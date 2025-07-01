Face à l’augmentation effrénée des volumes de données et à des workloads toujours plus dynamiques, les entreprises font face à des difficultés croissantes pour gérer les coûts de stockage cloud. De nombreuses entreprises, éditeurs de logiciels indépendants et partenaires créent des solutions sur Cloud Object Storage pour traiter de grands volumes de données d’utilisateurs finaux via des services à prix fixe tels que les plateformes de production vidéo, les systèmes de diffusion de contenu multimédia ou les grands workloads d’IA/ML et d’analyse. Pour les clients stockant des données avec une activité élevée et des transferts de données sur des points de terminaison publics, la prévisibilité des coûts est essentielle.

Aujourd’hui, les principaux fournisseurs de cloud facturent encore séparément le stockage, l’accès aux données et la sortie sur le réseau public. Ce modèle fragmenté engendre des coûts imprévisibles, en particulier pour les workloads à forte activité de données. Pour les workloads à forte activité qui utilisent des points de terminaison publics, les clients sont souvent confrontés à des frais de sortie pouvant atteindre 0,09 USD/Go, à des frais d’API par opération (PUT, GET, LIST) et à une facturation imprévisible basée sur l’utilisation. Il leur est donc difficile d’établir des prévisions de coûts ou une tarification compétitive de leurs propres services.