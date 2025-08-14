IBM Cloud Private Path

Connexion sécurisée aux services IBM gérés et aux services tiers

Aperçu

La connectivité d’un réseau privé est essentielle pour les clients IBM Cloud qui accordent la priorité à la confidentialité, à la sécurité et à la conformité.

Grâce aux services Private Path pour VPC, les fournisseurs peuvent livrer leurs services cloud et sur site via l’infrastructure réseau privée IBM Cloud, garantissant des échanges sécurisés et privés avec les consommateurs.

     En savoir plus sur Private Path
    Connectivité sécurisée aux services

    Connectez-vous en toute sécurité aux services hébergés dans IBM Cloud VPC, sur site ou dans d’autres emplacements externes accessibles.
    Hébergez des services gérés sur IBM Cloud

    Déployez rapidement des services gérés sur IBM Cloud et fournissez un accès basé sur des règles à vos consommateurs.
    Maintenir la conformité réglementaire

    Proposez des solutions conformes aux normes et exigences réglementaires.
    Expérience entièrement gérée

    Le service Private Path offre une expérience entièrement gérée, permettant aux clients de réduire leur charge opérationnelle.

    Public

    Développeur cloud sur ordinateur

    Fournisseur

    « Je souhaite offrir une connectivité privée pour mes services déployés sur IBM Cloud, sur site ou dans d’autres clouds, avec un contrôle d’accès précis et sécurisé. »
    Jeune femme travaillant à son bureau avec un ordinateur portable

    Consommateur

    « Je souhaite accéder de manière privée à un service d’IBM ou de mon fournisseur, qu’il soit déployé sur le cloud ou sur site. Je ne veux pas que les fournisseurs initient des connexions vers mes ressources, et je souhaite que les données circulent uniquement dans le réseau IBM Cloud afin de réduire les risques de sécurité. »

    Fonctionnalités

    Cas d’utilisation

    Private Path Accédez à un service tiers ou à un service partenaire IBM depuis le VPC d’un consommateur.

    Les partenaires IBM Cloud et les fournisseurs de services tiers peuvent héberger leurs services et applications via un équilibreur de charge réseau Private Path sur IBM Cloud VPC. Les consommateurs accèdent au service via une passerelle Virtual Private Endpoint (VPE) dans leur propre VPC. 

         Apprendre à accéder à un service tiers
    Private Path Accédez à un service déployé sur site depuis le VPC d’un consommateur.

    L’équilibreur de charge réseau Private Path permet la connectivité à un service sur site du fournisseur en ajoutant un équilibreur de charge d’applications comme membre du pool. L’équilibreur de charge d’applications peut pointer vers les instances de service sur site souhaitées, connectées via Direct Link. Les consommateurs peuvent accéder aux services d’un fournisseur hébergés sur site ou dans d’autres clouds depuis leur VPC.

         En savoir plus sur l’accès à un service sur site
    Passerelles de point de terminaison Private Path Accéder aux services cloud IBM à partir du VPC d’un consommateur

    Les consommateurs peuvent accéder aux services IBM Cloud  via une passerelle VPE, en maintenant le trafic dans le réseau principal IBM Cloud  et hors d’Internet.

         Découvrez comment accéder aux services IBM Cloud
    Private Path Activer le service IBM Cloud pour se connecter au VPC d’un fournisseur

    Private Path permet une connectivité sécurisée entre un service IBM Cloud et le VPC d’un fournisseur, sans compromettre la sécurité. Par exemple, un VPC sans serveur peut accéder à des instances de serveurs virtuels et à des applications hébergées dans le VPC du fournisseur.

         Découvrez comment activer le service IBM Cloud
