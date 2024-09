À la pointe de la diffusion des connaissances et du renseignement juridiques en Suède, Blendow Group s’est imposé comme une ressource essentielle en matière d’actualités, de formation et d’analyses spécialisées dans le domaine juridique. « Notre mission consiste à disséquer, à synthétiser et à évaluer une myriade de documents juridiques, allant des décisions de justice à la législation, en passant par la jurisprudence. Cet afflux massif d’informations, traitées par notre petite équipe, exige une solution évolutive », explique Johan Wallquist, directeur de l’innovation numérique et responsable de toutes les initiatives en matière d’IA chez Blendow Group.

Pour relever ce défi, Blendow Group a collaboré avec IBM Client Engineering et NEXER afin d’exploiter la puissance de transformation de l’IA dans l’analyse juridique. Le partenariat a abouti à la création d’un outil innovant piloté par l’IA, tirant parti des capacités complètes d’IBM watsonx.ai. IBM watsonx.ai est une suite intégrée d’outils d’IA conçus pour la gestion sécurisée et collaborative des données et l’automatisation des processus.

L’objectif de cette collaboration était de révolutionner la manière dont Blendow Group traite un large éventail de documents juridiques. En utilisant la pile technologique d’IBM, notamment IBM Cloud Object Storage, IBM Container Registry, IBM Cloud, IBM Code Engine et IBM App ID, la solution d’IA a été conçue pour accroître l’efficacité et l’étendue de notre analyse de documents juridiques.

Cette solution d’IA excelle dans la gestion de divers documents juridiques, qu’il s’agisse de décisions de justice détaillées ou de textes et règlements juridiques approfondis. Elle améliore la recherche et l’analyse, et rationalise le processus de création de contenu juridique, tout en préservant la plus grande confidentialité des données sensibles.

À propos de la phase pilote, Johan Wallquist commente : « Le professionnalisme d’IBM en matière de processus de projet et de développement nous a vraiment impressionnés. Cette solution promet non seulement de rationaliser notre processus de préparation du contenu, mais aussi d’améliorer considérablement notre capacité à rechercher et à analyser un large éventail de documents juridiques. »