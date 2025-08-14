Connexion sécurisée aux services IBM gérés et aux services tiers
La connectivité d’un réseau privé est essentielle pour les clients IBM Cloud qui accordent la priorité à la confidentialité, à la sécurité et à la conformité.
Grâce aux services Private Path pour VPC, les fournisseurs peuvent livrer leurs services cloud et sur site via l’infrastructure réseau privée IBM Cloud, garantissant des échanges sécurisés et privés avec les consommateurs.
Connectez-vous en toute sécurité aux services hébergés dans IBM Cloud VPC, sur site ou dans d’autres emplacements externes accessibles.
Déployez rapidement des services gérés sur IBM Cloud et fournissez un accès basé sur des règles à vos consommateurs.
Proposez des solutions conformes aux normes et exigences réglementaires.
Le service Private Path offre une expérience entièrement gérée, permettant aux clients de réduire leur charge opérationnelle.
« Je souhaite offrir une connectivité privée pour mes services déployés sur IBM Cloud, sur site ou dans d’autres clouds, avec un contrôle d’accès précis et sécurisé. »
« Je souhaite accéder de manière privée à un service d’IBM ou de mon fournisseur, qu’il soit déployé sur le cloud ou sur site. Je ne veux pas que les fournisseurs initient des connexions vers mes ressources, et je souhaite que les données circulent uniquement dans le réseau IBM Cloud afin de réduire les risques de sécurité. »
Essayez IBM Cloud Private Path dès aujourd’hui.