Cadence a conçu sa solution de manière stratégique en s’appuyant sur un mélange de ressources de calcul sur site et multicloud, notamment le calcul haute performance (HPC) cloud d’IBM. « IBM Cloud comprend parfaitement les réseaux hybrides et les défis du secteur de la CAO électronique », affirme Tarak Ray. « Il propose un grand choix de serveurs bare metal et de serveurs virtuels ; il offre des capacités de stockage, de transfert et de synchronisation des données, la mise en réseau, un grand choix de pare-feu et des options robustes de cloud privé virtuel (VPC)… La solution complète dont nous avons besoin. Nous profitons de capacités supplémentaires avec un minimum de perturbations, voire aucune. Quand nous avons besoin de faire exploser la capacité de calcul, nous pouvons le faire. »



Les ressources de calcul d’IBM permettent d’alimenter trois workflows dans l’environnement informatique de Cadence : conception de puces pour ses propres solutions, services de vérification des systèmes pour les conceptions de clients externes et développement des outils de CAO électronique de Cadence.



Cadence et IBM ont développé la solution autour des composants principaux suivants :

Les IBM Cloud Bare Metal Servers et les IBM Cloud Virtual Servers for VPC, que Cadence utilise pour accéder à une puissance de calcul à l’échelle. La pile entière offre non seulement flexibilité et hautes performances, mais elle est également conçue pour répondre à des exigences strictes en matière de sécurité, telles que les approbations de sécurité des fonderies de silicium, pour les workloads concernés.





Les suites IBM Spectrum LSF pour la gestion fluide des workloads et la planification des tâches sur les ressources de calcul de Cadence sur site et sur IBM Cloud. « Cela facilite grandement le lift and shift, et on parle ici de téraoctets », explique Paul Cunningham.





IBM Storage Scale pour un stockage sécurisé de fichiers et d’objets défini par logiciel, adapté aux performances de l’environnement cloud et capable de gérer les demandes d’E/S (entrées/sorties) intenses de la CAO électronique, permettant un transfert de données fluide et transparent entre l’environnement sur site et le cloud, en les synchronisant si nécessaire. « Les tâches de CAO électronique tirent vraiment sur les réserves des systèmes de stockage : tellement d’opérations d’écriture, tellement d’opérations de lecture », explique Tarak Ray. « Les opérations d’E/S d’IBM ont fonctionné dès le premier jour. »





IBM Aspera pour le transfert à grande vitesse de fichiers et de workloads volumineux vers et depuis l’environnement sur site et le cloud.





Red Hat OpenShift pour faciliter le lift and shift des workloads (principalement les workloads Unix pour la CAO électronique) entre les environnements sur site et le cloud.



Pour répondre aux exigences de Cadence en matière de sécurité, Cadence et IBM ont intégré les composants de la solution avec IBM Cloud Activity Tracker et IBM Security and Compliance Center pour la détection, l’audit et le reporting des événements liés à la sécurité et à la conformité.

M. Ray ajoute : « IBM dispose d’une excellente équipe technique. Elle sait ce qu’elle fait et elle est très focalisée sur la réussite du client. Elle a compris notre vision et a travaillé en étroite collaboration avec nous pour concevoir une solution qui réponde à nos objectifs stratégiques. »

Paul Cunningham explique l’impact que la solution peut avoir sur les délais de mise sur le marché. « Vous dirigez un programme pour livrer un nouveau produit à base de silicium, le moment est critique et vous devez fournir une certaine qualité de résultats, atteindre les objectifs de vérification ou vous assurer que vous avez fait suffisamment de tests. Chaque minute compte, et vous voulez bondir dans le cloud le plus rapidement possible. Il y a plusieurs années, c’était impossible. Il y avait trop d’obstacles liés à la sécurité, au lift and shift ou à d’autres aspects. Maintenant, avec Cadence OnCloud, c’est devenu possible. »

IBM Cloud HPC est conçu pour offrir des performances de stockage accrues, une puissance de calcul plus élevée et des niveaux de sécurité supérieurs, et grâce à ces capacités, nous aidons Cadence à améliorer l’efficacité globale et le HPC pour les performances des workloads des logiciels de calcul.

« IBM Cloud et Cadence ont co-créé une expérience de CAO électronique en tant que service pour répondre à la demande des clients d’une expérience sans friction avec une capacité flexible », explique Christopher Rusert, responsable mondial du calcul haute performance chez IBM. « Grâce à ce partenariat, nous offrons à nos clients une transition flexible vers le cloud pour la modernisation des applications de CAO électronique. »