c’est que vous n’avez rien à investir dans des serveurs, vous n’avez pas besoin d’experts informatiques. C’est notre rôle. Nous sommes les experts. Nous mettrons l’infrastructure à votre disposition. La seule chose que vous devez faire est d’envoyer les données au cloud », explique le Dr Brill.
Mais quel cloud ? Après tout, les informations sur la qualité et la disponibilité de l’eau sont essentielles à la santé de la communauté. Le système doit être sécurisé, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et soutenu par un service client de premier ordre.
Après un bref essai avec un fournisseur de cloud concurrent, l’entreprise a choisi IBM Cloud Virtual Servers comme seule infrastructure sur laquelle Decision Makers propose son service. L’une des principales raisons pour lesquelles l’entreprise a choisi IBM est la sécurité. « L’un de nos plus gros clients était très préoccupé par la sécurité des données. Nous l’avons dirigé vers l’équipe IBM Cloud. Toutes leurs questions ont reçu une réponse rapide et ils sont désormais convaincus que leurs données sont en sécurité sur le cloud IBM. »
Comme l’entreprise et ses clients l’ont appris, la solution IBM Cloud Virtual Servers comprend un ensemble impressionnant de mesures de sécurité, y compris la sécurité sur site 24h/24 et 7j/7, le contrôle des accès de proximité et biométrique, et la vidéosurveillance numérique.
IBM Cloud prend également en charge la technologie IBM Watson Studio et IBM Watson Machine Learning, deux solutions que Decision Makers prévoit d’utiliser à l’avenir pour affiner ses algorithmes. IBM Watson Studio permettra à l’entreprise de préparer, de gérer et de surveiller des modèles visuels d’un clic.
D’ores et déjà, la technologie IBM Watson Machine Learning permet aux clients de Decision Makers « d’enseigner » la solution en fournissant un retour d’information chaque fois qu’une alarme est déclenchée. Au fil du temps, le système apprend quelles anomalies sont attendues et lesquelles sont préoccupantes.
Aujourd’hui, Decision Makers connaît une croissance constante et compte des clients dans le monde entier. « Nous sommes fiers du qualificatif d’entreprise familiale. » Leurs enfants, Adi et Barak, et leur gendre, Michael, sont des membres précieux de l’équipe, ayant adapté leurs études de troisième cycle aux besoins de l’entreprise.
Ce sens de la famille se retrouve dans la relation de Decision Makers avec l’équipe d’IBM en Israël. Pour le Dr Brill, le service dont il bénéficie est la marque distinctive d’IBM. « Ils sont toujours là pour nous. Peu importe l’heure à laquelle vous soumettez une question au support IBM. En moins de 30 minutes, quelqu’un vous répond », dit-il. « C’est extrêmement précieux, surtout avec une technologie de pointe comme Watson. »
À l’avenir, Decision Makers prévoit d’utiliser la technologie IBM Watson pour classifier automatiquement les événements. Ce point est particulièrement intéressant pour les responsables des services de distribution d’eau, qui disposent ainsi d’une vue d’ensemble des problèmes qui exigent la plus grande attention.
D’ici là, selon Adi Brill, elle-même, son mari et son frère continueront de laisser leur empreinte sur l’entreprise. « Travailler en famille demande beaucoup de patience et de respect », dit-elle. « Nous avons de la chance, car nos parents reconnaissent que nous sommes suffisamment mûrs et intelligents pour que nos opinions méritent d’être écoutées. C’est quelque chose de très spécial. »
Fondée en 2008 et basée à Shoam, en Israël, la société Décision Makers (lien externe à ibm.com) vise à aider les services publics de distribution d’eau du monde entier à détecter les anomalies affectant la qualité de l’eau sans avoir à investir dans des infrastructures supplémentaires. Decision Makers proposant sa solution en tant que service, l’entreprise est en mesure de maintenir des prix bas afin que les compagnies des eaux de toutes tailles puissent bénéficier de cette technologie.
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