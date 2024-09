La technologie IBM Blockchain offre une visibilité en temps réel et, si un écart se produit à un point d’arrêt de la chaîne d’approvisionnement, The Home Depot et ses fournisseurs peuvent résoudre le problème immédiatement. Pouvoir identifier rapidement où le problème a commencé permet au détaillant et au fournisseur de gérer les situations de manière flexible.

Par nature, la blockchain crée, en temps réel, un enregistrement permanent et immuable des données que personne ne peut modifier ou supprimer. L’accès basé sur les rôles signifie que les fournisseurs ne voient que ce qu’ils ont besoin de consulter. Aucun fournisseur ne verra les informations d’un autre fournisseur.

« Nous permettons essentiellement aux fournisseurs d’avoir une visibilité sur notre processus de réception et ils nous donnent accès à ce qu’ils ont expédié », explique M. Quartel. « C’est un peu comme si un règlement avait lieu pour chaque transaction, plutôt que d’attendre six, neuf ou douze mois. »

« Nous commençons par analyser les différents contrats intelligents. Est-ce un problème d’unité de mesure ? » poursuit M. Quartel. Ou s’agit-il d’un problème du type : « J’ai reçu ce produit dans un magasin, mais pour une raison que j’ignore, je ne l’ai pas reçu dans le deuxième magasin. Chacune de ces situations constitue un point d’arrêt où nous pouvons potentiellement décider s’il s’agit d’un problème qui concerne le fournisseur ou qui nous concerne. Et nous prenons la décision en temps réel. »

Les fournisseurs qui ont adopté le nouveau système de chaîne d’approvisionnement de The Home Depot ont permis de combler les lacunes en matière de visibilité et de communication, ce qui a donné lieu à une véritable collaboration entre les entités. Le nouveau processus a considérablement amélioré l’efficacité des fournisseurs et de l’équipe Home Depot, ce qui permet au détaillant de se concentrer sur d’autres façons d’améliorer l’expérience client dans ses magasins.

« Ce qui m’a vraiment plu, c’est l’interaction en temps réel avec le fournisseur. Nous voyons tous les deux la même chose. En cas de litige, cela nous permet d’être sur un pied d’égalité », souligne M. Richa. « Cela donne également un accès concret aux données afin de déterminer en amont la véritable cause du litige. Plus le processus sera fluide, plus nous éliminerons les interventions manuelles, aussi bien chez le fournisseur qu’en interne. »