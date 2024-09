IBM Cloud DNS Services assure la résolution de nom pour les machines virtuelles (VM) au sein et entre les réseaux VPC. Les utilisateurs peuvent définir leurs zones DNS et ajouter des IP d’hôtes individuels pour déterminer les réseaux VPC qui peuvent accéder à l’information de la zone DNS.

IBM Cloud Internet Services

IBM Cloud Internet Services est une suite de services pour les applications, sites Web et services Internet. Le CIS comprend un service DNS d’autorité mondiale qui offre le temps de réponse le plus rapide, une redondance inégalée et une sécurité avancée avec une atténuation des attaques DDoS et un protocole DNSSEC intégrés.