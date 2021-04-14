Qu’est-ce qu’un NFT ?



Comment les entreprises peuvent-elles absorber l’impact perturbateur et commencer à intégrer ces nouveaux modèles d’affaires dans les flux d’opportunités commerciales existants et nouveaux ?

Les NFT ont pris le monde d’assaut. En rajeunissant le mouvement de la blockchain initié par le Bitcoin, suivi par la plateforme de contrats intelligents Ethereum, les NFT semblent être une progression naturelle dans l’explosion de la tokenisation des actifs en termes de valorisation.

Le NFT signifie jeton non fongible (en anglais non-fongible token) et pour comprendre le NFT, nous devons comprendre le concept de fongibilité.