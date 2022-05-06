Qu’est-ce que la gestion des actifs informatiques (ITAM) ?

La gestion des actifs informatiques (ITAM) est le suivi et la gestion de bout en bout des actifs informatiques afin de garantir que chaque actif soit correctement utilisé, entretenu, mis à niveau et éliminé à la fin de son cycle de vie.
L’ITAM consiste à utiliser des données financières, contractuelles et de stock pour suivre les actifs informatiques et prendre des décisions stratégiques à leur sujet. L’objectif principal est de s’assurer que les ressources informatiques sont utilisées de manière efficace et efficiente. L’ITAM permet également d’optimiser les coûts en réduisant le nombre total d’actifs utilisés et en prolongeant la durée de vie de ces actifs, évitant ainsi des mises à niveau coûteuses. Une partie importante de la gestion des technologies de l’information consiste à comprendre le coût total de possession et à trouver des moyens d’optimiser l’utilisation des actifs.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Un actif informatique est un élément d’information, un logiciel ou un matériel qu’une entreprise utilise dans le cadre de ses activités. Les actifs matériels comprennent les équipements informatiques physiques tels que les serveurs physiques dans les centres de données, les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles, les ordinateurs portables, les claviers et les imprimantes. Les actifs logiciels, quant à eux, comprennent les applications pour lesquelles des licences sont généralement délivrées par utilisateur ou par machine, ainsi que les systèmes logiciels et les bases de données conçus à partir de ressources open source. Les actifs logiciels comprennent également les actifs basés sur le cloud, tels que les applications Software-as-a-Service (SaaS).
Le processus de gestion des actifs informatiques (ITAM) implique généralement les étapes suivantes :
Chaque actif informatique a un cycle de vie limité. La gestion des actifs informatiques (ITAM) consiste à gérer le cycle de vie d’un actif afin de garantir une productivité maximale. Bien que chaque entreprise puisse définir ses propres étapes, le cycle de vie d’un actif informatique comprend généralement les étapes suivantes :
Une gestion efficace des actifs informatiques (ITAM) peut aider une entreprise à prendre de meilleures décisions. Voici quelques-uns des principaux avantages :
Au fur et à mesure que les actifs informatiques d'une organisation s'accroissent, leur gestion par des systèmes manuels, sur papier ou à l'aide de feuilles de calcul devient fastidieuse. Le logiciel de gestion des actifs informatiques (ITAM) est une application centralisée utilisée pour la gestion et le suivi du cycle de vie des actifs.
Les solutions logicielles de gestion des actifs informatiques incluent généralement des fonctionnalités qui permettent aux entreprises de mieux contrôler leur environnement informatique et de suivre leurs actifs sur site et dans le cloud :
Alors que la gestion des actifs informatiques concerne la gestion des actifs informatiques tout au long de leur cycle de vie, la gestion des services informatiques (ITSM) concerne la gestion et la fourniture de services informatiques.
La gestion des services informatiques est le processus de gestion des services informatiques dans une entreprise. Elle comprend de nombreux éléments, depuis la planification et la mise en œuvre des services informatiques jusqu’à leur contrôle et leur audit pour s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur efficacité. Les services informatiques comprennent le centre d’assistance et de service (par exemple, pour guider un utilisateur dans la modification de son mot de passe) et les procédures de gestion du changement, qui impliquent une gestion efficace des modifications apportées à l’infrastructure informatique.
L'objectif de la gestion des services informatiques est de fournir des services informatiques fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins de l'entreprise et de ses utilisateurs finaux, y compris les clients, les employés et les partenaires commerciaux. L'ITSM vise à améliorer l'expérience des utilisateurs et la qualité des services.
La bibliothèque d’infrastructures informatiques (ITIL) est considérée comme la meilleure approche pour gérer les services informatiques. Cette bibliothèque fournit les bonnes pratiques et le cadre des exigences pour une ITSM efficace. La version la plus récente d’ITIL, ITIL 4, comprend cinq volumes, à savoir la stratégie des services, la conception des services, la transition des services, l’exploitation des services et l’amélioration continue des services, qui détaillent 34 pratiques ITSM.
D’une certaine manière, l’ITSM englobe l’ITAM. La gestion des actifs et des configurations fait partie des nombreux processus ITSM, et une CMDB, qui est l’outil dédié à ce processus, est un référentiel centralisé des actifs informatiques d’une entreprise et des relations qui existent entre eux.
Découvrez comment une infrastructure cloud hybride peut alimenter votre stratégie d’IA. Apprenez des experts IBM comment transformer la technologie existante en un système agile et prêt pour l’IA qui stimule l’innovation et l’efficacité dans l’ensemble de vos opérations métier.
Découvrez comment les solutions de cloud hybride peuvent optimiser vos opérations métier pilotées par l’IA. Découvrez dans les études de cas et les solutions présentées comment les entreprises utilisent le cloud hybride d’IBM pour gagner en efficacité, en évolutivité et en sécurité.
Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Découvrez les coûts cachés des déploiements de l’IA générative et apprenez des experts comment rendre vos investissements IA plus efficaces et déterminants.
Découvrez les fondamentaux de la gestion informatique, notamment son caractère essentiel pour les organisations modernes et les fonctionnalités principales qui garantissent des opérations fluides et efficaces dans l’ensemble des systèmes technologiques.
Découvrez une série de tutoriels et de ressources pour vous aider à gérer et à prendre en charge l’infrastructure informatique, de la gestion des serveurs et des systèmes de stockage à l’intégration cloud et à la sécurité réseau.
Découvrez une gestion unifiée des services informatiques et du cycle de vie des actifs informatiques avec IBM Maximo Application Suite.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Réduisez les coûts, prolongez le cycle de vie des actifs et améliorez la satisfaction des utilisateurs grâce au libre-service, à la gestion automatisée des services et aux capacités intégrées du centre d’assistance basées sur les bonnes pratiques.