Les banques ont toujours été les intermédiaires qui facilitaient les transactions commerciales en les finançant. Cependant, les banques n'ont pas transformé numériquement le financement du commerce depuis des décennies, et ce financement n'est pas extensible pour les banques ou est trop compliqué et coûteux pour la majorité des entreprises, ce qui fait que près de 70 % des entreprises n'ont pas accès aux services de financement du commerce. En outre, les processus juridiques impliqués dans les transactions commerciales internationales sont souvent longs et fastidieux, ce qui empêche les entreprises de faire des affaires de manière agile.

we.trade Innovation est une entreprise commune détenue par 12 banques, le fournisseur de technologie IBM et le fournisseur mondial d'informations commerciales et d'agences d'évaluation du crédit CRIF. La société a été lancée en janvier 2017 avec neuf banques sous le nom de projet Digital Trade Chain et a été officiellement rebaptisée we.trade en octobre 2017. we.trade a développé une plateforme de commerce numérique basée sur l'Hyperledger Fabric de la Linux Foundation qui fonctionne sur la IBM Blockchain Platform. La plateforme numérique we.trade offre fiabilité, simplicité et sécurité aux transactions commerciales mondiales dans les domaines du financement du commerce et de la logistique. Les clients peuvent s'inscrire à we.trade via leurs banques.

CaixaBank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC, KBC, Nordea, Rabobank, Santander, Société Générale, UBS, UniCredit, IBM et CRIF sont actionnaires de we.trade, tandis qu'UniCredit AG en Allemagne, EuroBank en Grèce, et ČSOB, Komerční Banka et Česká Spořitelna en République tchèque sont détenteurs de licences.