Avec les services IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), les PME fournissent et gèrent des instances de base de données prêtes à l’emploi et hautement disponibles, permettant aux développeurs et au personnel informatique de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et sur les logiciels de base de données, les opérations d’infrastructure, les mises à jour logicielles des bases de données et la sauvegarde. IBM® Cloud Database pour les PME permet de fournir et de gérer des instances de base de données prêtes à l’emploi et hautement disponibles, permettant aux développeurs et au personnel informatique de se concentrer sur d’autres priorités.
IBM® Cloud propose un vaste portefeuille de bases de données relationnelles et non relationnelles (No-SQL) et d’intégrations pour prendre en charge la création ou la migration d’un large éventail de types d’applications dans tous les secteurs. Les bases de données relationnelles structurent les données dans un format tabulaire avec un schéma fixe, tandis que les bases de données non relationnelles utilisent des schémas flexibles, organisant les données différemment en fonction du type de base de données. Quel que soit le type de base de données non relationnelle, elles visent toutes à résoudre les problèmes de flexibilité et d’évolutivité inhérents aux modèles relationnels non adaptés aux données non structurées, tels que le texte, la vidéo et les images.
Nos bases de données commerciales et open source prennent en charge toutes les données que vous importez dans IBM Cloud : structurées, non structurées, SQL, NoSQL, IdO, blockchain, etc.
IBM Cloud Databases permet aux développeurs et au service informatique de se concentrer sur le développement de leurs applications pendant qu’IBM déploie les opérations d’infrastructure, les mises à jour logicielles de base de données et la sauvegarde.
Les bases de données IBM Cloud reposent sur une philosophie de conception à l’échelle du cloud hybride mondial pour tirer parti de l’élasticité et de la flexibilité d’IBM Cloud.
Chiffrement des données en mouvement via Transport Layer Security (TLS) et chiffrement au repos pour les données sur disque et les sauvegardes grâce à l’intégration à IBM® Key Protect ou IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Intégration complète avec les services IBM Cloud dans le calcul, l’observabilité, la gestion des identités et des accès pour une expérience développeur complète.
Les applications opérationnelles tirent parti de bases de données gérées pour exécuter les opérations quotidiennes des entreprises en capturant et en stockant des données en temps réel sur les opérations, ce qui permet une prise de décision efficace. Cette approche est applicable à divers secteurs, notamment la logistique, le transport, la banque et le commerce électronique.
Les applications analytiques dissèquent et analysent les données pour éclairer et stimuler la prise de décision métier dans tous les secteurs axés sur les données. Ces applications sont essentielles pour des tâches comme la tarification et le packaging dans le commerce électronique, la planification et la gestion des ressources dans la fabrication, la gestion des clients et la Business Intelligence dans l’analytique, et les opérations IdO dans la logistique, entre autres.
IBM Cloud et IBM Garage ont permis à 2mee de renforcer sa communication humaine grâce à la projection d’images holographiques sur des appareils numériques.
Etihad a mis en œuvre un ambitieux projet de numérisation afin de créer des expériences de voyage mémorables pour ses clients. Il a vu le jour grâce au cloud public IBM.
En s’appuyant sur IBM Cloud, Happiest Minds crée une solution intégrée à sa plateforme DCM avec Kubernetes et IBM Cloud Databases. Fonctionnant avec une disponibilité de 99,95 %, la solution a entraîné un renouvellement de 20 % des nouveaux clients et une augmentation du chiffre d’affaires de 25 %.
Engagé dans une expérience d’application mobile moderne et attrayante, OverBliq accélère de 50 % les délais de développement des applications mobiles et réduit de 80 % les coûts internes.
Souhaitant se libérer des formats et de l’enfermement propriétaire imposés par sa plateforme cloud unique, Booking.com a entrepris la migration de ses workloads essentiels, tels que les réservations et les rapports financiers, vers un fournisseur de cloud open source.
En quête d’un partenaire cloud pouvant lui fournir un cloud robuste, sécurisé et fiable pour héberger ses logiciels, CRM.COM a trouvé en IBM Cloud PaaS la plateforme cloud native ultra sécurisée, évolutive et disponible idéale pour prendre en charge ses nombreux abonnés et le volume important de transactions en ligne à traiter.
Commencez votre parcours vers l’innovation avec le portefeuille complet de services IBM Cloud Databases.