Qu'est-ce que la sécurité mobile ?

L'avenir des ordinateurs et de la communication réside dans les appareils mobiles, tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones, dotés de fonctionnalités d'ordinateur de bureau. Leur taille, leurs systèmes d'exploitation, leurs applications et leur puissance de traitement en font des outils idéaux que vous pouvez utiliser depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Et avec l'expansion des appareils robustes, de l'Internet des objets (IdO) et des systèmes d'exploitation, tels que Chrome OS, macOS et Windows 10, chaque élément matériel amélioré avec ce logiciel et ces fonctionnalités devient un appareil mobile.

Les appareils mobiles étant devenus plus abordables et portables, les entreprises et les utilisateurs préfèrent les acheter et les utiliser plutôt que de recourir à des ordinateurs de bureau. Cependant, avec l'omniprésence de l'accès au Wi-Fi, tous les types d'appareils mobiles deviennent plus vulnérables aux attaques et aux atteintes à la protection des données.

L'authentification et l'autorisation via des appareils mobiles sont pratiques, toutefois elles augmentent les risques en supprimant les contraintes d'un périmètre d'entreprise sécurisé. Par exemple, les fonctionnalités d'un smartphone sont améliorées par des écrans tactiles, des gyroscopes, des accéléromètres, des GPS, des microphones, des appareils photo avec des millions de pixels et des ports, permettant de connecter d'autres appareils. Ces nouvelles fonctionnalités modifient la façon dont les utilisateurs sont authentifiés ainsi que l'autorisation fournie localement à l'appareil et aux applications et aux services sur un réseau. Par conséquent, ces nouvelles fonctionnalités augmentent également le nombre de terminaux qui doivent être protégés contre les menaces de cyber-sécurité.

Aujourd'hui, les cybercriminels peuvent pirater des voitures, des moniteurs pour bébés, des caméras de sécurité et des dispositifs médicaux implantés. Et d'ici 2025, il pourrait exister plus de 75 milliards d'« objets » connectés à Internet, notamment des caméras, des thermostats, des serrures de porte, des téléviseurs intelligents, des moniteurs médicaux, des ampoules électriques et bien d'autres appareils.