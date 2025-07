Qu’est-ce que l’évaluation des vulnérabilités ?

À mesure que les systèmes informatiques gagnent en complexité, l’infrastructure réseau des entreprises comprend de plus en plus de points de terminaison, d’applications Web, de réseaux sans fil et de ressources cloud. Cette surface d’attaque élargie offre davantage d’opportunités aux pirates informatiques et aux cybercriminels en vue de découvrir des points d’entrée.

Une évaluation régulière des vulnérabilités permet aux équipes de sécurité d’identifier et de gérer ces failles potentielles avant qu’elles ne soient exploitées et ne conduisent à des violations de données, à l’exposition de données personnelles et à une perte de confiance des clients.

Les conséquences vont bien au-delà du vol de données. En 2024, le coût moyen mondial d’une violation de données a atteint 4,88 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente et le montant total le plus élevé jamais enregistré. En évaluant de manière proactive les systèmes à la recherche de vulnérabilités logicielles et d’autres risques de sécurité, les organisations peuvent :