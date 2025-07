Services de stockage cloud

IBM Cloud Block Storage

IBM Cloud Block Storage for VPC est une solution de stockage de données hautes performances montée sur hyperviseur pour vos instances de serveurs virtuels. Block Storage for VPC offre une gamme de capacités allant de 10 Go à 16 000 Go sur tous les profils disponibles, il permet d’incrémenter la capacité des volumes de plusieurs Go et de régler les IOPS d’un volume attaché à une instance.