Qu’est-ce que le chiffrement homomorphe ?

Analyses prédictives chiffrées dans les services financiers

Bien que le ML permette de créer des modèles prédictifs pour des activités comme la lutte contre la fraude, les transactions financières et les rendements d’investissements, les réglementations et les politiques empêchent souvent les organisations de partager et d’exploiter les données sensibles. Le FHE permet le calcul de données chiffrées à l’aide de modèles de ML sans exposer les informations.

Confidentialité dans le secteur de la santé et des sciences de la vie

Malgré l’efficacité du cloud dans l’hébergement des workloads pour les essais cliniques de grande ampleur, les risques liés à la confidentialité et les réglementations sanitaires empêchent souvent les hôpitaux de passer au cloud. Le FHE peut améliorer l’acceptation des protocoles de partage des données, augmenter la taille des échantillons dans la recherche clinique et accélérer l’apprentissage à partir de données réelles.

Recherche chiffrée dans le secteur du commerce et des services aux consommateurs

La technologie permet de surveiller à grande échelle la manière dont les consommateurs recherchent et accèdent aux informations, mais il est difficile pour les organisations de monétiser ces données en raison des droits de protection de la vie privée. Le FHE permet d’obtenir des informations sur le comportement des consommateurs tout en masquant les requêtes des utilisateurs et en protégeant le droit des individus à la vie privée.