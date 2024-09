L'atténuation d'une attaque DDoS multi-vecteurs nécessite diverses stratégies pour contrer différentes trajectoires. Plus l'attaque est complexe, plus il est difficile de la distinguer du trafic normal - l'objectif de l'attaquant est de se fondre le plus possible dans la masse. Pour surmonter une tentative complexe de perturbation, une solution à plusieurs niveaux apportera le plus grand bénéfice.