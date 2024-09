Pour revitaliser sa présence sur le Web, Ilmas a fait appel à Plurimedia srl., un partenaire commercial IBM. « Le projet initial était très simple », se souvient Lorenzo Galotti, responsable des partenariats et du développement cloud chez Plurimedia. « Ils voulaient simplement un site plus beau et plus moderne, à même d'impressionner les nouveaux prospects et de générer plus de ventes. »

Mais Lorenzo Galotti et l’équipe de Plurimedia ont vu un plus grand potentiel. Il poursuit : « Suite à nos échanges avec Ilmas, il est apparu qu’un nouvel environnement web pourrait les aider avec les clients, mais aussi en interne. Une solution plus adaptée leur permettrait de déployer sur leur site diverses fonctions pour optimiser leurs workflows. »