Qu'est-ce que le piratage éthique ?

Le piratage éthique est l’utilisation de techniques de piratage par des tiers de confiance dans le but de déceler, de se familiariser avec les failles de sécurité d’un réseau ou d’un système informatique et d’y remédier.
Les pirates éthiques ont les mêmes compétences et utilisent les mêmes outils et tactiques que les pirates malveillants, mais leur objectif est toujours d’améliorer la sécurité du réseau sans nuire au réseau ou à ses utilisateurs.
À bien des égards, le piratage éthique s’apparente à une répétition des cyberattaques réelles. Les organisations engagent des pirates éthiques pour lancer des attaques simulées sur leurs réseaux informatiques. Au cours de ces attaques, les pirates éthiques montrent comment de véritables cybercriminels s’introduisent dans un réseau et les dommages qu’ils pourraient causer une fois à l’intérieur.
Les analystes de la sécurité de l’organisation peuvent utiliser ces informations pour éliminer les vulnérabilités, renforcer les systèmes de sécurité et protéger les données sensibles.
Les termes « piratage éthique » et « tests de pénétration» sont parfois utilisés de manière interchangeable. Cependant, les tests de pénétration ne sont que l’une des méthodes utilisées par les pirates éthiques. Les pirates éthiques peuvent également effectuer des évaluations de vulnérabilité, des analyses de logiciels malveillants et d’autres services de sécurité de l’information.
Les pirates informatiques éthiques suivent un code de déontologie strict afin de s'assurer que leurs actions aident les entreprises au lieu de leur nuire. De nombreuses organisations qui forment ou certifient les pirates informatiques éthiques, telles que le Council of E-Commerce Consultants (EC Council), publient leur propre code d'éthique officiel. Bien que l’éthique énoncée puisse varier d’un pirate informatique à l’autre ou d’une organisation à l’autre, les lignes directrices générales sont les suivantes :
En regard de ce code d'éthique, il existe deux autres types de pirates.
Des pirates purement malveillants
Parfois appelés « black hat hackers », ils commettent des cybercrimes à des fins personnelles, de cyberterrorisme ou pour toute autre raison. Ils piratent les systèmes informatiques pour voler des informations sensibles, voler des fonds ou perturber les opérations.
Les hackers éthiques contraires à l'éthique
Parfois appelés « gray hat hackers » (ou « grey hat hackers »), ils utilisent des méthodes contraires à l'éthique ou se mettent hors la loi pour poursuivre des objectifs éthiques. Les exemples incluent l'attaque d'un réseau ou d'un système d'information sans autorisation pour tester un exploit, ou l'exploitation publique d'une vulnérabilité logicielle pour que les vendeurs y remédient. Bien que ces pirates aient de bonnes intentions, leurs actions peuvent également attirer l'attention des pirates malveillants sur de nouveaux vecteurs d'attaque.
Le piratage éthique est un parcours professionnel reconnu. La plupart des pirates informatiques ont une licence en informatique, en sécurité de l'information ou dans un domaine connexe. Ils ont tendance à connaître les langages de programmation et de script courants comme Python et SQL.
Ils sont compétents et continuent de se perfectionner dans les mêmes outils et méthodologies de piratage que les pirates malveillants, notamment les outils d’analyse de réseau comme Nmap, les plateformes de test de pénétration comme Metasploit et les systèmes d’exploitation spécialisés conçus pour le piratage, comme Kali Linux.
Comme les autres professionnels de la cybersécurité, les pirates éthiques obtiennent généralement des certificats qui attestent de leurs compétences et de leur engagement éthique. Beaucoup suivent des cours de piratage éthique ou s'inscrivent à des programmes de certification spécifiques à ce domaine. Voici quelques-unes des certifications de piratage éthique les plus réputées :
Certified Ethical Hacker (CEH) : délivrée par EC-Council, un organisme international de certification en matière de cybersécurité, la certification CEH est l'une des plus reconnues dans le domaine du piratage éthique.
CompTIA PenTest+ : cette certification se focalise sur les tests d'intrusion et l'évaluation des vulnérabilités.
SANS GIAC Penetration Tester (GPEN) : comme PenTest+, la certification GPEN du SANS Institute valide les compétences d'un pirate éthique en matière de tests d'intrusion.
Les pirates éthiques proposent toute une gamme de services.
Les tests de pénétration, ou « pen tests » sont des violations de la sécurité simulées. Ils imitent des pirates informatiques malveillants qui obtiennent un accès non autorisé aux systèmes de l’entreprise. Bien entendu, ils ne causent aucun préjudice réel. Ils utilisent les résultats de leurs tests pour aider l’entreprise à se défendre contre de vrais cybercriminels.
