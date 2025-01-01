Choisissez votre GMAO en toute confiance grâce au rapport Green Quadrant 2025 indépendant de Verdantix.

Ce rapport évalue 19 fournisseurs de premier plan à l’aide d’une approche rigoureuse et factuelle qui comprend des briefings en direct, des entretiens avec des clients et un questionnaire en 102 points, afin de comparer leurs capacités et leur dynamique sur le marché.

Vous découvrirez comment le marché évolue à mesure que les entreprises numérisent la maintenance, améliorent la fiabilité des actifs, s’intègrent aux systèmes métier et favorisent la visibilité en temps réel et les plateformes mobiles et évolutives.

Servez-vous des critères clairs de l’analyste sectoriel et des comparaisons côte à côte des fournisseurs pour présélectionner celui qui correspond le mieux à votre stratégie, votre budget et votre calendrier. Si vous êtes responsable de la maintenance, des opérations ou de l’ingénierie et que vous devez améliorer le temps de fonctionnement, la sécurité et la conformité, voici un raccourci vers une décision d’achat justifiée et plus rapide.

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*CMMS : systèmes informatiques de gestion de la maintenance