Le renforcement de la confiance entre les partenaires commerciaux, la mise en place d'une visibilité de bout en bout, la rationalisation des processus et la résolution plus rapide des problèmes avec la blockchain créent des chaînes d'approvisionnement plus solides et plus résilientes et instaurent de meilleures relations métier. De plus, les participants peuvent agir plus tôt en cas de perturbations. Dans le secteur alimentaire, la blockchain garantit la sécurité alimentaire et la fraîcheur, et réduit les gaspillages. En cas de contamination, l'origine des aliments peut être retrouvée en quelques secondes au lieu de plusieurs jours.