Ces tests se déroulent en trois étapes :
1. Reconnaissance
Au cours de la phase de reconnaissance, ils recueillent des informations sur les ordinateurs, les appareils mobiles, les applications Web, les serveurs Web et d’autres actifs du réseau de l’entreprise. Cette étape est parfois appelée « footprinting » parce qu’ils cartographient l’ensemble de l’empreinte du réseau.
Ils utilisent des méthodes manuelles et automatisées pour effectuer cette reconnaissance. Ils peuvent analyser les profils sur les réseaux sociaux des employés et les pages GitHub à la recherche d'indices. Ils peuvent utiliser des outils comme Nmap pour rechercher des ports ouverts et des outils tels que Wireshark pour inspecter le trafic réseau. Si la société le permet, ils peuvent utiliser des tactiques d'ingénierie sociale pour inciter les employés à partager des informations sensibles.
2. Mettre en scène l'attaque
Une fois qu’ils ont compris les limites du réseau, et les vulnérabilités qu’ils peuvent exploiter, ils piratent le système. Ils peuvent employer une variété d’attaques en fonction de la portée du test. Voici quelques-unes des attaques les plus fréquemment testées :
– Injections SQL : ils tentent de faire en sorte qu'une page web ou une application divulgue des données sensibles en introduisant un code malveillant dans les champs de saisie.
— Cross-site scripting : ils essaient d'insérer du code malveillant sur le site Web d'une entreprise.
– Attaques par déni de service : ils tentent de déconnecter des serveurs, des applications et d’autres ressources réseau en les inondant de trafic.
— Ingénierie sociale : ils ont recours aux attaques par phishing, au baiting, à certains prétextes ou à d'autres tactiques pour inciter les employés à compromettre la sécurité du réseau.
Au cours de l'attaque, ils explorent la manière dont les pirates malveillants pourraient exploiter les vulnérabilités existantes et comment ils pourraient se déplacer dans le réseau une fois à l'intérieur. Ils découvrent à quels types de données et d'actifs les pirates informatiques peuvent accéder. Ils testent également si les mesures de sécurité existantes peuvent détecter ou empêcher leurs activités.
À la fin de l'attaque, ils couvrent leurs traces. Cela répond à deux objectifs. Tout d'abord, ils illustrent comment les cybercriminels peuvent se cacher dans un réseau. Deuxièmement, ils empêchent les pirates malveillants de les suivre secrètement dans le système.
3. Rapports
Les pirates éthiques documentent toutes leurs activités pendant le piratage. Ils présentent ensuite à l’équipe chargée de la sécurité de l’information un rapport décrivant les vulnérabilités qu’ils ont exploitées, les actifs et les données auxquels ils ont eu accès et la manière dont ils ont contourné les systèmes de sécurité. Ils formulent également des recommandations pour prioriser et résoudre ces problèmes.
L’évaluation des vulnérabilités est comme un test de pénétration, mais elle ne va pas jusqu’à exploiter les vulnérabilités. Au lieu de cela, les pirates éthiques utilisent des méthodes manuelles et automatisées pour trouver, catégoriser et hiérarchiser les vulnérabilités d’un système. Ensuite, ils partagent leurs découvertes avec l’entreprise.
Certains pirates éthiques se spécialisent dans l'analyse des souches de ransomware et de logiciels malveillants. Ils étudient les nouvelles versions de logiciels malveillants pour comprendre leur fonctionnement et partagent leurs conclusions avec les entreprises et la communauté de la sécurité de l'information dans son ensemble.
Les pirates informatiques peuvent également contribuer à la gestion des risques stratégiques de haut niveau. Ils peuvent identifier les menaces nouvelles et émergentes, analyser l’impact de ces menaces sur la posture de sécurité de l’entreprise et aider cette dernière à élaborer des mesures de prévention.
S’il existe de nombreuses façons d’évaluer la cybersécurité, le piratage éthique peut aider les entreprises à comprendre les vulnérabilités du réseau du point de vue d’un attaquant. En piratant les réseaux avec autorisation, les pirates éthiques peuvent montrer aux entreprises comment les pirates malveillants exploitent les diverses vulnérabilités et les aider à découvrir et à corriger les plus critiques.
Le point de vue d’un pirate éthique peut également mettre en évidence des éléments que les analystes de la sécurité interne risquent de ne pas remarquer. Par exemple, les pirates éthiques s’attaquent aux pare-feu, aux algorithmes de cryptographie, aux systèmes de détection d’intrusion (IDS), aux systèmes de détection étendus (XDR) et à d’autres mesures de lutte contre les intrusions. Par conséquent, ils savent exactement comment ces défenses fonctionnent dans la pratique, tout en mettant en évidence leurs points faibles, sans que l’entreprise ne subisse une violation de données.
