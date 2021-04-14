Qu’est-ce qu’un NFT ?

Comment les entreprises peuvent-elles absorber l’impact perturbateur et commencer à intégrer ces nouveaux modèles d’affaires dans les flux d’opportunités commerciales existants et nouveaux ?
Les NFT ont pris le monde d’assaut. En rajeunissant le mouvement de la blockchain initié par le Bitcoin, suivi par la plateforme de contrats intelligents Ethereum, les NFT semblent être une progression naturelle dans l’explosion de la tokenisation des actifs en termes de valorisation.
Le NFT signifie jeton non fongible (en anglais non-fongible token) et pour comprendre le NFT, nous devons comprendre le concept de fongibilité.
Un actif est considéré comme fongible lorsqu’il est considéré comme interchangeable avec un autre article identique. Par exemple, de l’argent qui peut être changé sous d’autres formes et modalités ou à d’autres fins. Dans le domaine de la cryptographie, la plupart des actifs natifs tels que le Bitcoin et l’Ethereum remplissent la même fonction, outre leur objectif principal ou leur fonctionnalité utile, ce sont également des tokens fongibles. Selon cette définition, les tokens non fongibles, ou NFT, inversent la définition de la fongibilité et offrent une perspective unique sur d’autres éléments qui ont autant de valeur pour nous que l’argent et qui peuvent être mesurés en unités fongibles.
Les NFT résolvent le problème de l’unicité et du type d’actif unique en son genre. Les exemples incluent non seulement les objets de collection populaires tels que l’art numérique, la musique et d’autres objets de collection numériques, que nous apprécions et chérissons, mais aussi d’autres objets pratiques tels que des cartes d’identité numériques, des dossiers médicaux, des antécédents de solvabilité, etc., qui sont uniques, précieux pour nous et qui ont une utilité sur les réseaux numériques alimentés par la blockchain.
Ainsi, alors que la blockchain est la technologie sous-jacente qui fournit un système de transaction en appliquant un grand registre numérique et en appliquant des règles d’engagement via des contrats intelligents, elle a également étendu des principes tels que l’immuabilité, l’enregistrement des transactions et la transparence pour faciliter la vérification et le mouvement des actifs avec un système de confiance intégré.
Les NFT sont également un type de token et une classe d’actifs en ligne, les autres actifs tokenisés pouvant inclure des tokens stables, des tokens de sécurité, des tokens de titres et autres. Les NFT ont la particularité de pouvoir être échangés (art et objets de collecte) ou hypothétiques (dossiers de soins de santé ou histoire numérique) et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Étant donné que les NFT ont également valeur et qu’ils parviennent à s’introduire sur les marchés, ils ont besoin d’un token fonctionnalité ou d’un token stable pour obtenir une dérive de valeur en termes mesurables. Ces marchés doivent généralement être intégrés aux systèmes bancaires ou aux systèmes cryptographiques existants, tels que les plateformes d’échange numérique ou un écosystème DeFi, pour faciliter les échanges et les transferts.
J’évoque ici la question complexe d’une croissance éphémère et rapide des NFT, après une croissance fulgurante similaire de la finance décentralisée (DeFi), créant des innovations étonnantes avec l’immense promesse de démocratisation, de nouveaux modèles de gestion et des marchés avec un accès mondial, le tout alimenté par le principe de décentralisation et les structures fondamentales de tokenisation et de portefeuilles. Les NFT peuvent être caractérisés comme des tokens uniques en leur genre, avec une certaine valeur intrinsèque pour le détenteur (ID, santé) ou un marché (art, objets de collection).
Les NFT qui ont une valeur intrinsèque et sont essentiellement des tokens qui sont de simples preuves de validation de l’existence, de l’authenticité et de la propriété des actifs numériques. Les tokens fongibles sont évalués sur différentes bases, telles que la somme totale de l’activité économique dans le réseau (cryptomonnaie), la fonctionnalité (contrats intelligents et traitement du réseau de transactions), les valeurs attribuées (comme dans les pièces stables et les tokens de sécurité), etc. Les NFT représentent à la fois des entités transférables et des tokens non transférables que nous valorisons.
Nous commençons à concrétiser les promesses de la blockchain qui envisageaient la numérisation, la tokenisation et la démocratisation de la finance en créant des réseaux capables de déplacer de la valeur avec une réduction des frictions et de l’intermédiation. La question qui se pose maintenant est la suivante : comment les entreprises, les particuliers et les organisations comprennent-ils l’impact transformateur et perturbateur et commencent à intégrer ces nouveaux modèles de gestion dans des flux d’opportunités commerciales existants et nouveaux ?
IBM Blockchain Services vous aide à concrétiser vos idées. Découvrez comment utiliser la blockchain et les actifs numériques dans votre entreprise.
Hyperledger Fabric est un cadre blockchain modulaire et open source destiné au développement d’applications métier adaptées aux stratégies par secteur.
Les gouvernements, les entreprises et les institutions utilisent la blockchain pour disposer d’une infrastructure sécurisée et fiable pour l’identité numérique et les identifiants.
La blockchain est un réseau « sans confiance » qui offre une sécurité, une transparence et une automatisation renforcées
Home Depot met en œuvre la technologie IBM Blockchain pour résoudre les litiges avec les fournisseurs et améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.
Pour accroître sa visibilité et sa flexibilité, IPwe utilise IBM Blockchain et l’IA pour créer un marché mondial transparent des brevets avec l’aide d’IBM.
IBM Blockchain Platform : Hyperledger Fabric Support Edition fournit des accords de niveau de service et un support d’entreprise 7 jours sur 7 pour Hyperledger Fabric, la norme de facto pour les plateformes blockchain d’entreprise de la Fondation Linux.
IBM Blockchain aide les partenaires de la chaîne d’approvisionnement à partager des données fiables grâce à des solutions blockchain autorisées qui renforcent la transparence et la confiance.
IBM Consulting est un cabinet de conseil international qui travaille en étroite collaboration avec ses clients pour concevoir, développer et exploiter des entreprises hautement performantes.
Créez des chaînes d’approvisionnement résilientes, transparentes et fiables avec IBM Blockchain pour transformer vos opérations, rationaliser les processus et renforcer la confiance avec des solutions de référence.