IBM Cloud Backup permet la conservation des données en fonction de l'endroit à partir duquel vous souhaitez récupérer vos données. Les systèmes de conservation quotidiens conservent les données pendant sept jours, tandis que les systèmes hebdomadaires conservent les données pendant un mois et les systèmes mensuels pendant un an. À la fin de chaque période, le jeu de données le plus ancien est retiré et la première « sauvegarde delta » effectuée devient le plus ancien point de restauration disponible.