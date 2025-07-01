1er juillet 2025
Face à l’augmentation effrénée des volumes de données et à des workloads toujours plus dynamiques, les entreprises font face à des difficultés croissantes pour gérer les coûts de stockage cloud. De nombreuses entreprises, éditeurs de logiciels indépendants et partenaires créent des solutions sur Cloud Object Storage pour traiter de grands volumes de données d’utilisateurs finaux via des services à prix fixe tels que les plateformes de production vidéo, les systèmes de diffusion de contenu multimédia ou les grands workloads d’IA/ML et d’analyse. Pour les clients stockant des données avec une activité élevée et des transferts de données sur des points de terminaison publics, la prévisibilité des coûts est essentielle.
Aujourd’hui, les principaux fournisseurs de cloud facturent encore séparément le stockage, l’accès aux données et la sortie sur le réseau public. Ce modèle fragmenté engendre des coûts imprévisibles, en particulier pour les workloads à forte activité de données. Pour les workloads à forte activité qui utilisent des points de terminaison publics, les clients sont souvent confrontés à des frais de sortie pouvant atteindre 0,09 USD/Go, à des frais d’API par opération (PUT, GET, LIST) et à une facturation imprévisible basée sur l’utilisation. Il leur est donc difficile d’établir des prévisions de coûts ou une tarification compétitive de leurs propres services.
Le forfait One-Rate sur IBM Cloud Object Storage réduit la complexité des coûts en proposant un tarif mensuel unique par Go de données stockées, sans frais distincts pour l’extraction, les requêtes API ou le transfert de données, dans la limite d’allocations intégrées généreuses. La tarification est échelonnée en fonction du volume de stockage : plus vous stockez, plus votre tarif USD/Go est faible, un tarif unique étant appliqué à l’ensemble de votre capacité de stockage.
Ce tarif est forfaitaire, échelonné par plage de capacités, et déterminé par le volume de stockage mensuel que vous gérez. Vous payez selon un tarif simple et fixe pour chaque Go de données stockées, indépendamment des modèles d’accès ou des volumes de transfert, ce qui facilite la prévision et la budgétisation des coûts de stockage et évite les frais surprises à mesure que l’activité des données augmente de mois en mois.
1 Le tarif s’applique aux régions d’Amérique du Nord et d’Europe (les tarifs pour l’Amérique du Sud et l’Asie-Pacifique sont publiés dans le tableau de tarification)
2 La sortie est gratuite jusqu’à 100 % de la capacité stockée par mois (un taux de dépassement de 0,05 USD/Go/mois s’applique lorsque l’utilisation de la sortie est supérieure à la capacité de stockage)
3 Les opérations de classe A (PUT, COPY, LIST) sont gratuites jusqu’à 1 000 Go stockés (taux de dépassement de 0,005 USD/1 000 opérations lorsque l’utilisation est supérieure à la capacité de stockage)
4 Les opérations de classe B (GET, HEAD) sont gratuites jusqu’à 5 000 Go stockés (taux de dépassement de 0,004 USD/10 000 opérations lorsque l’utilisation est supérieure à la capacité de stockage)
Plus vous stockez, plus vous économisez : votre tarif mensuel (USD/Go) diminue à mesure que votre volume augmente. Les autorisations pour les opérations de sortie et d’API s’adaptent automatiquement à votre capacité de stockage.
Du 1er juillet au 30 septembre 2025, nous proposons jusqu’à 70 % de réduction sur les tarifs promotionnels du forfait One-Rate d’IBM Cloud Object Storage. Aucun code n’est requis, mais le temps est limité.
Clause de non-responsabilité : La promotion est valable du 1er juillet au 30 septembre 2025. Elle s’applique uniquement aux nouveaux workloads IBM Cloud Object Storage. Les clients qui s’inscrivent pendant cette période promotionnelle conserveront le tarif promotionnel comme tarif permanent. Cette offre ne peut être cumulée avec d’autres remises sur IBM Cloud Object Storage. Les prix peuvent être sujets à une augmentation annuelle. IBM se réserve le droit de retirer ou de modifier cette offre avec un préavis de 30 jours.