Qu’est-ce que la gestion des actifs informatiques (ITAM) ?

Alors que la gestion des actifs informatiques concerne la gestion des actifs informatiques tout au long de leur cycle de vie, la gestion des services informatiques (ITSM) concerne la gestion et la fourniture de services informatiques.

La gestion des services informatiques est le processus de gestion des services informatiques dans une entreprise. Elle comprend de nombreux éléments, depuis la planification et la mise en œuvre des services informatiques jusqu’à leur contrôle et leur audit pour s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur efficacité. Les services informatiques comprennent le centre d’assistance et de service (par exemple, pour guider un utilisateur dans la modification de son mot de passe) et les procédures de gestion du changement, qui impliquent une gestion efficace des modifications apportées à l’infrastructure informatique.

L'objectif de la gestion des services informatiques est de fournir des services informatiques fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins de l'entreprise et de ses utilisateurs finaux, y compris les clients, les employés et les partenaires commerciaux. L'ITSM vise à améliorer l'expérience des utilisateurs et la qualité des services.

La bibliothèque d’infrastructures informatiques (ITIL) est considérée comme la meilleure approche pour gérer les services informatiques. Cette bibliothèque fournit les bonnes pratiques et le cadre des exigences pour une ITSM efficace. La version la plus récente d’ITIL, ITIL 4, comprend cinq volumes, à savoir la stratégie des services, la conception des services, la transition des services, l’exploitation des services et l’amélioration continue des services, qui détaillent 34 pratiques ITSM.

D’une certaine manière, l’ITSM englobe l’ITAM. La gestion des actifs et des configurations fait partie des nombreux processus ITSM, et une CMDB, qui est l’outil dédié à ce processus, est un référentiel centralisé des actifs informatiques d’une entreprise et des relations qui existent entre eux.