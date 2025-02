Qu’est-ce que la tokenisation ?

Les tokens peuvent être utilisés pour représenter des actifs, qu’ils soient corporels ou incorporels. Les actifs tokenisés sont souvent plus sûrs et plus faciles à déplacer ou à échanger que l’actif réel, ce qui permet aux organisations d’automatiser les transactions, de rationaliser les opérations et d’accroître la liquidité des actifs.

Les actifs corporels représentés par un jeton peuvent inclure des œuvres d’art, des équipements ou des biens immobiliers. Les actifs incorporels comprennent les données, la propriété intellectuelle ou les tokens de sécurité qui promettent un retour sur investissement, à l’instar des obligations et des actions. Les tokens non fongibles (NFT) permettent l’achat d’actifs numériques tels que des œuvres d’art, de la musique et des objets de collection numériques.