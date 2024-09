L'identification et les identifiants sont plus faciles à utiliser pour tout le monde lorsqu'ils sont numériques : cartes de vaccination, diplômes universitaires, licences professionnelles, carte d'identité des employés, etc. Toutefois, ces informations extrêmement personnelles doivent rester privées et sécurisées.

Les gouvernements, les entreprises et les établissements d'enseignement se tournent vers la blockchain comme un moyen éprouvé afin de mettre en place une infrastructure sécurisée et fiable et d'améliorer les services.