Cependant, comme l’explique Eyal Brill, PDG de Decision Makers, Ltd., « La plupart des services de distribution de l’eau dans le monde sont de petites organisations qui n’ont pas d’infrastructure informatique. Ils n’ont pas d’experts informatiques. Ils ne peuvent pas se permettre d’investir massivement dans les systèmes informatiques. »

Pourtant, l’informatique recèle un énorme potentiel pour contribuer au bon fonctionnement des services des eaux. C’est pourquoi le Dr Brill a lancé Decision Makers, une entreprise familiale qui vise à apporter les avantages de la technologie moderne à un secteur essentiel pour la population.

L’entreprise aide les services des eaux à détecter une qualité d’eau anormale due à des pannes d’équipement, des accidents, voire des actes malveillants. Decision Makers emploie la technologie du machine learning non supervisé, qui repose sur l’idée que les situations anormales créent des signes bien avant que les problèmes ne deviennent incontrôlables. Decision Makers analyse les données des compagnies des eaux et tire la sonnette d’alarme en cas d’anomalie, de la même manière que les sociétés de cartes de crédit surveillent les comptes pour détecter les fraudes.