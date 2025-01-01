Avec les services IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), les PME fournissent et gèrent des instances de base de données prêtes à l’emploi et hautement disponibles, permettant aux développeurs et au personnel informatique de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et sur les logiciels de base de données, les opérations d’infrastructure, les mises à jour logicielles des bases de données et la sauvegarde. IBM® Cloud Database pour les PME permet de fournir et de gérer des instances de base de données prêtes à l’emploi et hautement disponibles, permettant aux développeurs et au personnel informatique de se concentrer sur d’autres priorités.



IBM® Cloud propose un vaste portefeuille de bases de données relationnelles et non relationnelles (No-SQL) et d’intégrations pour prendre en charge la création ou la migration d’un large éventail de types d’applications dans tous les secteurs. Les bases de données relationnelles structurent les données dans un format tabulaire avec un schéma fixe, tandis que les bases de données non relationnelles utilisent des schémas flexibles, organisant les données différemment en fonction du type de base de données. Quel que soit le type de base de données non relationnelle, elles visent toutes à résoudre les problèmes de flexibilité et d’évolutivité inhérents aux modèles relationnels non adaptés aux données non structurées, tels que le texte, la vidéo et les images.